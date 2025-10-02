Sešívaný Hrabal, děsivý obraz od Brodského. Slávka Kopecká vzpomíná na „Mistry“

Slávka Kopecká. Werich, Gott, Hermanová, Sovák, Brodský, Kopecký... Dlouhá je řada slavných osobností, které novinářka a spisovatelka Slávka Kopecká poznala zblízka. Nyní vydala knížku Soukromý archiv smíchu. Jak píše v úvodu: „Knížka, kterou držíte v ruce, odpadla z mého pracovního stolu při gruntování.“ | foto: Anna Kristová, MAFRA

Werich, Gott, Hermanová, Sovák, Brodský, Kopecký... Dlouhá je řada slavných osobností, které novinářka a spisovatelka Slávka Kopecká poznala zblízka. Nyní vydala knížku Soukromý archiv smíchu, ve které vzpomíná na svou pestrou práci a Magazín DNES+TV z ní přináší vybrané úryvky. Jak píše v úvodu: „Knížka, kterou držíte v ruce, odpadla z mého pracovního stolu při gruntování.“

Gott prodává kolo

Když umřel Pavel Vrba, textař, básník, kamarád a kumpán všech, které měl rád, natřískaná obřadní síň praskala ve švech. Pavel byl bohém a zanechal nejen obětavou ženu Marii, ale spoustu pohrobků z české populární hudby. Byli tam všichni, co v popině (ergo: populární hudbě) či v básnictví něco znamenají. Samá hvězdná jména – chyběl jediný: Karel Gott.

Její upřímnost mě drtila jak mlýnské kolo. Ljuba Hermanová se s ničím nepárala a prozrazovala na sebe i věci, které našinec radši tají.

Slávka Kopecká

