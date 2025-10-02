Gott prodává kolo
Když umřel Pavel Vrba, textař, básník, kamarád a kumpán všech, které měl rád, natřískaná obřadní síň praskala ve švech. Pavel byl bohém a zanechal nejen obětavou ženu Marii, ale spoustu pohrobků z české populární hudby. Byli tam všichni, co v popině (ergo: populární hudbě) či v básnictví něco znamenají. Samá hvězdná jména – chyběl jediný: Karel Gott.
Její upřímnost mě drtila jak mlýnské kolo. Ljuba Hermanová se s ničím nepárala a prozrazovala na sebe i věci, které našinec radši tají.