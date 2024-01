Nechtěla jsem být stará matka, popsala Sofia Vergara důvod rozvodu

„Mé manželství skončilo, protože můj manžel byl mladší. Chtěl děti a já jsem nechtěla být stará matka,“ vysvětlila pro španělský deník El País. „Myslím, že to není fér k tomu dítěti. Respektuji každého, kdo to udělá, ale pro mě už to není,“ dodala.

Sofia Vergara má syna se svou láskou ze střední školy Joem Gonzalesem. „Měla jsem syna, když mi bylo 19 let. Jemu je teď 32 a já jsem připravená být babičkou, ne matkou,“ dodala.

Ani biologicky už si není jistá, jestli by matkou vůbec být mohla. „Už jsem skoro v menopauze. To je přirozený chod věcí. Až se můj syn stane otcem, ať mi přinese dítě na chvíli a já mu ho pak vrátím a budu pokračovat ve svém životě. To teď musím udělat,“ řekla herečka, která nyní exceluje v roli drogové baronky Griseldy Blanco v seriálu Griselda na Netflixu.

Role jí ale kromě uznání za dobrý herecký výkon přinesla taky hodně starostí. Čelí totiž žalobě ze strany rodiny skutečné Griseldy. Žalobu podal syn drogové baronky Michael Corleone Blanco nejen na herečku, ale i na společnost Netflix a celý tým, který se na seriálu podílel. Požaduje finanční odškodnění a stažení seriálu. Tvrdí, že tvůrci použili materiál z rozhovorů s ním, aniž by mu za to zaplatili a používají neautorizované obrázky rodinných příslušníků.

Tvůrce žaloba nepřekvapila. „Čelili jsme podobným útokům ze strany rodiny Pabla Escobara po natočení Narcos. Moc o tom nepřemýšlím. Jen mi to nepřipadá ani trochu překvapivé, k tomu prostředí to tak nějak patří,“ řekl pro Today.com výkonný producent Griseldy Eric Newman.

Sofia Vergara patří taky k výkonným producentům seriálu. Kolumbijská herečka projevila zájem o její příběh proto, že drogové gangy výrazně ovlivnily i její dospívání. „Můj bratr byl součástí tohoto byznysu. Zabili ho v 90. letech. Znám tento charakter. Jedním z důvodů, proč se jí toho tolik podařilo, bylo ve skutečnosti to, že byla žena a nikdy si nemysleli, že žena je schopná dělat všechny ty hrozné věci, které udělala,“ říká Vergara.