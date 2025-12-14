Gymnastka rozebrala zákrok na TikToku a popsala, jak to celé probíhalo. „Prsa jsem si nechala udělat 16. června, ale vím, že všichni chtějí vědět: Kdo byl lékař? Kde jsem to podstoupila? Šla jsem nad nebo pod sval? A jakou velikost implantátů jsem zvolila?“ napsala Bilesová.
Manželka hráče amerického fotbalu Jonathana Owense (30) zákrok podstoupila v Houstonu v Texasu u doktorky Kriti Mohanové. „Je nejlepší,“ dodala.
Mám tři plastiky, přiznala gymnastka Bilesová a nechala fanoušky hádat
„Rozhodly jsme se, že pro mě bude nejlepší varianta pod svalem, podle mých inspiračních fotek, abych dosáhla co nejpřirozenějšího vzhledu,“ vysvětlila Bilesová s tím, že nakonec zvolila 310cc silikonové implantáty s vysokým profilem.
Rekonvalescence byla však horší, než čekala. „Vy jste všichni lhali. Tohle šíleně bolí. Já jsem se sama nemohla vůbec hýbat. První den mě Jonathan musel zvednout z postele a vodit na záchod,“ dodala a uvedla, že trvalo dva týdny, než se začala cítit lépe. Zotavení po implantaci pod svalem bylo také obtížnější vzhledem k její svalnaté postavě.
Po operaci měla navíc pocit, že jsou prsa na těle posazena příliš vysoko. „Trochu jsem zpanikařila, mluvila jsem s doktorkou a říkala jí: Sundejte je, musí být menší. Nejdřív vypadala jako prsa mimozemšťanky, ale teď jsou perfektní,“ vysvětlila.
Fanoušci v komentářích ocenili její otevřenost. „My milujeme upřímné holky,“ napsal jeden. „Ty sedí nádherně, krásný výsledek,“ dodal další. „Vypadají tak dobře a přirozeně,“ napsal jiný.
Rodačka z Ohia již dříve prozradila magazínu People, že se pro zákrok rozhodla kvůli sebevědomí. „Je to prostě něco, čeho si samozřejmě všímám trochu víc, protože v tomhle těle žiju a jsem na něj zvyklá,“ řekla gymnastka, která měří 142 centimetrů a váží 48 kilogramů.