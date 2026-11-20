Jedenáct tanečníků stojí v řadě za sebou mezi červenými branami torii. Poskakují do rytmu hudby a gesty napodobují hru na hudební nástroje. Na první pohled milé video však vyvolalo vlnu nevole na sociálních sítích v Japonsku. Taneček totiž natočili v prostoru tokijské svatyně Nezu.
Kdo jsou Čarovné ostrohy?
„Je to velmi neuctivé,“ napsal na síti X japonský influencer Izumi Sunagawa, který vystupuje jako obránce japonských hodnot a kultury a bojovník proti „zlobivým cizincům“. A další rozzlobené reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.
Slovenské velvyslanectví v Japonsku se na síti X omluvilo v japonštině a angličtině a soubor Čarovné ostrohy vyzvala, aby video smazala.
„Svatyně jsou posvátnými místy, kde se lidé modlí a uctívají božstva,“ uvedla ambasáda. Dodala, že taková místa neslouží k vystupování ani k natáčení obsahu pro sociální sítě
Ambasáda zdůraznila, že jednání souboru neodráží úctu, kterou Slováci chovají k japonské kultuře, historii a náboženství. Skupinu požádala, aby video odstranila a dál ho nepoužívala. Zároveň uvedla, že bude slovenské cestující více informovat o japonských zvyklostech.
Čarovné ostrohy se samostatně omluvily na Instagramu. Vysvětlily, že chtěly videem ukázat krásu Japonska. „Hluboce se omlouváme obyvatelům Japonska. V žádném případě jsme neměli v úmyslu poškodit dobré vztahy mezi Slovenskem a Japonskem,“ uvedl soubor.
V září vystoupili na státní recepci
Čarovné ostrohy v Tokiu v září představily slovenský folklor na státní recepci, kterou velvyslanectví uspořádalo 15. září u příležitosti Dne ústavy Slovenské republiky. O dva dny později soubor samostatně vystoupil v kulturním centru Takanawa v tokijské čtvrti Minato.
Na projekt Čarovné ostrohy ROCKOM KROKOM – TOKYO přidělil slovenský Fond na podporu umenia 30 tisíc eur z programu na podporu kulturní reprezentace v zahraničí.