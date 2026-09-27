„Já jsem se narodila na Moravě, a pak jsem se odstěhovala do Japonska, tam jsem žila do pěti let. Pak jsem šla zpátky na Moravu a chodila tam skoro rok do české školky. To bylo náročné, protože jsem nemluvila ani anglicky dobře, to bylo s japonským akcentem. Ale maminka prý na mě mluvila vždy česky, což si nepamatuji,“ vysvětlila Osako.
Později se přestěhovala do Prahy a začala studovat na americké škole, kam chodí mezinárodní studenti. Celé studium probíhá v angličtině a i s českými kamarádkami mluví Osako anglicky, což je na její češtině hodně znát. „Studuji dějiny umění a velmi mě to baví. Předtím jsem studovala politické vědy a chodím do americké školy, takže bavit se furt o Trumpovi mě nebavilo, tak jsem si to vyměnila. Je to krásné,“ pochvaluje si nový obor studia.
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Napůl Češka a napůl Japonka. Miss Sophia Maria Osako přepíná mezi světy
Do své druhé vlasti se vrací každých pár měsíců. „Do Japonska jedu na Halloween. Jdu tam přehlídku, japonskou show na vlasy a zajdu si na večeři s tatínkem. Jezdím tam asi šestkrát v roce. Je to dost daleko, 16 hodin,“ vysvětlila.
Japonsko ji ale hodně ovlivňuje. „Z Japonska mám hodnoty. Dělali jsme vždy japonské tradice, třeba slavíme nový rok, který je tam o moc větší než Vánoce. Na Vánoce se jde do KFC,“ směje se Osako.
„Je to velmi unikátní země a když tam jedu, tak to beru jako svou Utopii, protože já tam mohu cokoli. Jedu tam jen na prázdniny a někdy pracuju jako modelka, ale pracovat jako modelka není zas tak těžké. Tam je to Utopie, protože se tam všechno koná tak lehce, všechno je tak organizované, všichni jsou na čas, všechno je tam přesné. Já jsem jednou na práci přišla o pět minut dřív a oni mi řekli, že jdu pozdě, že jsem tam měla být o patnáct minut dřív,“ popsala Osako.
Práce modelky není ale její vysněná kariéra. „Odmalička jsem měla sen být zpěvačka. Tatínek je takový ‚rock star.‘ Teď dělám písničku Miss Universe. Chci na tom pracovat a doufám, že za rok budu mít album,“ plánuje Sofia Maria Osako.