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V posteli s klukem v podprsence. Víc Sofie Anna Švehlíková neukázala

Autor:
Sofie Anna Švehlíková

Sofie Anna Švehlíková | foto: Zátorský JanMAFRA

Sofie Anna Švehlíková
Sofie Anna Švehlíková
Sofie Anna Švehlíková
Sofie Anna Švehlíková
31 fotografií
Její dějová linka je sice vedlejší, ale velmi zajímavá. Sofie Anna Švehlíková si coby Monika nejprve myslela, že plukovnice Váchová je její sestra. Nakonec se z ní vyklubala její máma. Přitom skutečná matka mladé herečky, Jitka Schneiderová, si v první sezoně Extraktorů zahrála babičku Sofie Anny.

Sofie Anna Švehlíková, která se Jitce Schneiderové narodila v manželství s Davidem Švehlíkem, přišla na slavnostní premiéru šestidílného seriálu z produkce Oneplay v doprovodu kamarádky. „Jsem singl, s nikým nechodím,“ přiznala.

Od první série uběhly už tři roky a ke zkušenostem z divadla, přidala Sofie Anna další před kamerou, když natočila štědrovečerní pohádku Záhada strašidelného zámku. Zákonitě se proto při vzniku druhé série Extraktorů cítila jistější v kramflecích.

Na slavnostní premiéře seriálu Extraktoři: Sofie Anna Švehlíková

„Dodalo mi to sebevědomí. Asi už dokážu s tím vším, co natáčení obnáší, líp pracovat. Každá role je pro mě přínosem, dává mi strašně moc,“ říká herečka, které scenárista předepsal v Extraktorech scénu v posteli. Sofie se ale objeví na obrazovce ve spodním prádle, což vypadá trošku nepřirozeně, i když je pochopitelné, že se jí hned na začátku kariéry nechce odhalovat celé tělo.

Jako dítě chodívala do dramatického kroužku, maturovala na gymnáziu a nyní má před sebou studium humanitních věd. „Budoucnost nechávám zatím otevřenou. Třeba se zaměřím na psychologii, ale teď se chci věnovat škole a souběžně hraní. Obojí mě baví, tak věřím, že se mi to podaří skloubit,“ vypráví.

Sofie Anna Švehlíková

Uvažuje taky o hereckém workshopu, který by si ale chtěla dopřát v zahraničí a láká ji i práce s hereckým koučem. „Myslím, že dokáže pomoct s přípravou na roli, určitě by mě taková spolupráce zajímala. Mým jediným hereckým koučem byla zatím učitelka v dramaťáku. A bylo to skvělý. Takže, jestli je to trošku podobné tomu, co jsem zažila s ní, tak bych se na to těšila,“ vysvětluje. „Ale maminku bych za koučku nechtěla, i když je skvělá herečka. Ono by to asi nějak šlo, ale radši bych si to zařídila jinak.“

I bez speciální přípravy a herecké školy je dál obsazována. „Čeká mě hlavní role v celovečerním filmu, ale zatím nemůžu prozradit víc,“ naznačila.

Prázdniny strávila na táboře, který měl herecké zaměření. „Byla jsem tam jako vedoucí a účastnice zároveň. „Teď budu s kamarády na chalupě, pak pojedu na dovolenou, prostě klasika. Poslední dobou mě ale lákají spíš hory než moře. Chtěla bych víc chodit. Nejprve tady a pak i v zahraničí. Ale zatím nemám zrovna nejlepší vybavení, chybí mi dobré pohorky a krosna,“ směje se. „A jednou bych ráda došla i do Compostely, to by bylo skvělý.“

Jitka Schneiderová a její dcera Sofie Anna Švehlíková (13. ledna 2025)

Za sebou má taky účast na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde pobývala pracovně. „Hezké, ale hektické,“ hodnotí týden, který v lázeňskému městě strávila. „Dělala jsem tam pro Oneplay videa na sociální sítě o jejich Industry Days. Nebylo to o tom, že bych někoho zpovídala jako novinářka, spíš to byla taková informační videa. Ale bavilo mě to.“

Se svými kamarádkami z dramatického kroužku hraje v Divadle v Celetné v inscenaci Tři sestry. „Je to odlehčená verze hry A. P. Čechova. Paměť mám zatím dobrou, ale s učením textu to není jednoduché. Záleží na tom, o co jde. Třeba Čechov a Shakespeare mi jdou do hlavy hůř. Když se učím roli, přeříkávám si ji nahlas pořád do kola. I ve sprše,“ prozrazuje metodu, která se jí osvědčila.

Sofie Anna Švehlíková. Dvakrát si zahrála s maminkou Jitkou Schneiderovou – v představení Absolvent a v seriálu Extraktoři.

Nová sezona Extraktorů opět vychází ze skutečné události. Příběh se odehrává z větší části v Libanonu, kde je unesen český fotograf s novinářkou. Operativci Theodor Walla (Jakub Štáfek) a Petr Čech (Jan Révai) pod vedením plukovnice Leony Váchové (Pavla Gajdošíková) mají za úkol zajaté osoby osvobodit. Natáčelo se v Turecku, a protože šlo o choulostivé téma – terorismus, byl štáb celou dobu sledován tajnou policií, jak prozradil režisér Jan Pavlacký.

Ten v současné době točí další projekt, do kterého obsadil Jitku Schneiderovou. A do kin zanedlouho vstoupí film Chica Checa, který herečka pro změnu natočila s Šimonem Holým. V hlavních rolích se představí Pavla Tomicová coby pošťačka Zdena, která zjišťuje, že její syn Lukáš (Jan Cina) se v zahraničí živí jako drag queen. Jitka Schneiderová hraje sousedku, která Zdenu pomlouvá a udílí jí rady do života.

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