Hned při prvním odhalování žen ve žlutém boxu ho zaujalo výrazné ochlupení jedné z nich. „Dlouho jsem to takhle neviděl, ale proč ne,“ komentoval Viktor.
Nehledá jen ženu, která ho zaujme na první pohled. Důležitá je pro něj také rovnocennost ve vztahu. „Na ženách se mi líbí, když vědí, co chtějí. A umí si to napřímo říct…“ vysvětlil.
Při rozhodování bylo patrné, že ho zajímají především ženská ňadra. U některých ho ovšem trochu znervóznily piercingy v bradavkách. „Moc nevím, jak s nimi při intimních hrátkách pracovat,“ přiznal otevřeně.
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Když dostal možnost položit posledním třem ženám vlastní otázku, zvolil téma, které je mu blízké. Zajímalo ho, zda by s ním raději vyrazily na sklenku vína na hory, nebo k moři.
Nápadnice v zeleném boxu ho ale nepříjemně překvapila, když přiznala, víno vůbec nemá ráda. Ani tak se ovšem nevyhnula připravenému úkolu, kterým byla slepá degustace šumivého vína.
Před finále čekalo Viktora nejtěžší rozhodování. „V každém boxu je nějaké pro a proti,“ přemítal. Nakonec se ale rozhodl a dvě finalistky mohly nakonec zhodnotit I jeho nahé tělo. Ocenily chlupy na hrudi i oholený penis. Jedna z nich by ho ale se zadkem nejraději poslala do fitka.
Odradila ho její kritika, nebo si právě ji vybral? To uvidíte ve čtvrteční premiéře Naked Attraction.
Kdy sledovat Naked Attraction na ÓČKU?
Premiéra: • Čtvrtek ve 22:00 – Česko & Slovensko