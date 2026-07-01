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Sofie Höppnerová promluvila o těžkém dětství, drogách i tanci u tyče

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  8:26
Sofie Höppnerová v pražské Lucerně na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)

Sofie Höppnerová v pražské Lucerně na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025) | foto: Dalibor Puchta

Sofie Höppnerová a Ivana Jirešová společně v roce 2024 (Praha, projekce seriálu...
Ivana Jirešová s přítelem Milanem a dcerou Sofií Höppnerovou
Sofie Höppnerová v pražském striptýzovém klubu (4. ledna 2026)
Sofie Höppnerová (vlevo) v pražském striptýzovém klubu (4. ledna 2026)
40 fotografií
Kvůli známým rodičům a soudním tahanicím o dceru ji zná hodně lidí od malička. Právě i to se podle Sofie Höppnerové (22) podepsalo na její psychice. Dcera herečky Ivany Jirešové a zesnulého bulvárního novináře Ondřeje Höppnera promluvila nejen o těžkém dětství.
Sofie Höppnerová v pražské Lucerně na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)
Sofie Höppnerová a Ivana Jirešová společně v roce 2024 (Praha, projekce seriálu Lež na pláži)
Ivana Jirešová s přítelem Milanem a dcerou Sofií Höppnerovou
Sofie Höppnerová v pražském striptýzovém klubu (4. ledna 2026)
40 fotografií

V podcastu Nory Fridrichové popsala také svůj boj se závislostí i zkušenosti z pražského nočního klubu, kde po ní prý chtěli, aby poskytovala i sexuální služby.

Většinu svým problémů připisuje bolestivému dětství, které bylo poznamenané soudními spory. Vyrůstala ve střídavé péči, navštěvovala dvě školy, jelikož se rodiče nedohodli na jedné. Byla vůbec prvním dítětem v České republice, na kterém byla dvakrát vykonána exekuce kvůli předání do péče druhého rodiče.

Ivana Jirešová v pořadu 13. komnata (červen 2026)

Matka dceru nechtěla dávat otci a tak policie a sociální pracovnice ji tehdy Jirešové odebraly, aby ji předaly Höppnerovi. Podle herečky byl hlavním viníkem její bývalý partner. „Byla to vina jich obou,“ řekla Höppnerová nyní.

Kromě psychických problémů bojovala s poruchou příjmu potravy, ale také závislostí na alkoholu a drogách. K těm se dostala po nástupu na konzervatoř. „Tam drogy jedou ve velkém. V uměleckém prostředí je to úplně normální věc už v prváku,“ řekla.

Největší životní zlom pro ni byl, když umřel otec. „Pak se mi všechno posunulo a já měla velké psychické problémy, odešla jsem z domu, pendlovala jsem po Praze. Návykové látky bývají často náplastí na bolavou duši,“ řekla s tím, že už v 19 letech nastoupila na čtyřměsíční odvykačku.

Sofie Frida Höppnerová

V rozhovoru se nevyhnula ani práci v pražském erotickém klubu, kde pracovala jako tanečnice. Pod uměleckým jménem Ariel vystupovala u tyče.

„Jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, ale je to náročné. Měla jsem i problémy s koleny. Byla to ale hustá jízda,“ řekla s tím, že s návštěvníky dlouhé hodiny mluvila a naslouchala jejich životním příběhům. S prací v klubu skončila kvůli tlaku na poskytování sexuálních služeb zákazníkům. Kromě klientů ji k prostituci začal přesvědčovat i provozovatel klubu. „Nevěděla jsem, co mám dělat, a často jsem brečela. Kvůli tomu jsem taky skončila. Ten nátlak už byl tak velký,“ dodala.

Nyní se má Sofie Höppnerová podle svých slov dobře, je spokojená, má přítele a pejska.

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