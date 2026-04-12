David Attenborough oslaví 100. narozeniny. Smrti se nebojím, říká přírodovědec

Britský dokumentarista přírodovědec Sir David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny. Ze smrti podle svých slov strach nemá. Plánuje nové pracovní projekty a nezpomaluje. V novém rozhovoru promluvil o životních zkušenostech i kariéře.
Z dokumentu David Attenborough a obří vejce (2010). Ten připomíná, jak před padesáti lety přírodovědec navštívil Madagaskar | foto: TV Prima

Sir David Attenborough oslaví 8. května sté narozeniny, BBC pro něj při této příležitosti připravila speciální pořad. „Nebojím se smrti… Bojím se, že nežiji dost – tolik, jak bych mohl. Po téměř sto letech života jsem pochopil, že nejdůležitější místo na planetě není pevnina, ale moře,“ prohlásil dokumentarista.

„Pokud zachráníme oceány, zachráníme náš svět. Po celoživotním natáčení naší planety jsem si jistý, že nic není důležitější,“ podělil se Attenborough o své životní zkušenosti.

Chci být jako Attenborough, říká princ William. Představil seriál o práci rangerů

Navzdory své lásce ke zvířatům pak přiznal, že nesnáší krysy. „Opravdu, opravdu velice nesnáším krysy. Měl jsem v ruce smrtelně nebezpečné pavouky, hady i štíry, manipuloval jsem s nimi, aniž bych mrkl okem, ale jakmile vidím krysu, uteču jako první,“ přiznal v rozhovoru pro magazín Yours.

V minulosti se svěřil i se svými obavami ze stárnutí, zejména z toho, že by se stal závislým na péči druhých. V roce 2013 mu lékaři zavedli kardiostimulátor, o dva roky později podstoupil operaci, při které mu byly vyměněny oba kolenní klouby.

Rodák z Londýna však ani před stovkou nezpomaluje a chystá další projekty. V nové sérii BBC s názvem Secret Garden odhalí skryté světy a pozoruhodnou faunu a flóru britských zahrad. Fanoušky čeká také pořad Making Life on Earth: Attenborough’s Greatest Adventure a speciál nazvaný David Attenborough’s 100 Years on Planet Earth.

Obdivuhodná celoživotní kariéra slavného dokumentaristy trvá už osm desetiletí a sám ji popsal jako „procházení se po světě a sledování těch nejúžasnějších věcí“.

Tajemství skrytá v zahradách. David Attenborough je představí v novém seriálu

V prosinci se dostal na veřejnost dopis, který odstartoval Attenboroughovu kariéru. Jako začínající přírodovědec se kdysi ucházel o práci producenta, ale BBC ho tehdy odmítla. Tvůrci ho však zároveň povzbudili, aby se přihlásil do televizního vzdělávacího programu. To ho přimělo to zkusit znovu. V dopise pak stálo, že byl při pohovoru úspěšný a byl vybrán do kurzu pro televizní producenty. Podle BBC pravděpodobně právě tato druhá šance navždy změnila dějiny televizního vysílání.

V 60. letech se David Attenborough stal ředitelem stanice BBC Two, později byl programovým ředitelem BBC. Poté začal uvádět desítky oceňovaných přírodopisných dokumentů.

