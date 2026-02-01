Snoop Doggova nejmladší dcera Cori Broadusová se před pár týdny radovala, že její těžce nedonošené dítě bylo konečně po deseti měsících propuštěno z nemocnice. Nyní ale na sociální síti oznámila, že holčička zemřela.
„V pondělí jsem ztratila lásku svého života. Mou Codi,“ napsala. Zprávu sdílel i její snoubenec Wayne Deuce. „Od té doby, co jsi mě opustila, Codi Dreaux, jsem nešťastný. Ale vím, že máš klid. Tatínek tě bude vždy milovat. Moje děťátko,“ napsal k fotce, kde dceru drží v náručí.
Holčička se narodila ve 25. týdnu těhotenství a byla v péči lékařů až do ledna. Na začátku roku si ji teprve mohli přinést domů, ale jejich štěstí trvalo jen pár týdnů.
Pro Snoop Dogga je to už druhá taková tragédie. V roce 2019 zemřel jen deset dní po porodu jeho vnuk od syna Cordeho Kai Love, pravděpodobně byl příčinou syndrom náhlého úmrtí kojence.
Snoop Dogg má čtyři děti a je už šestinásobný děda. Od syna Cordeho má jedenáctiletého vnuka Ziona, sedmiletou vnučku Elleven Love a čtyřletého vnuka Sky Love.
Od syna Cordella má tři vnučky - šestiletou Cordobu Journey, čtyřletou Chateau a dvouletou Symphony Sol.