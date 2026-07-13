Luxusní jachta a rudé bikiny. Sofía Vergara oslavila 54. narozeniny stylově

Vergara na snímku odpočívá na palubě jachty v rudých šňůrkových bikinách, které zvýrazňují její pověstné křivky. Herečka se usmívá do objektivu a předvádí postavu, kterou jí fanoušci v komentářích nepřestávají chválit.
„Děkuji, Itálie, za všech mých 300 dortů,“ zavtipkovala na Instagramu u jednoho z narozeninových příspěvků. Herečka totiž během oslav dostala hned několik dortů, včetně sladkého překvapení s vlastní podobiznou. „54 je dobré číslo,“ dodala.
Oslavy se nesly ve znamení italského „dolce vita“. S kolumbijskou kráskou slavili její blízcí a přátelé, nechyběl tanec, hudba ani prskavky. Mezi hosty byl také její syn Manolo González Vergara. Na jednom ze záběrů se dokonce objevil člun s narozeninovou vlajkou, na níž byla hereččina tvář.
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Sofia Vergara v plavkách s o 20 let mladší neteří. Lidé je nerozeznají
Kolumbijská kráska se svým věkem nikdy netajila a v minulosti otevřeně mluvila o stárnutí. Přiznala, že z padesátky měla původně obavy, postupem času ale svůj pohled na věc změnila. Podle svých slov se cítí dobře a svůj věk přijímá.
Vergara, kterou diváci znají především jako temperamentní Glorii Delgado-Pritchettovou ze seriálu Taková moderní rodinka, dlouhodobě patří mezi nejvýraznější hollywoodské krásky.
V posledních letech navíc ukázala i vážnější hereckou tvář. Za hlavní roli v seriálu Griselda, ve kterém ztvárnila ženu, která to dotáhla až na „kmotru“ miamského drogového impéria, sklidila uznání kritiků a získala nominace na významná televizní ocenění.
Ani po čtyřiapadesátce se herečka rozhodně nebojí ukázat v plavkách. Červené bikiny ostatně zvolila také během loňských narozeninových oslav na Sardinii. Podle nadšených reakcí fanoušků má pro podobné snímky stále ten nejlepší důvod.