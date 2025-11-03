Sofie Anna Švehlíková chce hrát s otcem. Ten ale preferuje rodinný život

Začalo to divadlem a pokračuje filmem. Sofie Anna Švehlíková si v něm zahrála princeznu. Jejím hereckým partnerem je „hrdina“ tanečního parketu Oskar Hes. V pohádce Záhada strašidelného zámku ale musel dělat, že tancovat neumí, zatímco Sofie Anna absolvovala kurz, díky němuž se měla v tanci zdokonalit.
Jitka Schneiderová a její dcera Sofie Švehlíková (Praha, 30. srpna 2021)

Jitka Schneiderová a její dcera Sofie Švehlíková (Praha, 30. srpna 2021) | foto: Schwarzkopf Elite Model Look

Na hradě Strašperk vylepšují královský rozpočet pořádáním prohlídek, které má ve své režii princezna Elvíra. Přilákají i prince Armina (Oskar Hes) a když se v království ztratí několik sloužících včetně samotného krále, vydává se mladý pár po stopách této záhady.

„Pár hradů a zámků jsem objela. Když jsem byla malá, hodně jsme jezdili na Křivoklát, potom do Vranova nad Dyjí, mám tam blízko babičku, a na Hlubokou. Ale historie není moje parketa, průvodcování mě nikdy nelákalo,“ říká dcera Jitky Schneiderové a Davida Švehlíka.

Pohádky sledovala zvlášť o vánočním čase ráda a kupodivu její nejoblíbenější byla Jak se budí princezny z konce sedmdesátých let minulého století. „Vůbec nevím, jak jsem se k ní dostala, ale dívala jsem se na ni i mimo Vánoce. Moc se mi líbila, byla to taková Šípková Růženka, dalo by se říct,“ vzpomíná Sofie Anna.

Poté, co odmaturovala na gymnáziu, studuje humanitní vědy. Do budoucna by se mohla věnovat společenským problémům a konfliktům, ale láká ji herectví. Přesto o DAMU neuvažovala. „Asi mě ovlivnilo i domácí prostředí, vidím, že není dobré sázet jenom na jednu kartu, protože je to nejistá profese. Ale hlavně si myslím, že herectví má studovat ten, kdo po tom touží. Já tu touhu nikdy neměla. Zato mám velkou touhu se mu věnovat. A ráda si vezmu nějaké kurzy, protože je dobré dál se v tomhle směru posouvat. Ale DAMU jsem prostě necítila jako svoji cestu,“ vysvětluje.

Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Nedávno měla možnost zkusit si i divadlo. V Divadle Na Fidlovačce alternovala Martinu Jindrovou v inscenaci Absolvent, čímž pádem s Jitkou Schneiderovou ztvárnila na jevišti matku s dcerou. „To byla obrovská zkušenost uhrát tak velké divadlo, umluvit ho… Bylo to opravdu náročné,“ vzpomíná na roli, kvůli níž chodila na hodiny jevištní mluvy k Evě Spoustové, která učí na DAMU.

Hrát po boku matky, zkušené herečky, jí ale bylo příjemné. „A taky to byla velká sranda, protože my s mámou máme úplně jiný vztah než naše postavy v té hře. Takže bylo vtipné vidět, jak na sebe dokážeme být na jevišti zlé a pak v pohodě spolu odjet domů,“ usmívá se. V divadelní hře je paní Robinsonová (Jitka Schneiderová ) milenkou přítele (David Krejčík) svojí dcery Elaine (Sofie A. Švehlíková). Příběh je známý také z filmového zpracování z roku 1967 v hlavní roli s tehdy začínajícím Dustinem Hoffmanem.

Přiznává, že by se jí líbilo potkat se na jevišti i se svým otcem Davidem Švehlíkem, který je znovu ženatý a právě kvůli rodinnému životu už nechce trávit večery v divadle. Hraje tak pouze v Divadle Ungelt (Deštivé dny, Příběh ze zoo). „Oba bychom to chtěli. Proč ne? Záleží na roli a projektu, ale já bych ráda,“ říká Sofie Anna.

David Švehlík (7. ledna 2025)

Záhada strašidelného zámku v režii Ivo Macharáčka, kterou televize odvysílá na Štědrý večer, obsahuje všechno, co by vánoční pohádka měla mít. Oskar Hes v ní dokonce jezdí na koni. „Já si to taky chtěla vyzkoušet, ale zjistila jsem, že jenom Armin má to štěstí. No tak v pohodě, přeji mu to,“ usmívá se Sofie Anna.

Ona zase dostala vedle lekcí tance i kaskadérský trénink. „Připletu se tam do nějakého šermířského souboje, i když sama kord v ruce nedržím, tak bylo třeba vědět, jak se mám v takové situaci pohybovat. Hrozně mě to bavilo, byla to velká sranda. A díky tomu už vím, co od natáčení takových scén očekávat. Překvapivě se točí strašně dlouho,“ vypráví.

Sofie Anna je zadaná, zatím ale bydlí s matkou. Baví ji herectví a také hudba. „Učím se teď sama na kytaru a na klavír, ale moc mi to nejde. Mám doma i baskytaru, s tou jsem ale ještě ani nezačala. Tu asi sama nedám, to je strašně těžké, ale přála bych si ji zvládnout,“ dodává.

