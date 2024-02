Irská zpěvačka Sinéad O’Connorová má na náhrobku nápis v arabštině

Fanoušci se náhrobku dočkali sedm měsíců poté, co hvězda devadesátých let nečekaně zemřela ve věku šestapadesáti let na selhání srdce.

Koroner půl roku po úmrtí objasnil, jaká byla příčina smrti irské zpěvačky a skladatelky Sinéad O’Connorové. Podle něj skonala přirozenou smrtí. Další podrobnosti neuvedl. Podle zpěvaččiných přátel umělkyně dlouho truchlila po synovi, který spáchal rok a půl před její smrtí ve svých sedmnácti letech sebevraždu.

Pohřbu se loni v srpnu zúčastnily tisíce fanoušků zpěvačky, která byla k poslednímu odpočinku uložena na hřbitově Deansgrange v Dublinu.

Náhrobek zpěvačky Sinéad O'Connorové (27. února 2024)

Rodina nyní odhalila jednoduchý náhrobní kámen se zpěvaččiným jménem, daty narození a úmrtí, pod kterými je nápis Bůh je láska a další nápis Allāhu Akbar, tedy Bůh je veliký, napsaný v arabštině.

Hudební hvězda se v roce 2017 přejmenovala na Magdu Davittovou. Předtím prodělala několik hospitalizací na psychiatrii. V roce 2018 konvertovala k islámu a přijala jméno Šhuhada, přestože i nadále vystupovala pod jménem O’Connorová. Tehdy rovněž zveřejnila video, na němž „zpívá“ azán, jímž jsou muslimové svoláváni k modlitbě. Na jiném videu zase odříkávala s podporou jednoho irského imáma šahádu, tedy vyznání víry.

„Jsem pyšná na to, že jsem se stala muslimkou,“ oznámila tehdy zpěvačka v hidžábu fanouškům na sociálních sítích. Své rozhodnutí popsala jako „přirozené zakončení cesty každého inteligentního teologa“.

O’Connorová, která byla čtyřikrát vdaná, je známá i svým kontroverzním chováním a nevybíravými výroky. Proslula mimo jiné tvrdou kritikou římskokatolické církve. Například v roce 1992 v přímém televizním přenosu pořadu Saturday Night Live zničila fotku tehdejšího papeže Jana Pavla II.

VIDEO: Sinéad O’Connor - Nothing Compares 2 U: