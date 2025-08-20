Pravda po letech: Do koho byli zamilovaní Lunetic? Padala zajímavá jména

Renato Salerno
Skupina Lunetic má za sebou koncert na festivalu na Slovensku a nekončí. Aleš Lehký (46), David Škach (49) a Václav Jelínek (47) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali na devadesátky, tisícové účty za telefon a zlomená srdce. Letos slaví výročí 30 let od založení kapely a v říjnu to oslaví v Praze v O2 Universu.

Setkáváme po vašem vystoupení na Big Summer festu na Slovensku. Vážili jste dlouhou cestu, jaká je energie u sousedů?
Aleš: Slovensko je vždycky šílené. Všechno od severu Čech přes Moravu až na východ sem na Slovensko je bomba. A víš co? Tohle je festival, kde je spousta devadesátkových hvězd. Nejsou tady jen naši fanoušci, je to vždycky malinko strach, jak zareagují. Navíc jsme popík, oni tady jsou spíš na dancefloor.
Václav: Já?!
Aleš: Myslím, na takovýmto festivalu. Ale byli skvělí. Naše písničky fungují a máme z toho velkou radost.

Václav Jelínek, Aleš Lehký a David Škach z kapely Lunetic

Davide, proč nám utíkáte? My potřebujeme zodpovědět důležitou otázku. Já jsem se ptal zahraničních interpretů, co bylo v devadesátkách horší? Zlomená srdce, nebo platit meziměstské a zahraniční hovory? Tenkrát se to platilo, telefon nebyl na neomezený tarif.
Václav: Tys nikam nevolal do zahraničí? (ptá se Davida) V zahraničí.
David: Ze Slovenska.
Václav: Třeba ze Slovenska domů. A kolik to bylo? To byly hrozné faktury, třeba pět tisíc za telefon, to bylo strašné.
David: To Alda volal!
Aleš: To taky. Ale co bylo horší, jestli zlomená srdce anebo faktura?
Václav: Jestli si byl víc zlomený? Čím? Pod fakturou, nebo se srdcem?
David: Jo, moje srdce? (smích)
Václav: Nebo pod nějakou holkou zlomenou.
David: Faktury. Určitě faktury!
Václav: A to má do dneška hele.
Aleš: Ale pro mě zlomené srdce je víc. Peníze budou, my nebudeme, ale když je zlomené srdce? Neuvěřitelná bolest.
Václav: Je to Kameňák.

Část skupiny Lunetic: David Škach, Aleš Lehký a Václav Jelínek (2013)

Kdo vám v devadesátkách ukradl srdce? Protože v Bravíčku byly všechny hvězdy, byla to třeba paní z E-Rotic, nebo kdo to byl?
Aleš: Wow! Tak to si mě dostal, vzpomínám...
Václav: Já měl rád zpěvačku z Captain Hollywood Project, tu kudrnatou kočku.
Aleš: Ale já musím říct, že mě bavily Atomic Kitten, to byly kočky. Spice Girls některé taky, ale hlavně All Saints.
Václav: All Saints!
Aleš: To byly britské kočky. Dobrá muzika, taková britská, z toho jsem byl odvátý.

A David nám to prozradí?
David: Ty jsi měl podobnou slečnu, ne? Jako z All Saints.
Aleš: Jednou jo.
Václav: David měl Tinu Turner.

Tenkrát?
David: Už tenkrát.
Václav: You’re Simply the Best! (zpívá)

Lunetic zažil ve své době nevídanou slávu.

Ona tenkrát měla spíš When The Heartache Is Over. To zpívala jako zralá žena.
Václav: Pamatuješ si to? Erose neměla, ne?

Důležitá pozvánka na závěr je na 9. října 2025 v Praze v O2 Universu.
Aleš: To se těšíme, slavíme 30 let od založení a bez vás by to nebyl mejdan a oslava.
Václav: Strašně na tom makáme. Určitě bude o co stát.
Aleš: Velká kapela, velká světla, zvuk, obrovské pódium. Budeme tančit a bez vás by to nešlo. 9. října O2 Universum Lunetic 30 let!

Bude Máma a budou i taneční kroky?
Aleš: Ano, ano, zavzpomínáme!

Václav Jelínek, Aleš Lehký a David Škach z kapely Lunetic
David Škach, Aleš Lehký a Václav Jelínek ze skupiny Lunetic vystoupili v pořadu Show Jana Krause. (květen 2025)
David Škach, Aleš Lehký a Václav Jelínek ze skupiny Lunetic vystoupili v pořadu Show Jana Krause. (květen 2025)
Aleš Lehký a Václav Jelínek ze skupiny Lunetic v pořadu Show Jana Krause (květen 2025)
51 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Syn Tomia Okamury se oženil. Romantická svatba se konala na zámku v Rakousku

Ruy Okamura se oženil. Svou dlouholetou partnerku Kristínu Krafčíkovou si třicetiletý režisér vzal na romantickém zámku Haggenberg v Rakousku. Na veselce nechyběli ani hosté z herecké branže, mezi...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

Pravda po letech: Do koho byli zamilovaní Lunetic? Padala zajímavá jména

Skupina Lunetic má za sebou koncert na festivalu na Slovensku a nekončí. Aleš Lehký (46), David Škach (49) a Václav Jelínek (47) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali na devadesátky, tisícové účty za...

20. srpna 2025

Spal jsem dvě hodiny denně, nasazování masky trvalo, vzpomíná filmový Duchoň

„Nebyl čas čekat, až Vladislav ztloustne. Trvalo by to dlouho, čas jsou peníze a těch nebylo nazbyt. A možná, kdyby přibral, tak by nevypadal tak, jak jsme potřebovali,“ říká režisér Peter Bebjak na...

20. srpna 2025

Seznamte se s Weasleyovými. Seriálový Harry Potter představil další herce

Doupě už je skoro plné, oznámili tvůrci seriálového Harryho Pottera a ukázali nové představitele sourozenců Weasleyových. K Alastairu Stoutovi v roli Rona přivítali Tristana Harlanda jako Freda,...

19. srpna 2025  19:29

Bolest zůstává, jen se mění. Nick Cave se pořád vyrovnává s rodinnou tragédií

Australský rocker, herec a spisovatel Nick Cave (67) se na svém webu otevřeně rozepsal o bolesti ze ztráty svého syna Arthura (†15), který v roce 2015 tragicky zemřel po pádu z útesů Ovingdean Gap v...

19. srpna 2025  14:04

Jiří Lábus se na dovolené odvázal a proměnil se ve skřítka Labubu

K celosvětovému šílenství se skřítky Labubu se přidal i český herec Jiří Lábus. Když na dovolené potkal prodavače balónků s podobou populární, byť ošklivé postavičky, v jednoho se proměnil. A nazval...

19. srpna 2025  13:49

Léto přeje tuku na zádech, vtipkuje raperka Lizzo a ukázala své křivky

Americká zpěvačka Lizzo (37) si letošní léto užívá naplno. Závěr července strávila na dovolené v Paříži, kam si přivezla několik sad oblečení, a na svém Instagramu pak sdílela výsledné fotky.

19. srpna 2025  11:37

Syn Tomia Okamury se oženil. Romantická svatba se konala na zámku v Rakousku

Ruy Okamura se oženil. Svou dlouholetou partnerku Kristínu Krafčíkovou si třicetiletý režisér vzal na romantickém zámku Haggenberg v Rakousku. Na veselce nechyběli ani hosté z herecké branže, mezi...

19. srpna 2025  9:55

Přes šest let bolesti. Gabriela Gunčíková promluvila o svém onemocnění

Zpěvačka Gabriela Gunčíková (32), která skončila v roce 2011 jako druhá v Česko Slovenské SuperStar a Česko reprezentovala na finále Eurovize, žije v současnosti v Americe a vystupuje se skupinou...

19. srpna 2025  9:25

Blanarovičová o Pojišťovně štěstí: Nechápala jsem, proč mám dítě v domově

V divadle momentálně vidět není, ale prostřednictvím role Zuzany v reprízovaném seriálu Pojišťovna štěstí se Yvetta Blanarovičová vrátila na televizní obrazovku. A diváci reagují pozitivně. „Je za...

19. srpna 2025

Dovolit si nedělat nic je pro mě těžké, mám pak výčitky, říká misska Tomanová

Michaela Tomanová (27) je nejen vítězkou soutěže Miss Universe Česko 2025, ale také doktorandkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících...

19. srpna 2025

Do filmu ji přivedla náhoda, myší kožíšek však přinesl Marii Kyselkové jen zklamání

Premium

Natočila jen čtyři filmy, přesto se stala legendou. Na krátkou hereckou kariéru ale nevzpomínala zrovna v dobrém. „Nemám žádné veselé příhody, spíše jen trapné,“ vzpomínala Marie Kyselková.

18. srpna 2025

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

18. srpna 2025  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.