Nemohla jsem se o ni starat, vysvětluje matka gymnastky Bilesové, proč ji opustila

„Bylo těžké vzdát se dětí, ale musela jsem to udělat. Nebyla jsem schopná se o ně postarat. Brala jsem drogy a můj otec nechtěl, abych se do jejich života vracela a zase odcházela, když na tom nebudu dobře,“ popsala pro DailyMail.com Shannen Bilesová.

Simone Bilesovou tak vychovával děda Ronald se svou druhou manželkou Nellie. Její matka se s ní nestýká. Nebyla na jejích slavných závodech, když v Riu 2016 jako teenagerka získala čtyři medaile, ani když v Tokiu kvůli psychickým problémům odstoupila, ani když letos z Paříže odjížděla znovu jako šampionka. Nebyla ani loni na její svatbě s hráčem amerického fotbalu Jonathanem Owensem. Neobjevila se ani v dokumentu, který o Bilesové před olympiádou přinesl Netflix.

Ráda by přitom vztah s dcerou napravila. „Ráda bych ji poprosila o odpuštění. Můžeme se posunout dál? Nesuď mou minulost. Pojďme se pohnout kupředu,“ vyzývá prostřednictvím médií Shanon Bilesová.

Na dcery má telefonní číslo, ale sama jim nevolá. Chce to nechat na nich. „Čekám až budou schopny za mnou přijít. Musím být prostě trpělivá,“ dodala Bilesová s tím, že je na svou dceru nesmírně hrdá.

Shanon Bilesová má dohromady čtyři děti. Kvůli závislosti na alkoholu a drogách jí byly děti odebrány a dány do pěstounské péče. Nakonec její otec Ronald Biles (75) zasáhl a spolu se svou sestrou se rozhodli, že si děti vezmou. Ronald adoptoval vnučky Simone a Adriu v roce 2003, když jim bylo šest a čtyři roky. Jeho sestra Harriet adoptovala starší děti Tevina (29) a Ashley (34).

Simone Bilesová se svým dědou Ronaldem Bilesem a jeho ženou Nellie, kteří ji adoptovali, když jí bylo šest let.

Po letech závislosti, během nichž skončila i na několik měsíců ve vězení, je Shanon Bilesová nyní čistá a příležitostně pracuje jako pokladní. Má obrovské dluhy a velké zdravotní problémy. Mluví se svým otcem, který ji po léta informuje o dcerách, ačkoli na začátku zakazoval jakýkoli kontakt. „Když jsme podepsali adopční papíry, bylo to, jako by můj táta přepnul vypínač – žádná komunikace, nevolej, nenavštěvuj. Trvalo šest let, než jsem mohla vidět svoje děti,“ popsala Bilesová.

„Tehdy jsem křičela: ‚Chci vidět svoje děti! Proč mi to děláš?‘ Tehdy jsem tomu nerozuměla, ale po letech chápu, proč to udělal. Musela jsem se nejdřív vypořádat sama se sebou,“ dodala matka nejslavnější gymnastky světa, jejíž jméno nese i několik gymnastických prvků.

Bilesová během prvního dne nezklamala. Předvedla jeden z prvků, který nese její jméno a dostala se do čela celkového pořadí se skóre 59,566.

Simone Bilesová o své matce moc nehovoří. Na olympiádě v Paříži poděkovala svým adoptivním rodičům. „Nebýt mých rodičů a adopce, dnes bych tu nebyla,“ řekla gymnastka. „Zachránili mě. Byli pro mě velkým příkladem, jak se chovat k jiným lidem a podporovali mě od prvního dne. Nemůžu jim nikdy dost poděkovat,“ řekla Bilesová pro DWTS.