Stačil mi jediný pohled, říká Sofie Höppnerová zamilovaná do vnuka Ivy Janžurové

  12:00
„Píšu monodrama. O sobě, svojí psychice, lidech mé generace, z hereckých rodin a z konzervatoře. Je to hodně temné ale podle mě to člověka chytne za srdce,“ vypráví Sofie Höppnerová, dcera Ivany Jirešové. „Až to dokončím, dám to přečíst Monice, mám ji moc ráda,“ říká o své nevlastní matce.
Když před časem zmizela „ze světa“, právě druhá partnerka jejího zesnulého otce Ondřeje Höppnera, po ní vyhlásila pátrání.

Teď se Sofie Höppnerová zcela nečekaně objevila s kamarády v kavárně Lucerny na slavnostní premiéře filmu Jarek o Jaromíru Nohavicovi. Do sálu nešla, seděla u stolku s raperem Markem Knytlem, mimo jiné trojnásobným mistrem republiky ve skejtu, který v hudebním světě vystupuje jako Zuris.

Marek Knytl alias Zuris a Sofie Höppnerová (27. srpna 2025)

„Věnuji se hlavně psaní, až potom začnu pilovat herectví, protože v tom chci hrát, píšu tu hru pro sebe,“ vysvětluje. Přitom z konzervatoře, kterou studovala, odešla. „Nechci říkat, že ji nepotřebuji, ale nevyhovovalo mi to tam. Možná i to, že jsem musela chodit každý den do školy, radši si jedu podle sebe. Chci se přihlásit na DAMU,“ dodává.

Před časem přiznala velké osobní i zdravotní problémy, byly jí diagnostikovány hraniční porucha osobnosti, anorexie a bulimie a strávila čtvrt roku v psychiatrické léčebně. Teď tvrdí, že je vyléčená. „Psychicky jsem na tom nejlíp, jak mi kdy bylo,“ říká.

Ivana Jirešová a její dcera Sofie (27. března 2014)

Bydlí napůl u matky a sama. „Přeskakuju sem a tam, ale ještě jsem se úplně neodstěhovala,“ vysvětluje. Jejich vztah prochází vážnou krizí, nikoliv první. „Maminka je hodný člověk, ale jsme každá z jiného světa,“ vysvětluje.

Ivana Jirešová celé její dětství sváděla se svým expartnerem boj o svěření dcery do výhradní péče. Už tenkrát soudy upozorňovala, že střídání prostředí není pro její dítě dobrá volba, což se následně i potvrdilo.

Sofie teď ale v nevlastní matce našla spřízněnou duši. „Je skvělá, mám ji moc ráda. Monika připravuje děti, aby se dostaly na konzervatoř,“ prozrazuje. Z druhého otcova vztahu má nevlastní sestru Annu, které je šestnáct.

Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (2024)

Nejhorším tématem je pro Sofii vztah s Josefínou a Rozálii Prachařovými, se kterými si zahrála v seriálu Lež na pláži. „Je to pro mě smutné a silné a v tom monodramatu to taky zmiňuji,“ začíná popisovat, co se mezi nimi pokazilo.

„Byly jsme spolu pořád, ale jelikož Josefína začala chodit s Tomem Seanem Pšeničkou, mým expřítelem... Pro mě to byl zásadní zlom. Hodně mi to ublížilo. Moje nejlepší kamarádka si začala s mým expřítelem, zranilo mě to. Ale musím to respektovat, jestliže se do něj zamilovala,“ přesvědčuje samu sebe.

Rodiče obou dívek Linda Rybová a David Prachař byli vždycky její druhou rodinou. Pobývala často jak v jejich pražském bytě, tak na „chatě“, a to od útlého dětství, protože se s nimi kamarádila i její matka.

Iva Janžurová a její vnuci Vincent Pitra a Alfred Hostička (Karlovy Vary, 5. července 2022)

Na Toma už zapomněla, ale rozbité přátelství ji mrzí. Teď smutní po jiném partnerovi – Vincentu Pitrovi, vnukovi Ivy Janžurové. „Vincent je největší láska mého života. Máme teď sice pauzu, ale já vím, že si ho jednou vezmu za muže,“ říká Sofie, která si v současné době přivydělává v baru.

Vincent studuje práva, zatímco jeho sestra Adina se věnovala fotografii. Chtěla by ale pokračovat na DAMU a dělat stejně jako Sofie činohru. „Potkali jsme v jednom klubu na Halloweena, úplně náhodou. Stačil mi jediný pohled, abych cítila, že je to láska mého života,“ popisuje Sofie seznámení s Vincentem. A chválí i jeho rodiče Sabinu Remundovou a scénografa Adama Pitru. „Sabina je skvělá. Líbilo by se mi mít ji za tchyni.“

