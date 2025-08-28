Stačil mi jediný pohled, říká Sofie Höppnerová zamilovaná do vnuka Ivy Janžurové

Když před časem zmizela „ze světa“, právě druhá partnerka jejího zesnulého otce Ondřeje Höppnera, po ní vyhlásila pátrání.
Teď se Sofie Höppnerová zcela nečekaně objevila s kamarády v kavárně Lucerny na slavnostní premiéře filmu Jarek o Jaromíru Nohavicovi. Do sálu nešla, seděla u stolku s raperem Markem Knytlem, mimo jiné trojnásobným mistrem republiky ve skejtu, který v hudebním světě vystupuje jako Zuris.
„Věnuji se hlavně psaní, až potom začnu pilovat herectví, protože v tom chci hrát, píšu tu hru pro sebe,“ vysvětluje. Přitom z konzervatoře, kterou studovala, odešla. „Nechci říkat, že ji nepotřebuji, ale nevyhovovalo mi to tam. Možná i to, že jsem musela chodit každý den do školy, radši si jedu podle sebe. Chci se přihlásit na DAMU,“ dodává.
Před časem přiznala velké osobní i zdravotní problémy, byly jí diagnostikovány hraniční porucha osobnosti, anorexie a bulimie a strávila čtvrt roku v psychiatrické léčebně. Teď tvrdí, že je vyléčená. „Psychicky jsem na tom nejlíp, jak mi kdy bylo,“ říká.
Bydlí napůl u matky a sama. „Přeskakuju sem a tam, ale ještě jsem se úplně neodstěhovala,“ vysvětluje. Jejich vztah prochází vážnou krizí, nikoliv první. „Maminka je hodný člověk, ale jsme každá z jiného světa,“ vysvětluje.
Ivana Jirešová celé její dětství sváděla se svým expartnerem boj o svěření dcery do výhradní péče. Už tenkrát soudy upozorňovala, že střídání prostředí není pro její dítě dobrá volba, což se následně i potvrdilo.
Sofie teď ale v nevlastní matce našla spřízněnou duši. „Je skvělá, mám ji moc ráda. Monika připravuje děti, aby se dostaly na konzervatoř,“ prozrazuje. Z druhého otcova vztahu má nevlastní sestru Annu, které je šestnáct.
Nejhorším tématem je pro Sofii vztah s Josefínou a Rozálii Prachařovými, se kterými si zahrála v seriálu Lež na pláži. „Je to pro mě smutné a silné a v tom monodramatu to taky zmiňuji,“ začíná popisovat, co se mezi nimi pokazilo.
„Byly jsme spolu pořád, ale jelikož Josefína začala chodit s Tomem Seanem Pšeničkou, mým expřítelem... Pro mě to byl zásadní zlom. Hodně mi to ublížilo. Moje nejlepší kamarádka si začala s mým expřítelem, zranilo mě to. Ale musím to respektovat, jestliže se do něj zamilovala,“ přesvědčuje samu sebe.
Rodiče obou dívek Linda Rybová a David Prachař byli vždycky její druhou rodinou. Pobývala často jak v jejich pražském bytě, tak na „chatě“, a to od útlého dětství, protože se s nimi kamarádila i její matka.
Na Toma už zapomněla, ale rozbité přátelství ji mrzí. Teď smutní po jiném partnerovi – Vincentu Pitrovi, vnukovi Ivy Janžurové. „Vincent je největší láska mého života. Máme teď sice pauzu, ale já vím, že si ho jednou vezmu za muže,“ říká Sofie, která si v současné době přivydělává v baru.
Vincent studuje práva, zatímco jeho sestra Adina se věnovala fotografii. Chtěla by ale pokračovat na DAMU a dělat stejně jako Sofie činohru. „Potkali jsme v jednom klubu na Halloweena, úplně náhodou. Stačil mi jediný pohled, abych cítila, že je to láska mého života,“ popisuje Sofie seznámení s Vincentem. A chválí i jeho rodiče Sabinu Remundovou a scénografa Adama Pitru. „Sabina je skvělá. Líbilo by se mi mít ji za tchyni.“