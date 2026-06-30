Kdo byla Scarlett?
Román z doby americké občanské války s původním anglickým názvem „Gone with the Wind“ psala Margaret Mitchellová deset let a dokončila ho až v roce 1936. Dostala za něj Pulitzerovu cenu a v roce 1939 se román dočkal velkolepé filmové verze s Vivien Leighovou, která postavu Scarlett O’Harové proslavila ještě více.
Dívka celým jménem Katie Scarlett O’Harová dostala v románu své neobvyklé jméno podle příjmení otcovy matky pocházející z Irska, kde bylo toto označení spojováno s prodejci šarlatu (anglicky scarlet). Autorka tak předznamenala budoucnost své nejznámější postavy, která se navzdory poválečné bídě dokáže díky své dravosti, obchodnímu talentu a sňatkové politice probojovat mezi nejbohatší atlantskou smetánku.
Zítra je také den!
Právě Scarlettina bojovnost, odvaha vždy se znovu postavit na nohy i heslo „Zítra je také den“, které pronáší na konci filmu, se v předválečné době stalo velkou inspirací a signálem naděje pro řadu žen. A protože se román Jih proti Severu rychle proslavil a uvádí se, že byl ve své době nejčtenější knihou světa hned po Bibli, rozšířilo se i křestní jméno Scarlett.
Scarlett v českém kalendáři
Ačkoli se jedná o velmi vzácné křestní jméno, patří Scarlett (i Scarlet, počeštěné Skarlet i Skarleta) do seznamu státem povolených jmen a stále se drží i mezi mladší generací. Jen v roce 2016 se narodily tři dívky se jménem Scarlett. Ke konci roku 2016 bylo v Česku 64 hrdých nositelek jména Scarlett, 18 Skarlet a 8 žen se jménem Skarleta.
Stále však není jméno Scarlett ani jeho varianty součástí oficiálního kalendáře a nemá pevně stanovený svátek, nejčastěji se uvádí 27. říjen nebo 4. listopad. I v dnešní době, která je vůči neobvyklým jménům poměrně flexibilní, tak zůstává hodně exkluzivní záležitostí, kterou maminky v diskuzích přirovnávají k názvu oplatky a varují před potenciálním domácím oslovením „Karle“.
Ženy se jménem Scarlett
Jako první se každému asi vybaví americká herečka Scarlett Johanssonová, případně anglická aktivistka Scarlett Curtisová. Nejznámější česká Scarlett je rozhodně spisovatelka a novinářka Scarlett Wilková, kterou její maminka pojmenovala právě po hrdince románu Jih proti Severu. „Maminka pracovala celý život v knihovně a ten román milovala, takže tam nebyla jiná volba. Samozřejmě, že ji od toho všichni zrazovali. Říkali, že mi zničí život, ale trvala na tom. Později jsem si na to jméno samozřejmě zvykla a dneska ho mám ráda, ale v dětství to bylo kruté. V ostravské čtvrti Zábřeh nebyly v roce 1969 Scarlettky běžné,“ vysvětlila Scarlett Wilková v rozhovoru pro Český rozhlas.
Tento fenomén zachytil i scénárista Rudolf Merkner v seriálu Vyprávěj. Postava paní Francové v podání Zlaty Adamovské si po vzoru románové hrdinky rovněž nechává říkat Scarlett, aniž by si uvědomovala, že ji se skutečnou Scarlett spojuje panovačnost a snobismus, nikoli její odvaha čelit nepřízni osudu.
Scenárista Rudolf Merkner chtěl na její postavě ukázat kariérní komunisty, kteří si žili na vysoké noze a zneužívali moc a systém. Inspirací byla teta jedné ze scenáristek, která si opravdu nechávala říkat Scarlett podle románu Jih proti Severu. Když roli nabídl Elišce Balzerové, řekla, že pro takovou osobu nemá ve svém srdci místo.
„A tak padla volba na Zlatu Adamovskou, což byla opravdu šťastná ruka! Poslouchala nás chvilku a pak řekla: Jo jo, já přesně vím, znám takové lidi, to se bude hrát krásně. No a tak se zrodila Scarlett,“ popsal Merkner vznik jedné z nejvýraznějších vedlejších postav seriálu Vyprávěj.