Vítězkou Like House 3 je Simona Tvardek. Výhru půl milionu utratí i za dluhy

Osm mladých influencerů strávilo v jedné vile tři měsíců za neustálého dohledu kamer. Diváci tak mohli své oblíbence ze sociálních sítí poznat opravdu detailně. A byli to právě diváci, kteří rozhodli o tom, kdo z vily si kromě nezapomenutelných zážitků a nových přátelství odnese také půl milionu korun.

Vítězství zajistil bodový součet diváckých hlasů a bodů, které si influenceři po celou dobu spolubydlení vzájemně udíleli na základě plnění úkolů a chování ve vile. Tam sice vítězka Simona nahrála ze všech influencerů nejméně, ale diváci jí množstvím hlasů zajistili suverénní vedení.

Přestože Simona ve vile příliš neprojevovala emoce, výhra ji dohnala k slzám. Možná i proto, že šek jí předával její nejlepší kamarád, vítěz předchozí řady Like House, Tadeáš Kuběnka.

„Tadeáš říkal, že na mě vsází, že jsem jeho dostihový kůň. Neměla jsem peníze, on mě živil. Řekl, že na mě vsází a že mu to jednou všechno vrátím, až vyhraju. Větší obnos půjde Tadeášovi. Pozvu ho několikrát na jídlo, zaplatím mu alespoň jeden nájem, a tak,“ přiznala Simona Tvardek.

Další část padne na její nové bydlení. „Budu se stěhovat do Prahy. Do pronájmu s kamarádkami, ať neplatíme tolik. Ale budu v Praze a těším se na to. Zavřu se tam na týden a budu si malovat svoje obrázky, bude to odpočinek. Neumím si teď představit normální režim. Studuju dálkově, nebudu chodit normálně do školy. Jezdím po světě a žiju. Je to trošku šílené,“ říká mladá influencerka.

„Mám strašnou radost, to je jasné. Jsem ráda, že jsem nezklamala Tadeáše, který vyhrál dvojku. Mám nejlepší fanoušky, v bodování z vily jsem byla poslední, a divácké mě vytáhlo na první místo. Chci poděkovat divákům, jsou to lásky. Jsem autentická, a to lidi baví. Nebaví je dívat se na lidi, kteří předstírají, že jsou super, a nejsou,“ uzavírá vítězka Like House 3 Simona Tvardek.

Společně se Simonou ve vile žili také Hanka Gelnarová, Sebastian Lyang, Vojta Medlen, David Nguyen, Liubov Tupiková, Lukáš Tůma, David Dvořák, Silvia Dellai a modelka Dominika Myslivcová. Ta soutěž sice po pár týdnech opustila, vstupovala do ní však s vysokými ambicemi.

„Bude to pro mě obrovská zkušenost. Mám ambici vyhrát, jsem soutěživá holka,“ říkala před startem projektu.

VIDEO: Rozepře vítězky Simony Tvardek v Like House 3: