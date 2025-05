„Když mi řekli, že tady budou Lunetici, tak jsem měl radost a čekal jsem děti. Něco se mezitím ale stalo,“ říká pobaveně moderátor Jan Kraus. Pánové kontrují, že děti nechali doma. A že oni už děti dávno nejsou – tedy alespoň někteří z nich ne.

A slaví neuvěřitelných třicet let od založení. Považují za úspěch, že jsou dnes schopni se sejít a něco společně nacvičit. Domluva je prý stále horší a horší, takže by potřebovali umělou inteligenci.

Koncertují stabilně, ale na říjen tohoto roku chystají speciální koncert ke třiceti letům od založení (1995). V tom roce byli v podstatě ještě dětmi. Vypočítávají, že jim bylo šestnáct, sedmnáct let. Kvitují, že společně s nimi vyrostly i jejich fanynky – není jim už třináct, ale pětatřicet až čtyřicet. Kraus upřesňuje: „Tak to je jim podle mých výpočtů spíš 43.“ Lunetici se nedají: „Ony jak jsou upravené, tak vypadají mladší.“

Největší hit skupiny nazvaný Máma slaví sedmadvacet let, byl vydaný na Den matek v roce 1998. S nápadem přišel tehdejší manažer. Kapela to původně moc nechtěla, nakonec se ale nechala přesvědčit a dnes je za to moc ráda. Text napsal David Škach, který působí ve skupině dodnes. Aleš Lehký doplňuje: „On nic moc neřekne, ale píše dobře. A má tady v publiku maminku, ta to celé způsobila.“

David napsal podle kluků pravděpodobně 99 procent textů, něco také zakládající člen Martin Kocián. „Martin měl pak problémy sám se sebou. Vracel se, odcházel. Teď je odešlej.“ Současní členové ho zvali i na výroční koncert, tak uvidí, jestli dorazí.

A jak to mají Lunetic v současnosti s koncertováním a tvůrčím nasazením? „Dřív jsme to dělali na sto procent. Bydleli jsme v autě. Dvě stovky koncertů za rok. To bylo v 90. letech. Dneska jsme tátové od rodin, máme práci, máme manželky. Zahrádku, předzahrádku.“

Vašek Jelínek v Show Jana Krause prozradil, že má dva syny, kterým je nyní třináct a sedm let. „Stále se hádají a musím rozsuzovat, takže jsem v podstatě takový dětský soudce.“ Aleš se věnuje už dvacet let práci moderátora. David pomáhá ostatním členům s tím, co potřebují. Nikdo z nich prý dodnes nechápe, co vše spolu prožili v 90. letech a jak obrovský byla skupina Lunetic fenomén.

Boyband neprovázely žádné výraznější skandály kromě toho, kdy se zjistilo, že na nahrávání jejich debutového alba se podílel zpěvák Dalibor Kaplan. Ten v rámci proma svého vlastního alba kdysi oznámil, že za skupinu nazpíval podstatnou část písní a že jeho hlas zní z playbacku i na jejich koncertech. Některá média poté na základě Kaplanovy výpovědi psala, že úspěšnou kariéru Lunetic lze považovat za jeden velký podvod.

Kocián bral v době největší slávy Lunetic pervitin. Později utekl za životem a prací do Irska, kde pracoval jako číšník.

„Měl jsem pocit, že ze své pozice nemusím nic řešit. Uznávám, že jsem zpychl. První desky jsme prodali čtvrt milionu, tak jsem koupil káru, pořídil si kérky a trochu zfrajeřil. Dělal jsem si, co jsem chtěl – sex, drogy, rokenrol, tak to bylo. Když jsem chtěl mít v noci po koncertě holku, nebyl problém. O to hůř jsem pak spadnul na hubu,“ řekl kdysi Kocián v rozhovoru pro Magazín DNES.