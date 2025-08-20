Pravda po letech: Do koho byli zamilovaní Lunetic? Padala zajímavá jména

Setkáváme po vašem vystoupení na Big Summer festu na Slovensku. Vážili jste dlouhou cestu, jaká je energie u sousedů?
Aleš: Slovensko je vždycky šílené. Všechno od severu Čech přes Moravu až na východ sem na Slovensko je bomba. A víš co? Tohle je festival, kde je spousta devadesátkových hvězd. Nejsou tady jen naši fanoušci, je to vždycky malinko strach, jak zareagují. Navíc jsme popík, oni tady jsou spíš na dancefloor.
Václav: Já?!
Aleš: Myslím, na takovýmto festivalu. Ale byli skvělí. Naše písničky fungují a máme z toho velkou radost.
Davide, proč nám utíkáte? My potřebujeme zodpovědět důležitou otázku. Já jsem se ptal zahraničních interpretů, co bylo v devadesátkách horší? Zlomená srdce, nebo platit meziměstské a zahraniční hovory? Tenkrát se to platilo, telefon nebyl na neomezený tarif.
Václav: Tys nikam nevolal do zahraničí? (ptá se Davida) V zahraničí.
David: Ze Slovenska.
Václav: Třeba ze Slovenska domů. A kolik to bylo? To byly hrozné faktury, třeba pět tisíc za telefon, to bylo strašné.
David: To Alda volal!
Aleš: To taky. Ale co bylo horší, jestli zlomená srdce anebo faktura?
Václav: Jestli si byl víc zlomený? Čím? Pod fakturou, nebo se srdcem?
David: Jo, moje srdce? (smích)
Václav: Nebo pod nějakou holkou zlomenou.
David: Faktury. Určitě faktury!
Václav: A to má do dneška hele.
Aleš: Ale pro mě zlomené srdce je víc. Peníze budou, my nebudeme, ale když je zlomené srdce? Neuvěřitelná bolest.
Václav: Je to Kameňák.
Kdo vám v devadesátkách ukradl srdce? Protože v Bravíčku byly všechny hvězdy, byla to třeba paní z E-Rotic, nebo kdo to byl?
Aleš: Wow! Tak to si mě dostal, vzpomínám...
Václav: Já měl rád zpěvačku z Captain Hollywood Project, tu kudrnatou kočku.
Aleš: Ale já musím říct, že mě bavily Atomic Kitten, to byly kočky. Spice Girls některé taky, ale hlavně All Saints.
Václav: All Saints!
Aleš: To byly britské kočky. Dobrá muzika, taková britská, z toho jsem byl odvátý.
A David nám to prozradí?
David: Ty jsi měl podobnou slečnu, ne? Jako z All Saints.
Aleš: Jednou jo.
Václav: David měl Tinu Turner.
Tenkrát?
David: Už tenkrát.
Václav: You’re Simply the Best! (zpívá)
Ona tenkrát měla spíš When The Heartache Is Over. To zpívala jako zralá žena.
Václav: Pamatuješ si to? Erose neměla, ne?
Důležitá pozvánka na závěr je na 9. října 2025 v Praze v O2 Universu.
Aleš: To se těšíme, slavíme 30 let od založení a bez vás by to nebyl mejdan a oslava.
Václav: Strašně na tom makáme. Určitě bude o co stát.
Aleš: Velká kapela, velká světla, zvuk, obrovské pódium. Budeme tančit a bez vás by to nešlo. 9. října O2 Universum Lunetic 30 let!
Bude Máma a budou i taneční kroky?
Aleš: Ano, ano, zavzpomínáme!