Šestatřicátý den Survivoru začal pozoruhodnou událostí. Johy se rozhodla připravit k snídani hada, kterého předchozí večer ulovila v kempu mačetou. Její čin zprvu vyvolal spíš rozpaky, nakonec ale všichni Padouši nabídnutou pochoutku ochutnali.
Hned poté ale začaly debaty o rozdělení hlasů na kmenové radě. Po promíchání kmenů se vztahy mezi účastníky proměnily a ukázalo se, že nikdo nemá svou pozici jistou. Souboj o kmenovou imunitu vyhráli „noví‘ Hrdinové, kteří tak mohli bezpečně spekulovat, jak to dopadne u Padouchů. Nejvíc se skloňovala jména Traba a Johy.
Trabo si věřil do poslední chvíle
Trabo o své nahnuté pozici neměl ani tušení. Naopak se nechal slyšet, že žádné ohrožení ani nervozitu nepociťuje. Sám se snažil přesvědčit Sáru, Kristinu a Otakara, aby hlasovali pro vyřazení Evy. Dostala by tak čtyři hlasy, které by ji poslaly domů. Tuto variantu považoval Trabo za jistou a na kmenovou radu odcházel s klidem.
Když Ondřej na začátku kmenové rady zpovídal Padouchy ohledně situace v kmeni, Trabo sebevědomě prohlásil, že udělal všechno pro to, aby se svými nejbližšími dohodli na jednotné taktice. Jenže následovalo hlasování, které mu přineslo velké překvapení: čtyři hlasy dostal on sám.
Trabo měl ještě šanci zvrátit stav u váz osudu, ale ke své smůle si vybral vázu s krví. Po 36 dnech na ostrově se tak stal osmým vyřazeným hráčem Survivoru 2026.
Soutěž Survivor 2026
Reality show Survivor je postavená na vzájemném soupeření 24 účastníků, kteří jsou na začátku rozděleni do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů. Později se kmeny mohou promíchat, například podle výsledku soutěží nebo rozhodnutí moderátorů. Kmen, který prohraje v soutěži o imunitu, musí ze svých řad vyloučit jednoho člena během tajného hlasování.
Letos již vypadlo 8 soutěžících, jeden byl diskvalifikován kvůli porušení pravidel. Nakonec má zbýt pouze jeden člověk, který kromě titulu nového šampiona vyhraje také 2,5 milionu korun a automobil Suzuki e-Vitara.