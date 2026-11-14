Je to úleva, když nikdo nevypadne?
Lenka Nora Návorková: Obrovská úleva. Myslím, že pro všechny.
Tomáš Matonoha: Já jsem spokojený, že jdu dál. Kdo umí počítat, ten ví, že vzhledem k tomu, že jsme od prvního kola byli bez Petry, to tak nějak muselo přijít. Jinak by nám na konci jeden soutěžící chyběl. Je skvělé, že nám to oznámili už takhle brzy. I pro diváky je to příjemné, protože to nenechali až na poslední chvíli a dali co nejvíce lidem prostor zůstat v soutěži co nejdéle.
Napověděl vám to někdo, nebo jste uvažovali o tom, že nikdo nebude vypadávat?
Lenka Nora Návorková: My jsme si to tak nějak všichni mysleli. V každém kole nás totiž bylo o pár méně, takže jsme si říkali: „Tak třeba to někdy přijde, třeba dneska!“ A nepřišlo to. (smích) Myslím, že se dnes splnilo přání nás všech.
Tomáš Matonoha: Ono je to logické. V sedmém kole se nevypadává, takže by to asi nemohlo být šesté ani osmé. Buď by to bylo deváté kolo, nebo dnešek, a minule to nebylo. Takže šlo o logickou úvahu. Ne že bych obcházel kanceláře a vyptával se, jak to tedy bude.
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Tomáši, jak zatím vnímáte změny ve své fyzické kondici, když jste se dostal až sem?
Tomáš Matonoha: Změny jsou velké. Vždycky to poznám, když přijdu do divadla a hraji nějaké představení, které mám na repertoáru už delší dobu. V některých pohybových scénách je strašně vidět, jak jsem se posunul. Hrozně se těším, až pojedu na hory a zjistím, kolik hodin vlastně vydržím. Jestli zvládnu lyžovat jako před dvaceti lety, tedy od devíti do čtyř, nebo jestli už ve dvě budu muset skončit, protože nebudu moct chodit.
Může si i Lenka Nora z pozice tanečnice dovolit svého partnera více zapřáhnout?
Lenka Nora Návorková: Myslím, že nás vždycky tlačí čas, takže musíme přidávat. Tréninky byly například tento týden, kdy jsme se slowfox učili opravdu během jediného týdne, intenzivnější a náročnější. Na Tomášovi jsem viděla, že občas už opravdu jede z posledních sil.
Tomáš Matonoha: Výhodou je, že mě Lenka zná. A já už také poznám, kdy přichází krize a kdy mám skončit. Během týdne jsem si vlastně našel určitý rytmus. V pondělí, úterý a středu nemůžu chodit, ale během čtvrtka a pátku se zase dostanu do kondice. Zatím ale držím. A mám jednu dobrou zprávu, byl jsem u pana doktora a ten mi řekl, že na tom zdaleka nejsem nejhůř. Takže to jsem asi neměl říkat. Teď do mě půjde! (smích)
Lenka Nora Návorková: Počkej zítra!
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Když do sebe každý večer napumpujete tolik adrenalinu, v kolik vám mozek dovolí vypnout a kdy si můžete dovolit jít spát?
Tomáš Matonoha: Teď skoro vůbec nespím. Opravdu se mi už o StarDance zdá a pořád na ni myslím. V duchu si tančím jednotlivé kroky a před spaním se připravuji na trénink nebo si zpětně analyzuji ten předchozí. Uvidíme. Myslel jsem si, že v listopadu nebo prosinci skončím u nějakého specialisty na záda, ale vypadá to, že nakonec skončím na psychiatrii. (smích) Abych se po skončení soutěže zase začal věnovat i něčemu jinému.
Lenka Nora Návorková: Já kromě StarDance stále klasicky učím taneční kurzy, takže mám ještě svou vlastní práci. Na rozdíl od Toma spím velmi dobře. Lehnu si, snažím se chodit spát vždycky do půlnoci a probouzím se až na budík. Spím jako miminko. (smích)
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23. září 2026