Zpěvačka Sisa Sklovská bojuje se zdravím, trápí ji vzácné onemocnění rukou

Rodačka z Žiliny je jednou z nejvýraznějších osobností československé pěvecké scény. Už jednatřicet let působí jako operní pěvkyně v divadle Nová scéna v Bratislavě.
V pořadu 13. komnata na úvod prozradila, že její pravé jméno je Silvia. Přezdívku Sisa získala na základní škole a od té doby ji používá. Jejím snem vždy bylo stát se veterinářkou.
„Můj otec ale říkal, že mám určité umělecké nadání. Řekl doslova: Co ty tam budeš dělat, to budeš zpívat v kravíně? Byl z toho úplně nešťastný,“ vzpomíná Sisa Sklovská.
Ve škole kdysi vyhrála pěveckou soutěž a tím to všechno začalo. Začala úspěšně reprezentovat školu a i když původně nechtěla, rozhodla se jít na konzervatoř.
„Máma mi řekla, že ze mě nic nebude,“ popisuje s tím, že rodina její budoucí kariéře moc nefandila. Její tehdejší přítel ji tajně přihlásil na Vysokou školu múzických umění, na kterou nakonec nastoupila. Do opery se zamilovala a stala se sólistkou ve Slovenském národním divadle. Později začala vystupovat i v muzikálech.
Na Slovensku se Sisa také seznámila se svým budoucím manželem, podnikatelem Jurajem Lelkesem. Vzali se v roce 2011, jsou spolu déle než čtrnáct let.
I když se zpěvačce kariérně velmi dařilo, začalo ji zrazovat tělo. „Začalo to v roce 2013, kdy jsem začala pociťovat, že mě občas velmi bolí noha. Já Stále jsem byla v pohybu a nikdy předtím jsem žádné fyzické problémy neměla,“ říká.
Lékaři v Praze zjistili, že jí odchází kyčelní kloub a je nutná okamžitá operace. Sklovskou však v té době čekala cesta na světový muzikál do Koreje a trvalo rok, než se odhodlala operaci podstoupit.
„Bohužel mi pak po devíti měsících začal odcházet druhý kloub. Je to neuvěřitelné, ale my jsme tehdy zrovna jeli opět do Koreje. Vrátila jsem se s vítězstvím, ale s nemocnou nohou. A potom mi museli operovat i tu,“ popisuje.
|
Sisa je úžasná žena, pochvaluje si manžel operní divy Sklovské
„Když mi operovali kloub, během operace jsem dokonce zpívala,“ přiznala Sisa Sklovská s tím, že měla pouze částečnou anestezii. Uspat se prý nenechala kvůli hlasivkám. „Všechno jsem během operace slyšela i viděla,“ dodala.
I když si myslela, že ji v nejbližší době žádná další operace nečeká, začala mít náhle problémy s prsty na rukou. Zpěvačka má Dupuytrenovu kontrakturu, což je poměrně vzácné onemocnění, které postihuje vazivový aparát rukou.
Sisa musela podstoupit další operace, které zvládla opět bez narkózy. „Všimla jsem si toho už před lety, kdy se mi začaly křivit prsty. Vůbec jsem nevěděla, proč se mi to děje. Už mám třikrát operované obě ruce,“ vysvětluje.
Za posledních pět let podstoupila celkem šest operací. „Nechci, aby se to opakovalo. Ta operace není jednoduchá, je dost náročná. A vždycky mě to dost zbrzdí. Můj manžel mi ale říká, že si nemám na co ztěžovat, protože mám hlas,“ směje se.
I když jí onemocnění ztrpčují život, nestala se z ní pesimistka. „Miluju život, svoji práci a lidi. Jsem moc ráda na světě a proto mi nezbývá nic jiného, než to brát s obrovským nadhledem a optimismem,“ dodává Sisa Sklovská.