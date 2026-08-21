Kytarista kapely Mirai Tomáš Javůrek alias Tomski má za sebou náročné období. V červnu musel nečekaně podstoupit operaci a následnou léčbu. Přesnou diagnózu ani další podrobnosti o svém onemocnění veřejně nesdělil. V souvislosti s léčbou však přišel o vlasy.
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Když se nyní vrátil zpět na pódia, rozhodli se jeho spoluhráči, že v tom nebude sám. Celá kapela si nechala vlasy oholit a společně se pochlubila novým vzhledem na sociálních sítích.
„Už jsou to dva měsíce, co se Tomskimu obrátil život vzhůru nohama, ale už je zpátky ve hře jen s krapet novým účesem. No a my ho v tom přece nenecháme!“ napsali členové kapely Mirai k fotografiím a videím, na nichž je vidět samotné stříhání. „Do Edenu to doroste,“ připomněli hashtagem svůj zatím největší koncert kariéry plánovaný na červen 2027.
Javůrek o svém zdravotním stavu poprvé informoval fanoušky v červnu. Tehdy kapela zveřejnila fotografii kytaristy z nemocničního lůžka a uvedla, že musel podstoupit vážnější zákrok. Zároveň ale zdůraznila, že se vše seběhlo velmi rychle a skončilo dobře.
Později Javůrek vysvětlil, že jej po operaci čekala další léčba. Několik koncertů proto musel vynechat. „Léčení je preventivní a budu v těch nejlepších rukách, takže se nemusíte bát a už teď se těším zase zpátky,“ uvedl v červenci. Konkrétní onemocnění však ani tehdy nezveřejnil.
Na pódium se kytarista vrátil začátkem srpna. Návrat pro něj podle jeho vlastních slov znamenal hodně. „Poslední dva měsíce byly pro mě zdravotně a psychicky nejnáročnější měsíce mého života,“ napsal po jednom z koncertů.
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Krátce nato se rozhodl oholit si vlasy úplně. Ve videu vysvětlil, že mu v důsledku léčby začaly vlasy samy vypadávat, a proto už nechtěl jejich ostříhání dál odkládat.
Jeho spoluhráči se následně rozhodli udělat totéž. Do stříhání se pustili sami a strojek vzal do ruky také frontman Mirai Navrátil. Výsledkem je již zmiňovaná společná fotografie celé kapely s novými sestřihy.
Gesto kapely vyvolalo mezi fanoušky řadu pozitivních reakcí. Pod příspěvkem se objevily vzkazy oceňující především soudržnost celé skupiny. Podporu Javůrkovi vyjádřily také některé známé osobnosti, mimo jiné Tamara Klusová, Anna K., Marta Jandová, zpěvák Marcell a další.