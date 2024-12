Z otevřeného okna mohla být tragédie, sype si Simona Stašová popel na hlavu

„S Luckou je to veliké přátelství. Jsme takzvaně ze stejného těsta upečené. A víme to obě. Můžeme se na sebe spolehnout. To taky víme obě. Nevidíme se každý den, ale jakmile se děje něco podstatného, když se navzájem potřebujeme, voláme si,“ říká Simona Stašová, kterou Lucie před čtyřmi lety přizvala ke spolupráci do svého divadla a dnes jí herečka pomáhá s přípravou nových inscenací.

Pouto mezi nimi se za tu dobu ještě prohloubilo, a tak se Stašová stala kmotrou Luciina vánočního cédéčka Vzkaz pro Ježíška, na které jí přispěli písničkami O5 a Radeček, Pokáč a Patricie Kaňok. „Já neznám nikoho, kdo si umí odpustit chyby, navždy si je nesete s sebou. I když je pravda, že záleží na tom, jestli jsou malé nebo velké. Ale ty velké vám pořád sedí za krkem a vy se je snažíte napravit seč vám síly stačí. Já nejsem výjimka,“ říká herečka.

Lucie Bílá a Simona Stašová na křtu CD Vzkaz pro Ježíška

„Zrovna dneska jsem udělala jednu neuvěřitelnou. Měla jsme tři týdny na starosti dvě akvária s rybičkami, kočku Miunu a labradorku Sandy svého syna, který s manželkou Helenkou odjel na opožděnou svatební cestu do Ameriky. Tak jsem se k nim do bytu nastěhovala i se svými pejsky Pepínem a Fančou, a když jsem ho dneska opouštěla, napadlo mě, že mladým v ložnici pořádně vyvětrám. Otevřela jsem dokořán okno s tím, že než odjedu, zase ho zavřu. Jenže ouha! Něco jsem ještě poklidila, zamkla domovní dveře a když jsem byla na cestě do divadla Lucky Bílé, volala jsem rodičům snachy, kteří mě střídali, že už můžou přijet. V tu ránu jsem si uvědomila, že jsem to obrovské okno zapomněla zavřít,“ vzpomínala Stašová.

„Naštěstí se nic nestalo, ale Sandy už stála na parapetu a vrtěla ocasem, protože viděla přicházet další příbuzné. Naštěstí ona ani kočka neskočily dolů, ale kdyby ano, mohlo to dopadnout katastrofálně, i když šlo jenom o první patro. A klidně by se mohlo stát, že by mi pak Vojta řekl: No, mami, až budeme mít děti, tak nevím, jestli ti je budu moct svěřit,“ popsala svůj zážitek herečka.

„Je to pro mě obrovská zkušenost a ponaučení, že člověk nesmí být roztržitý, myslet na spoustu věcí najednou. Někdy jsou to takové jakoby blbosti, necháte otevřené okno…, jenomže můžou mít velké následky. Je třeba být koncentrovaný, když něco děláte, domýšlet a předvídat. Jiná cesta už není, tedy pro mě ne,“ říká.

„Takové ty velikánské chyby, že by člověk někomu ublížil, toho už se zaplaťpánbůh nedopouštím. Možná jsem v minulosti ublížila nějakým mužským, ale to už je pryč,“ pokračuje. Myšlenku, že i jí mohlo být ublíženo, si nepřipouští. „Já si spíš říkám, že jsem si za všechno mohla sama,“ dodává sebekriticky.

Navzdory vleklým zdravotním problémům její maminky Jiřiny Bohdalové, která se nedávno přiotrávila jídlem, doufá, že Vánoce prožijí jako vždycky. „Buďto budeme na chalupě nebo u mámy doma. To určí ona sama podle toho, jaké bude počasí. Sejdeme se všichni, včetně Vojty a jeho manželky Helenky a druhý den zase pojedeme k jejím rodičům,“ říká.

Simona Stašová se svou maminkou Jiřinou Bohdalovou

Příprava štědrovečerního menu je odjakživa v režii herecké legendy. Dcera jí bývá pouze pomocníkem. Vaření je pro Jiřinu Bohdalovou vášní. „Jakmile přijedeme na chalupu, každý už víme, čeho se chytit. Kluci tradičně zdobí stromeček, nanosí dříví, uhlí a zatopí v peci. Máma je kočí, který drží v rukou otěže, a my jí pomáháme. U toho si pouštíme koledy a na kamnech voní františek. A vždycky se díváme na pohádky Císařův pekař, pekařův císař, Byl jednou jeden král a Pyšnou princeznu,“ prozradila.

Dárky si žádné velké nedávají. „Pro mámu je těžké něco vybrat, ale pár drobností jako třeba krém na pleť nebo nějaké šminky jí vždycky udělají radost. Večer se sejdeme u prostřeného stolu, pomodlíme se a užijeme si to,“ těší se Stašová. I když byla provdána za Itala, žádné italské zvyky do svého vánočního života nevčlenila. „Naopak Eusebio převzal všechny tradice od nás,“ říká herečka, kterou s bývalým manželem pojí jejich dospělý syn Marek.