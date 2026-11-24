Je to jedno z půvabných míst japonské metropole, které sice nepatří do žebříčku deseti hlavních a nejnavštěvovanějších památek, ale na fotkách na sociálních sítích vypadá skvěle. Svatyně Nezu v Tokiu je totiž obklopená zahradou a v ní poutá největší pozornost řada červených sloupů. Jsou to brány zvané torii, které symbolicky označují přechod z běžného, světského prostoru do posvátného prostoru svatyně a jsou jedním z typických znaků Japonska.
Když letos v září na místo dorazila slovenská taneční skupina Čarovné ostrohy, byla místem tak okouzlená, že se rozhodla svou radost a hluboký dojem z místa zaznamenat na video. Jedenáct tanečníků se seřadilo za sebou, lehce si zatancovali a gesty napodobovali hru na hudební nástroje.
„Protože si před námi lidé na stejných místech natáčeli něco podobného, ani ve snu by nás nenapadlo, že by to mohlo být považováno za zneuctění,“ uvedly Čarovné ostrohy pro japonskou televizi. Nikdo jim nic nevytkl ani na místě. „Natáčeli jsme potichu, nikoho jsme nerušili a hudbu jsme přidali později,“ vysvětlil zástupce souboru v písemném prohlášení pro iDNES.cz.
O povolení správce svatyně na místě natáčet soubor nežádal. Památku si šli prohlédnout, když byli na procházce městem. Na dotaz redakce, zda si předem zjišťovali pravidla chování na tomto místě, odpověděli, že se na internetu dočetli, že se v chrámech a šintoistických svatyních očekává ticho, klid a úcta.
„Tanec v tomto případě považujeme za projev úcty,“ uvedl soubor.
Video stáhli kvůli reakcím a dalšímu sdílení
Záběry ze svatyně Nezu měly podle souboru za tři hodiny 11,8 milionu zhlédnutí a lidé je znovu sdíleli zhruba 1 800krát. Čarovné ostrohy uvedly, že video stáhly kvůli komentářům a ve snaze zastavit jeho další šíření.
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Skandál v Japonsku kvůli videu slovenské skupiny. Velvyslanec se musel omlouvat
Slovenské velvyslanectví v Japonsku se na síti X omluvilo v japonštině a angličtině a soubor vyzvalo, aby video smazal.
Ambasáda v omluvě zdůraznila, že jednání souboru neodráží úctu, kterou Slováci chovají k japonské kultuře, historii a náboženství. A že bude slovenské občany cestující do Japonska více informovat o místních zvyklostech.
Tanec je pro někoho modlitbou v pohybu
Čarovné ostrohy se omluvily na Instagramu. „Japonsku chceme vzkázat, že nás to velmi mrzí. Jsme skupina mladých lidí, kteří by si nikdy nedovolili dělat si z Japonců legraci nebo je hanobit,“ uvedli tanečníci. „Protože jsme tanečníci, umíme své nadšení z dané země vyjádřit jedině tancem.“
Tanec podle souboru už od prvních rituálů civilizace umožňuje vyjádřit to, na co slova nestačí – radost, smutek, hledání i úlevu. „Pro někoho je modlitbou v pohybu, pro jiného svobodou, meditací nebo čistou přítomností tady a teď,“ napsali. Právě tancem chtěli podle svých slov vyjádřit obdiv k Japonsku, pokoru a respekt.
„Šlo o to, že to místo je krásné. Proto to dělá milion influencerů z celého světa.“
Kdo jsou Čarovné ostrohy?