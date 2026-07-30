V posteli s klukem v podprsence. Víc Sofie Anna Švehlíková neukázala

Sofie Anna Švehlíková, která se Jitce Schneiderové narodila v manželství s Davidem Švehlíkem, přišla na slavnostní premiéru šestidílného seriálu z produkce Oneplay v doprovodu kamarádky. „Jsem singl, s nikým nechodím,“ přiznala.
Od první série uběhly už tři roky a ke zkušenostem z divadla, přidala Sofie Anna další před kamerou, když natočila štědrovečerní pohádku Záhada strašidelného zámku. Zákonitě se proto při vzniku druhé série Extraktorů cítila jistější v kramflecích.
„Dodalo mi to sebevědomí. Asi už dokážu s tím vším, co natáčení obnáší, líp pracovat. Každá role je pro mě přínosem, dává mi strašně moc,“ říká herečka, které scenárista předepsal v Extraktorech scénu v posteli. Sofie se ale objeví na obrazovce ve spodním prádle, což vypadá trošku nepřirozeně, i když je pochopitelné, že se jí hned na začátku kariéry nechce odhalovat celé tělo.
Jako dítě chodívala do dramatického kroužku, maturovala na gymnáziu a nyní má před sebou studium humanitních věd. „Budoucnost nechávám zatím otevřenou. Třeba se zaměřím na psychologii, ale teď se chci věnovat škole a souběžně hraní. Obojí mě baví, tak věřím, že se mi to podaří skloubit,“ vypráví.
Uvažuje taky o hereckém workshopu, který by si ale chtěla dopřát v zahraničí a láká ji i práce s hereckým koučem. „Myslím, že dokáže pomoct s přípravou na roli, určitě by mě taková spolupráce zajímala. Mým jediným hereckým koučem byla zatím učitelka v dramaťáku. A bylo to skvělý. Takže, jestli je to trošku podobné tomu, co jsem zažila s ní, tak bych se na to těšila,“ vysvětluje. „Ale maminku bych za koučku nechtěla, i když je skvělá herečka. Ono by to asi nějak šlo, ale radši bych si to zařídila jinak.“
I bez speciální přípravy a herecké školy je dál obsazována. „Čeká mě hlavní role v celovečerním filmu, ale zatím nemůžu prozradit víc,“ naznačila.
Prázdniny strávila na táboře, který měl herecké zaměření. „Byla jsem tam jako vedoucí a účastnice zároveň. „Teď budu s kamarády na chalupě, pak pojedu na dovolenou, prostě klasika. Poslední dobou mě ale lákají spíš hory než moře. Chtěla bych víc chodit. Nejprve tady a pak i v zahraničí. Ale zatím nemám zrovna nejlepší vybavení, chybí mi dobré pohorky a krosna,“ směje se. „A jednou bych ráda došla i do Compostely, to by bylo skvělý.“
Za sebou má taky účast na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde pobývala pracovně. „Hezké, ale hektické,“ hodnotí týden, který v lázeňskému městě strávila. „Dělala jsem tam pro Oneplay videa na sociální sítě o jejich Industry Days. Nebylo to o tom, že bych někoho zpovídala jako novinářka, spíš to byla taková informační videa. Ale bavilo mě to.“
Se svými kamarádkami z dramatického kroužku hraje v Divadle v Celetné v inscenaci Tři sestry. „Je to odlehčená verze hry A. P. Čechova. Paměť mám zatím dobrou, ale s učením textu to není jednoduché. Záleží na tom, o co jde. Třeba Čechov a Shakespeare mi jdou do hlavy hůř. Když se učím roli, přeříkávám si ji nahlas pořád do kola. I ve sprše,“ prozrazuje metodu, která se jí osvědčila.
Nová sezona Extraktorů opět vychází ze skutečné události. Příběh se odehrává z větší části v Libanonu, kde je unesen český fotograf s novinářkou. Operativci Theodor Walla (Jakub Štáfek) a Petr Čech (Jan Révai) pod vedením plukovnice Leony Váchové (Pavla Gajdošíková) mají za úkol zajaté osoby osvobodit. Natáčelo se v Turecku, a protože šlo o choulostivé téma – terorismus, byl štáb celou dobu sledován tajnou policií, jak prozradil režisér Jan Pavlacký.
Ten v současné době točí další projekt, do kterého obsadil Jitku Schneiderovou. A do kin zanedlouho vstoupí film Chica Checa, který herečka pro změnu natočila s Šimonem Holým. V hlavních rolích se představí Pavla Tomicová coby pošťačka Zdena, která zjišťuje, že její syn Lukáš (Jan Cina) se v zahraničí živí jako drag queen. Jitka Schneiderová hraje sousedku, která Zdenu pomlouvá a udílí jí rady do života.