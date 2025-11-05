Mám tři plastiky, přiznala gymnastka Bilesová a nechala fanoušky hádat

Autor:
  13:05
Nejúspěšnější gymnastka světa Simone Bilesová (28) prozradila, že si nechala udělat tři plastické operace. Fanoušky na sociální síti nechala hádat, jaká místa na těle má chirurgicky upravena.
Simone Bilesová (říjen 2025)

Simone Bilesová (říjen 2025) | foto: Profimedia.cz

Simone Bilesová s manželem (listopad 2025)
Simone Bilesová v akci (5. srpna 2024)
Olympionička Simone Bilesová na dovolené v Africe nezapomněla ukázat fanouškům...
Gymnastka Simone Bilesová na předávání cen Laureus.
54 fotografií

Sedminásobná olympijská vítězka Simone Bilesová se pochlubila, že si k dokonalejšímu vzhledu nechala pomoc plastickým chirurgem. „Podstoupila jsem tři plastické operace a dvě z nich byste nikdy nepoznali,“ řekla ve videu na TikToku.

Jak utéct ze spárů depresí. Bilesová hovoří o svém kolapsu i cestě zpět na trůn

Fanoušky vyzvala, ať si tipnou, jaká část jejího těla prošla úpravou. Většina z nich správně odhadla prsa. Simone Bilesová to potvrdila emotikonem třešniček k němuž napsala slovo „nové.“

Další plastiky byly ale pro fanoušky oříškem. Tipovali zmenšení pozadí, vytažení kůže na obličeji nebo operaci očních víček. Gymnastka pak šla s pravdou ven. „Dolní víčka, protože jsem měla ty nejhorší váčky pod očima a ušní lalůček. Když jsem byla mladší, vytrhli mi náušnici,“ vysvětlila.

simonebiles

mrs. 36

15. září 2025 v 22:20, příspěvek archivován: 5. listopadu 2025 v 9:51
oblíbit odpovědět uložit

Zvětšení prsou by mohlo být překážkou v její gymnastické kariéře. Bilesová se ale nyní chce zaměřit spíš na budování rodiny. Gymnastka je vdaná za hráče amerického fotbalu Jonathana Owense z týmu Chicago Bears a právě se nastěhovali do nového velkého domu. „Vždycky jsem chtěla být máma,“ řekla Bilesová v květnu pro E! News.

Simone Bilesová (říjen 2025)
Simone Bilesová s manželem (listopad 2025)
Simone Bilesová v akci (5. srpna 2024)
Olympionička Simone Bilesová na dovolené v Africe nezapomněla ukázat fanouškům své dokonalé tělo v plavkách.
54 fotografií

Přesto si držitelka 11 olympijských medailí a 30 medailí ze světových šampionátů nechává vrátka ke gymnastice otevřená a nevylučuje ani účast na další olympiádě.

„Jako sportovci chcete vždy skončit na vrcholu a aby to byla vaše volba, až skončíte… a Paříž byla tak výjimečným okamžikem,“ říká Bilesová, která si z dosud poslední letní olympiády v Paříži odvezla tři zlaté a jednu stříbrnou medaili.

Definitivně se ale ještě nerozhodla a láká ji představa účasti na olympiádě, která se uskuteční před domácím publikem ve Spojených státech. „Je v tom víc... Uvidíme,“ řekla ke své možné účasti gymnastka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Odmítla jsem Muchu a dodnes mě to mrzí, vyčítá si Jitka Zelenková

Není z těch, kteří by litovali svých rozhodnutí. Přece se ale najde situace, u které si zpěvačka Jitka Zelenková (75) dodnes vyčítá, že neřekla ano. A sice když dostala nabídku od Jiřího Muchy...

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

Kdo se na ni podívá, ten zkamení. Klumová opět šokovala halloweenským kostýmem

Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a svého manžela Toma Kaulitze (36) za halloweenskou masku. Loni přišli jako E.T. mimozemšťan s chotí, předtím třeba za...

Latex, voda, kov a světlo. Playmate Caroline pózuje jako ikonická Catwoman

Hvězdou listopadového vydání Playboye je Caroline, playmate s kořeny z Blízkého východu. V tajemném příběhu inspirovaném kočičí ženou pózuje jako Catwoman v latexových outfitech, s bičíkem v ruce i...

5. listopadu 2025  10:45

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

5. listopadu 2025  9:38

Kromě injekcí nic nefungovalo, přiznává Meghan Trainorová, jak zhubla 27 kilo

Meghan Trainorová, kterou si svět zamiloval díky hitu All About That Bass, se pochlubila neuvěřitelnou proměnou. Fanoušci si v posledních měsících všimli, že vypadá štíhleji a spokojeněji než kdy...

5. listopadu 2025

Teď poprvé mám pocit, že bych zvládla mít dítě, říká Simona Lewandowska

„Čím jsem starší, tím se mi nároky na hrdinství zužují. Už jenom to, že je někdo spravedlivý a morální, stojí si za tím, čemu věří, je pro mě hrozně vzácné. Takže už takový člověk je pro mě hrdina,“...

5. listopadu 2025

Chci, aby ruští sportovci dostali možnost odsoudit válku, zdůrazňuje Dominik Hašek

Bývalý hokejista Dominik Hašek (60) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak se udržuje ve formě a jak se snaží skloubit čas pro sebe s péčí o děti. Popsal také, co si myslí o aktuální politické...

5. listopadu 2025

Jeho smrt se nikdy nevysvětlila. Herec Zdeněk Ornest zemřel před 35 lety

Charismatický herec s příjemným hlasem, ale také člověk, který jen šťastnou náhodou unikl smrti z rukou obávaného doktora Mengeleho v koncentračním táboře. To byl Zdeněk Ornest, od jehož tragické...

4. listopadu 2025  16:31

Když mi bylo deset, musela jsem vypít deci vodky, vzpomíná Halina Pawlowská

Spisovatelka Halina Pawlowská (70) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínala na svého otce, který jí už v deseti letech podal alkohol. Promluvila také o svých dětech a vnukovi, kteří jsou „hubení a...

4. listopadu 2025

Konečně se dočkal. Král pasoval fotbalistu Davida Beckhama na rytíře

Po mnoha letech čekání se fotbalista David Beckham (50) dočkal titulu sir. Ten mu náleží díky Řádu britského impéria s hodností rytíř, který mu v úterý ve Windsoru udělil za služby sportu a charitě...

4. listopadu 2025  15:01

Při prvním sexu jsem vůbec nevěděla, co je to kondom, přiznává Zoufalá manželka

Americká herečka Teri Hatcherová (60), známá z legendárních Zoufalých manželek, překvapila fanoušky nečekanou upřímností. V podcastu Getting Grilled se rozpovídala o své pubertě, první sexuální...

4. listopadu 2025  13:01

Plné tvary už nejsou in, značky chtějí hubenost, stěžuje si plus size modelka

Plus-size modelkám podle aktivistky za tělesnou rozmanitost Tess Holliday už zase odzvonilo. Můžou za to podle ní injekce GLP-1, jako jsou Ozempic nebo Mounjaro, díky kterým jsou zase více v kurzu...

4. listopadu 2025  11:27

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Nejvíce sexy mužem světa je hvězda seriálu Bridgertonovi Jonathan Bailey

Na svém kontě má roli seriálu Bridgertonovi, hrál v muzikálu Čarodějka nebo v předělávce Jurského parku. Nyní se britský herec Jonathan Bailey (37) stal podle magazínu People nejvíce sexy mužem...

4. listopadu 2025  9:50

Hříšník už dostal předžalobní výzvu. Zpověď Tomáše Řepky totiž lidi děsí

Film ještě neměl premiéru a jeho tvůrci už dostali předžalobní výzvu. Někteří se totiž děsí toho, co bouřlivák Tomáš Řepka vypustil do dokumentu Řepka: Hříšník, jenž rekapituluje jak jeho sportovní...

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.