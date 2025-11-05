Sedminásobná olympijská vítězka Simone Bilesová se pochlubila, že si k dokonalejšímu vzhledu nechala pomoc plastickým chirurgem. „Podstoupila jsem tři plastické operace a dvě z nich byste nikdy nepoznali,“ řekla ve videu na TikToku.
|
Jak utéct ze spárů depresí. Bilesová hovoří o svém kolapsu i cestě zpět na trůn
Fanoušky vyzvala, ať si tipnou, jaká část jejího těla prošla úpravou. Většina z nich správně odhadla prsa. Simone Bilesová to potvrdila emotikonem třešniček k němuž napsala slovo „nové.“
Další plastiky byly ale pro fanoušky oříškem. Tipovali zmenšení pozadí, vytažení kůže na obličeji nebo operaci očních víček. Gymnastka pak šla s pravdou ven. „Dolní víčka, protože jsem měla ty nejhorší váčky pod očima a ušní lalůček. Když jsem byla mladší, vytrhli mi náušnici,“ vysvětlila.
Zvětšení prsou by mohlo být překážkou v její gymnastické kariéře. Bilesová se ale nyní chce zaměřit spíš na budování rodiny. Gymnastka je vdaná za hráče amerického fotbalu Jonathana Owense z týmu Chicago Bears a právě se nastěhovali do nového velkého domu. „Vždycky jsem chtěla být máma,“ řekla Bilesová v květnu pro E! News.
Přesto si držitelka 11 olympijských medailí a 30 medailí ze světových šampionátů nechává vrátka ke gymnastice otevřená a nevylučuje ani účast na další olympiádě.
„Jako sportovci chcete vždy skončit na vrcholu a aby to byla vaše volba, až skončíte… a Paříž byla tak výjimečným okamžikem,“ říká Bilesová, která si z dosud poslední letní olympiády v Paříži odvezla tři zlaté a jednu stříbrnou medaili.
Definitivně se ale ještě nerozhodla a láká ji představa účasti na olympiádě, která se uskuteční před domácím publikem ve Spojených státech. „Je v tom víc... Uvidíme,“ řekla ke své možné účasti gymnastka.