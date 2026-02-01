Rapper Snoop Dogg přišel o další vnouče. Zemřelo v pouhých deseti měsících

Rapper Snoop Dogg před šesti lety přišel o vnuka kvůli syndromu náhlého úmrtí kojence. Teď oplakává další. Jeho dcera Cori Broadusová (26) oznámila, že její nedonošené dítě v deseti měsících zemřelo.
Snoop Dogg s dcerou Cori (2025)

Snoop Dogg s dcerou Cori (2025) | foto: Profimedia.cz

Snoop Dogg s vnukem Zionem (2021)
Snoop Dogg s manželkou, synem Julianem, dcerou Cori a vnukem Zionem
83. ročník udílení Zlatých glóbů. (12. ledna 2026)
Snoop Dogg v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)
Snoop Doggova nejmladší dcera Cori Broadusová se před pár týdny radovala, že její těžce nedonošené dítě bylo konečně po deseti měsících propuštěno z nemocnice. Nyní ale na sociální síti oznámila, že holčička zemřela.

„V pondělí jsem ztratila lásku svého života. Mou Codi,“ napsala. Zprávu sdílel i její snoubenec Wayne Deuce. „Od té doby, co jsi mě opustila, Codi Dreaux, jsem nešťastný. Ale vím, že máš klid. Tatínek tě bude vždy milovat. Moje děťátko,“ napsal k fotce, kde dceru drží v náručí.

Holčička se narodila ve 25. týdnu těhotenství a byla v péči lékařů až do ledna. Na začátku roku si ji teprve mohli přinést domů, ale jejich štěstí trvalo jen pár týdnů.

Pro Snoop Dogga je to už druhá taková tragédie. V roce 2019 zemřel jen deset dní po porodu jeho vnuk od syna Cordeho Kai Love, pravděpodobně byl příčinou syndrom náhlého úmrtí kojence.

Snoop Dogg má čtyři děti a je už šestinásobný děda. Od syna Cordeho má jedenáctiletého vnuka Ziona, sedmiletou vnučku Elleven Love a čtyřletého vnuka Sky Love.

Od syna Cordella má tři vnučky - šestiletou Cordobu Journey, čtyřletou Chateau a dvouletou Symphony Sol.

