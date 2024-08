Holki se nám líbily, jejich hudba ne, říkají Rybičky 48. Přesto s nimi mají klip

Skupina Holki měla největší úspěch v 90. letech, kdy vznikla jako protiváha chlapecké skupiny Lunetic a objevovala se v téměř každém vydání časopisu Bravo. Proslavila se hity Pro tebe, Spolu či Senzační. „Jsou to krásné baby, vypadají nejlíp, co kdy vypadaly. Je s nimi sranda a upřímně, ve spoustě věcí jsou více punk než my,“ říká Kuba Ryba, frontman kapely Rybičky 48.

Nápadu manažerů spojit skupiny Rybičky 48 a Holki se Ryba nejdříve smál, ale nakonec vzal vzájemnou spolupráci jako výzvu. „Vždycky, když jsme se v mládí napili, psal jsem si takový list přání, která si chci splnit do svých čtyřiceti let. A vedle přání zahrát si v seriálu Ulice jsem tam z legrace napsal i to, že bych chtěl, aby mi Holki zahráli na narozeninách. Nakonec se to splnilo a navíc jsme společně natočili píseň, která by mohla fungovat,“ uvedl.

Své čtyřicátiny slaví Ryba v daleko lepším rozpoložení, než třicetiny. „Tehdy jsem trpěl panickými ataky a byl jsem na tom psychicky špatně. Čtyřicítku si užívám daleko více. Určitě bez drog, těch už bylo dost. Něčeho se napiju, ale málo. Mám tříletého synka a člověk se chce o sebe trošku starat. Po narozeninách utnu i kouření, které mě už dlouho štve,“ plánuje.

„Cítím se možná nejlépe, jak jsem se kdy cítil. Jsou tam asi nějaké zdravotní škraloupy za ta léta, kdy jsem se nešetřil, ale mám teď šanci na tom pracovat. Za týden se nespraví to, co jsem dělal dvacet let, ale makám na tom,“ říká.

Kapela Rybičky 48 vydala během své dosavadní kariéry dvě DVD, šest studiových desek a na svém kontě má desítky videoklipů. V současné době pracuje na dalším albu, které by mělo vyjít příští rok. Ryba se domnívá, že kapelu nedrží přes dvacet let pohromadě jenom úspěch. „Prvních dvanáct let jsme úspěch moc neměli a stejně jsme vydrželi dohromady. Ale samozřejmě se všechno lépe skousává, když se člověku daří,“ dodal muzikant.

Skupinu tvoří vedle zpěváka a baskytaristy Kuby Ryby také kytaristé Petr Lebeda a Michal Brener a bubeník Ondřej Štorek. Debutovou desku Adios Embryos! vydala kapela v roce 2006.

„Rybičky 48 jsou český bigbít říznutý různými směry, které nás baví. Nepatříme do žádné hudební škatulky, většinou hrajeme veselé písničky pro veselé lidi,“ charakterizoval před časem kapelu Ryba.

Nový videoklip k písničce Já dneska slavím má premiéru v úterý na YouTube.