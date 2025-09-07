Zpěvačka Sisa Sklovská bojuje se zdravím, trápí ji vzácné onemocnění rukou

Autor: ,
  9:29
Slovenská operní pěvkyně Sisa Sklovská (59) v posledních letech bojuje se zdravím. Nejprve ji začaly zrazovat kyčle, později přibyly i další potíže. Lékaři jí navíc diagnostikovali vzácné onemocnění rukou. O svém životním příběhu promluvila v pořadu 13. komnata.
Sisa Sklovská při natáčení pořadu 13. komnata

Sisa Sklovská při natáčení pořadu 13. komnata | foto: Radek Miča/Česká televize

Sisa Sklovská při natáčení pořadu 13. komnata
Manžel Sisy Sklovské Juraj Lelkes při natáčení pořadu 13. komnata
Sisa Sklovská při natáčení pořadu 13. komnata
Moderátorka Monika Valentová a zpěvačka Sisa Sklovská při natáčení pořadu 13....
54 fotografií

Rodačka z Žiliny je jednou z nejvýraznějších osobností československé pěvecké scény. Už jednatřicet let působí jako operní pěvkyně v divadle Nová scéna v Bratislavě.

V pořadu 13. komnata na úvod prozradila, že její pravé jméno je Silvia. Přezdívku Sisa získala na základní škole a od té doby ji používá. Jejím snem vždy bylo stát se veterinářkou.

Moderátorka Monika Valentová a zpěvačka Sisa Sklovská při natáčení pořadu 13. komnata

„Můj otec ale říkal, že mám určité umělecké nadání. Řekl doslova: Co ty tam budeš dělat, to budeš zpívat v kravíně? Byl z toho úplně nešťastný,“ vzpomíná Sisa Sklovská.

Sisa Sklovská při natáčení pořadu 13. komnata
Sisa Sklovská při natáčení pořadu 13. komnata
Manžel Sisy Sklovské Juraj Lelkes při natáčení pořadu 13. komnata
Sisa Sklovská při natáčení pořadu 13. komnata
54 fotografií

Ve škole kdysi vyhrála pěveckou soutěž a tím to všechno začalo. Začala úspěšně reprezentovat školu a i když původně nechtěla, rozhodla se jít na konzervatoř.

„Máma mi řekla, že ze mě nic nebude,“ popisuje s tím, že rodina její budoucí kariéře moc nefandila. Její tehdejší přítel ji tajně přihlásil na Vysokou školu múzických umění, na kterou nakonec nastoupila. Do opery se zamilovala a stala se sólistkou ve Slovenském národním divadle. Později začala vystupovat i v muzikálech.

Na Slovensku se Sisa také seznámila se svým budoucím manželem, podnikatelem Jurajem Lelkesem. Vzali se v roce 2011, jsou spolu déle než čtrnáct let.

Juraj Lelkes a Sisa Lelkes Sklovská na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)

I když se zpěvačce kariérně velmi dařilo, začalo ji zrazovat tělo. „Začalo to v roce 2013, kdy jsem začala pociťovat, že mě občas velmi bolí noha. Já Stále jsem byla v pohybu a nikdy předtím jsem žádné fyzické problémy neměla,“ říká.

Lékaři v Praze zjistili, že jí odchází kyčelní kloub a je nutná okamžitá operace. Sklovskou však v té době čekala cesta na světový muzikál do Koreje a trvalo rok, než se odhodlala operaci podstoupit.

„Bohužel mi pak po devíti měsících začal odcházet druhý kloub. Je to neuvěřitelné, ale my jsme tehdy zrovna jeli opět do Koreje. Vrátila jsem se s vítězstvím, ale s nemocnou nohou. A potom mi museli operovat i tu,“ popisuje.

Sisa je úžasná žena, pochvaluje si manžel operní divy Sklovské

„Když mi operovali kloub, během operace jsem dokonce zpívala,“ přiznala Sisa Sklovská s tím, že měla pouze částečnou anestezii. Uspat se prý nenechala kvůli hlasivkám. „Všechno jsem během operace slyšela i viděla,“ dodala.

I když si myslela, že ji v nejbližší době žádná další operace nečeká, začala mít náhle problémy s prsty na rukou. Zpěvačka má Dupuytrenovu kontrakturu, což je poměrně vzácné onemocnění, které postihuje vazivový aparát rukou.

Sisa Sklovská při natáčení pořadu 13. komnata

Sisa musela podstoupit další operace, které zvládla opět bez narkózy. „Všimla jsem si toho už před lety, kdy se mi začaly křivit prsty. Vůbec jsem nevěděla, proč se mi to děje. Už mám třikrát operované obě ruce,“ vysvětluje.

Za posledních pět let podstoupila celkem šest operací. „Nechci, aby se to opakovalo. Ta operace není jednoduchá, je dost náročná. A vždycky mě to dost zbrzdí. Můj manžel mi ale říká, že si nemám na co ztěžovat, protože mám hlas,“ směje se.

I když jí onemocnění ztrpčují život, nestala se z ní pesimistka. „Miluju život, svoji práci a lidi. Jsem moc ráda na světě a proto mi nezbývá nic jiného, než to brát s obrovským nadhledem a optimismem,“ dodává Sisa Sklovská.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Vrátila se domů. Bylo to nesnesitelné, hodnotí dovolenou Marie Rottrová

Marie Rottrová si po nevydařené dovolené spravila chuť v kině dokumentem o Jaromíru Nohavicovi. „Moc se mi to líbilo. Je to upřímný, krásný a srdečný film,“ prohlásila zpěvačka v rozhovoru pro...

Jaký to má smysl? Režisér filmů o Harry Potterovi kritizuje připravovaný seriál

Režisér Chris Columbus, který stál za prvními třemi filmy o Harrym Potterovi, si nebral servítky, když uviděl první fotky z natáčení nového seriálového rebootu od HBO. „Viděl jsem ty záběry a říkal...

7. září 2025  11:40

Zpěvačka Sisa Sklovská bojuje se zdravím, trápí ji vzácné onemocnění rukou

Slovenská operní pěvkyně Sisa Sklovská (59) v posledních letech bojuje se zdravím. Nejprve ji začaly zrazovat kyčle, později přibyly i další potíže. Lékaři jí navíc diagnostikovali vzácné onemocnění...

7. září 2025  9:29

Odmítám projekty a lidi, co mi nesedí. Život je krátký, říká Bára Basiková

Bára Basiková (62) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na devadesátky i začátky své hudební kariéry. Zpěvačka prozradila, jak se staví k českému bulváru a proč už odmítá některé pracovní projekty....

7. září 2025

Sedmdesátník Kevin Costner má novou známost. Randí s exmanželkou miliardáře

Kevin Costner nezůstává ani ve svých sedmdesáti letech po rozvodu dlouho sám. Jen osmnáct měsíců poté, co herec definitivně uzavřel kapitolu manželství s bývalou modelkou Christine Baumgartnerovou,...

7. září 2025

Prožil milostný skandál i těžké nemoci. Na jevišti však Ladislav Potměšil vždy zazářil

Premium

Ladislav Potměšil proslul postavami neotesanců a hrubiánů, ale také rolemi v bláznivých komediích. Uvnitř se přitom skrýval kultivovaný a skromný muž, který statečně čelil nepřízni osudu.

6. září 2025

Jen tuňák a okurka. Orlando Bloom zhubl kvůli natáčení více než dvacet kilo

Orlando Bloom (48) přiznal, že příprava na jeho nejnovější filmovou roli si vyžádala obrovskou daň na jeho těle i psychice. Pro natáčení psychologického drama The Cut, v němž hraje vysloužilého...

6. září 2025  11:38

Anistonová přiznala, že s Paltrowovou často probírají jejich ex Brada Pitta

Jennifer Anistonová prozradila, že s kolegyní Gwyneth Paltrowovou často rády drbou o jejich bývalém partnerovi Bradu Pittovi. Zatímco Gwyneth byla s Bradem jen zasnoubená, Jennifer se stala jeho...

6. září 2025  9:41

Stárnutí je nejtěžší disciplína, která mě v životě potkala, říká zpěvák Petr Kotvald

Zpěvák Petr Kotvald (66) se v rozhovoru pro iDNES.cz rozpovídal o tom, co podle něj činí muže obecně atraktivními a úspěšnými. Prozradil také, jak se vypořádá se stárnutím a promluvil o své současné...

6. září 2025

Vrátila se domů. Bylo to nesnesitelné, hodnotí dovolenou Marie Rottrová

Marie Rottrová si po nevydařené dovolené spravila chuť v kině dokumentem o Jaromíru Nohavicovi. „Moc se mi to líbilo. Je to upřímný, krásný a srdečný film,“ prohlásila zpěvačka v rozhovoru pro...

6. září 2025

Tátu při hraní občas připomínáme oba. Synové Vladimíra Dlouhého o souladu i konfliktech

Premium

Každý je jiný. Přesto Jan a Jiří Dlouzí nepůsobí jako protiklady. Jsou jako jin a jang. Jako dvě části, které do sebe zapadají a které dohromady tvoří neopakovatelný harmonický celek. A pak je tu to,...

5. září 2025

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

5. září 2025  15:27

Smutek v britské královské rodině. Zemřela vévodkyně Katharine

Buckinghamský palác oznámil smutnou zprávu. Zemřela vévodkyně z Kentu Katharine. Nejstarší člence britské královské rodiny bylo 92 let. Proslula mimo jiné tím, že na Wimbledonu v roce 1993 utěšovala...

5. září 2025  14:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.