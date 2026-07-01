Sofie Höppnerová promluvila o těžkém dětství, drogách i tanci u tyče

V podcastu Nory Fridrichové popsala také svůj boj se závislostí i zkušenosti z pražského nočního klubu, kde po ní prý chtěli, aby poskytovala i sexuální služby.
Většinu svým problémů připisuje bolestivému dětství, které bylo poznamenané soudními spory. Vyrůstala ve střídavé péči, navštěvovala dvě školy, jelikož se rodiče nedohodli na jedné. Byla vůbec prvním dítětem v České republice, na kterém byla dvakrát vykonána exekuce kvůli předání do péče druhého rodiče.
Matka dceru nechtěla dávat otci a tak policie a sociální pracovnice ji tehdy Jirešové odebraly, aby ji předaly Höppnerovi. Podle herečky byl hlavním viníkem její bývalý partner. „Byla to vina jich obou,“ řekla Höppnerová nyní.
Kromě psychických problémů bojovala s poruchou příjmu potravy, ale také závislostí na alkoholu a drogách. K těm se dostala po nástupu na konzervatoř. „Tam drogy jedou ve velkém. V uměleckém prostředí je to úplně normální věc už v prváku,“ řekla.
Největší životní zlom pro ni byl, když umřel otec. „Pak se mi všechno posunulo a já měla velké psychické problémy, odešla jsem z domu, pendlovala jsem po Praze. Návykové látky bývají často náplastí na bolavou duši,“ řekla s tím, že už v 19 letech nastoupila na čtyřměsíční odvykačku.
V rozhovoru se nevyhnula ani práci v pražském erotickém klubu, kde pracovala jako tanečnice. Pod uměleckým jménem Ariel vystupovala u tyče.
„Jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, ale je to náročné. Měla jsem i problémy s koleny. Byla to ale hustá jízda,“ řekla s tím, že s návštěvníky dlouhé hodiny mluvila a naslouchala jejich životním příběhům. S prací v klubu skončila kvůli tlaku na poskytování sexuálních služeb zákazníkům. Kromě klientů ji k prostituci začal přesvědčovat i provozovatel klubu. „Nevěděla jsem, co mám dělat, a často jsem brečela. Kvůli tomu jsem taky skončila. Ten nátlak už byl tak velký,“ dodala.
Nyní se má Sofie Höppnerová podle svých slov dobře, je spokojená, má přítele a pejska.