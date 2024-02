Griselda byla nelítostné monstrum, říká Sofía Vergara o roli kokainové královny

Sofía Vergara si v seriálu Griselda zahrála hlavní roli kokainové královny, zároveň je výkonnou producentkou tohoto úspěšného projektu, na kterém pracovala téměř deset let.

„Byla to pro mě výzva, protože Griselda Blanco je velmi složitá postava. Není to kladná hrdinka a mnoho věcí, které udělala, bylo opravdu strašných. Ale byla to také velmi zajímavá osobnost. Šéfka drogového kartelu, neohrožená podnikatelka v Miami sedmdesátých let a také matka. To není úplně obvyklá kombinace. Byla ochotná udělat cokoli, aby ochránila svoji rodinu. Aspoň tak to o sobě tvrdila, když vysvětlovala, co ji žene vpřed. Byla jednou z mála žen v historii, které to dotáhly tak daleko,“ říká herečka.

Většina lidí zná Griseldu jako nelítostnou a násilnou drogovou baronku, jíž také byla. „Dávali jsme si velký pozor, abychom ji neglorifikovali. Chtěli jsme poodhalit její příběh víc do hloubky a ukázat, jak se chudé nevzdělané ženě z Kolumbie navzdory všem okolnostem podařilo vybudovat obrovské mnohamiliardové impérium v odvětví, jemuž dominují muži. To vše dokázala v cizí zemi a díky taktice, kterou sama vynalezla, která byla důmyslná a krutá zároveň. Pravdou je, že i když Griselda bořila bariéry, rozhodně není hrdinkou a neměla by být obdivována. Na tomto projektu mě fascinovalo, že mi umožnil prozkoumat příběh toho, jak se z této ženy stalo tak strašlivé monstrum,“ vysvětluje Vergara.

Sofía Vergara v seriálu Griselda (2024)

Seriál líčí Griseldin výjimečný životní příběh. Začíná momentem, kdy žena opouští Kolumbii a přijíždí do Miami se třemi syny a s kilogramem prvotřídního kokainu. Poté sleduje její vytrvalý a neúnavný vzestup, na jehož konci se obchodnice stává jednou z nejobávanějších a nejnásilnějších vůdkyň kartelu své doby.

„Pokud znáte životní příběhy jiných narkobaronů, jistě víte, že tito lidé vždy tvrdili, že pomáhají místní komunitě a dávají práci spoustě lidí v nouzi. Když přišla na scénu Griselda, byla představa, že by v čele drogového kartelu mohla stát žena, naprosto šílená. Už jen proto, jak bezohledný a násilný člověk by to musel být. Nikdo nedokázal uvěřit, že by byla schopná dělat tak strašlivé věci, jakých se dopouštěla. Její směs ženskosti a nejhorších stránek mužnosti musí zaujmout každého. Je to, jako když projíždíte kolem nějaké ošklivé nehody na dálnici – všichni se ohlédneme, abychom se podívali,“ popisuje herečka.

VIDEO: Seriál Griselda, 2024 (oficiální český trailer):

O slavných obchodnících s drogami byla natočena již spousta příběhů. V čem se liší ten Griseldin ve srovnání s tím, co jsme už viděli? „Rozhodně nebyla tak slavná jako Pablo Escobar, ale i ten se jí tehdy bál. Stála na vlastních nohou a nikdy předtím jsme neviděli drogového bosse, který by zorganizoval zásilku kokainu z Kolumbie a pak se rychle vrátil domů, aby se s láskou postaral o své tři děti. Dokážete si představit Tonyho Montanu, jak balí dětem svačinu?“ ptá se představitelka narkobaronky.

Seriál podle ní pomůže divákům nahlédnout na tuto ženu a její svět z větší šíře. „Její život byl tragický, děsivý a následky jejích činů byly opravdu strašlivé. Životy jejích obětí zůstanou navždy poznamenány. Ale pochopit, jak se do tohoto světa dostala žena a jak se dokázala vyšplhat až na samý vrchol, to je asi příběh, který pro mnoho lidí bude něčím novým,“ míní Sofía Vergara.

Griselda Blanco na archivním policejním snímku

Produkční tým spolupracoval při natáčení také s lidmi, kteří připravovali také podobně laděný seriál Narcos. „Dávalo to jednoznačně smysl, protože dokázali najít lidskost i v takto složitém tématu. Oni tomuto světu a jeho historii skutečně rozumí a dokážou předložit pohled, na který diváci reagují a působí na ně věrohodně,“ vysvětluje herečka.

Popisuje také, že přípravy projektu trvaly přibližně deset let. Příběh Griseldy Blanco chtěla totiž vyprávět až po její smrti. „Byl to velice dlouhý proces. Jednou jsem letěla letadlem a v časopise jsem narazila na nějaký článek o Kolumbijce, o které jsem nikdy neslyšela. Okamžitě mě napadlo, že ztvárnit tuto postavu by bylo velice zajímavé. Trvalo to ale mnoho, mnoho let. Byla tehdy stále naživu, což mi vadilo,“ říká.

Natáčení celého seriálu bylo velmi intenzivní. „Těch šest měsíců pro mě bylo jako jízda na horské dráze. Celou dobu jsem byla ve stresu, protože jsem ze sebe chtěla vydat to nejlepší. Musela jsem se naučit věci, které jsem předtím jako herečka nikdy nedělala. Bylo to hodně těžké a stresující. Ale byla to výzva,“ dodává Vergara.

Život Griseldy Blanco byl plný násilí a zločinu od dětství. Vyrůstala v neblaze proslulém Medellínu, čelila zneužívání ze strany náhradního otce, byla nucena ke krádežím a už v pubertě zabila prvního člověka. Postupně se během sedmdesáti let svého života postarala o smrt víc než dvou set lidí. Vlastníma rukama i zprostředkovaně. Zemřela v září 2012. Seriálového zpracování jejího životního příběhu se ujala streamovací platforma Netflix.

VIDEO: V Paříži promuje Griseldu „vůz šňupající kokain ze silnice“: