Na oslavu sedmdesátin herečky Simony Stašové dorazilo mnoho známých tváří. Kromě jejího syna Vojty Staše s manželkou Helenou přišli pogratulovat například herec Oldřich Kaiser s manželkou Dášou Vokatou, Jiří Štěpnička, Otakar Brousek, Lucie Bílá, výtvarník Vladimír Franz s partnerkou, fotografkou Idou Saudkovou či herečka Bára Munzarová s manželem Martinem Trnavským.

Nejvíce pozornosti na sebe strhávala maminka oslavenkyně, herečka Jiřina Bohdalová, která se celý večer skvěle bavila, tančila a zpívala spolu s cimbálovou kapelou.

Jiřina Bohdalová se před dvěma lety rozhodla ukončit divadelní kariéru v Divadle Na Jezerce, kde hrála od roku 2005. S aktivním hraním se rozloučila poté, co jí to doporučil primář kardiologického oddělení.

Herečka podstoupila letos v lednu náročnou operací štítné žlázy. „Měla velké problémy s dýcháním. Už od října se to horšilo. Měla v krku dva nádory, naštěstí nezhoubné, ale rostly a tlačily na průdušnici. Udusila by se, kdyby na to nešla,“ uvedla její dcera Simona Stašová, která se k mamince po operaci na čas nastěhovala, aby jí pomáhala.

Také loni strávila Jiřina Bohdalová nějaký čas v nemocnici. Kvůli otravě skončila ve vážném stavu na JIPce, nakazila se bakterií Yersinia enterocolitica z jídla.

Vyhledávaná divadelní herečka Simona Stašová, která získala v roce 2008 Thálii za roli ve hře Drobečky z perníku, má na kontě řadu rolí. Objevila se například ve snímcích Muži v naději, Život je život, Sebemilenec nebo Kukačky. Za filmy Pelíšky, Román pro ženy a Lída Baarová byla nominována na Českého lva. Loni získala cenu Festivalu české filmové komedie za nezapomenutelné role v komediálních filmech.

„Mám ráda postavy, které jsou nejblíže životu – a takové si vybírám i na jevišti. Protože život sám má blizoučko k smíchu i pláči. Tenhle balanc mezi dvěma polohami mě baví nejvíc a nejvíc mu rozumím,“ řekla v jednom z rozhovorů.

Rodačka z Prahy a absolventka DAMU si divadelní začátky odbyla v polovině 70. let v Českých Budějovicích. Poté zakotvila v pražském Divadle E. F. Buriana, kde na sebe během čtrnácti let upozornila řadou dramatických i komediálních rolí. Počátkem 90. let přešla Stašová do Městských divadel pražských, později začala působit na volné noze.

Před filmovou kamerou se Simona Stašová začala objevovat v polovině 70. let. Zahrála si například také v seriálech Žena za pultem, Létající Čestmír nebo Přítelkyně z domu smutku.