Simona Lewandowska na Vietnam nezapomene. Vrátila se s popáleninami

Byla to cesta plná nezapomenutelných zážitků. Barvitější mohla být, už jen kdyby byla herečka méně opatrná. „Vždycky jsem si myslela, že jdu do všeho po hlavě, ale není to úplně pravda. Asi věci spíš promýšlím,“ říká Simona Lewandowska, která se nedávno vrátila z dovolené ve Vietnamu.
Simona Lewandowska

Simona Lewandowska | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Simona Lewandowska
Daniel Toman a Simona Lewandowska (7. ledna 2026)
Simona Lewandowska v pořadu 7 pádů Honzy Dědka
Simona Lewandowska ve filmu Když se zhasne (2026)
Počasí jí sice nepřálo, přesto má její pleť lehký bronzový nádech. Na cestu se vydala s kamarádkou a celý jeden týden ztratily řešením závažných zdravotních problémů. „Zablokovala jsem si záda, takže jsem se nemohla ani hnout. A stalo se to ve chvíli, kdy jsme přijely na místo, které jsem si hrozně přála vidět,“ popisuje svoje útrapy.

Nejprve se snažila odstranit problém pomocí masáže, jenomže tato cesta byla neúčinná. „Tak jsem šla k fyzioterapeutovi a ten mi elektřinou popálil záda, takže nastalo drama. Musely jsme se přesunout do hlavního města,“ šokuje Lewandowska.

Simona Lewandowska (9. ledna 2026)

„No a pak moje parťačka dostala otravu z vody,“ završuje sérii onemocnění, kterým ve Vietnamu čelily. Naštěstí měly dobré zdravotní pojištění. „Sice jsme byly sedm dní paralyzované a nemohly se hnout z místa, ale vůbec nám to nevadilo. I tak jsme si ten společný čas užily,“ říká optimisticky.

Zjistila zároveň, že dva týdny na „výlet“ do Vietnamu je málo. „Teď bych ráda navštívila Japonsko, ale když bude příležitost, ráda tam pojedu znovu,“ dává najevo, že vůči zemi nezahořkla.

Ještě kurióznější je způsob, kterým si problém způsobila. „Jenom jsem se přesunula z tepla do zimy a pak se nedostatečně protáhla, což se ukázalo, když jsem dělala most,“ popisuje, jak si záda zablokovala.

Teď je ale zpět v dobré kondici a těší se na filmovou premiéru komedie Když se zhasne, v níž se hlavní postavy rozvádějí a snaží „urvat“ pro sebe díky pochybné předmanželské smlouvě finanční výhody.

Daniel Toman a Simona Lewandowska (7. ledna 2026)

Zatímco představitelka ambiciózní šéfkuchařky Niny, kterou hraje Petra Hřebíčková, je spíš konzervativní typ, její sestra Kiki ztvárněná Simonou Lewandowskou se ničeho nebojí včetně nových milostných dobrodružství. „Neřekla bych, že je promiskuitní, ale že je všemu otevřená, ráda se zamilovává. Ale ona to vždycky myslí vážně, pokaždé je přesvědčená, že potkala muže svého života,“ dodává.

„Já sama jsem něco mezi. Taky se ráda zamilovávám, ale zase mi to vydrží docela dlouho,“ prozrazuje na sebe Lewandowska, která je po rozchodu s kolegou Goranem Maiellem a nyní chodí s dalším hercem Danielem Tomanem, kterého už vyvedla i do společnosti.

Kuchyně, která tvoří hlavní prostředí filmu, není její oblíbené teritorium. „Nemám ten dar jako někteří lidi, že ochutnají jídlo a hned vědí, jaké koření by mu mohlo pomoct,“ přiznává. A nemá ani výraznou potřebu pravidelně vařit. „Když je období, že točím a stravuji se v cateringu, který třeba není úplně dobrý, tak si doma něco připravím, abych ten den přežila. Ale jsou to taková jednoduchá jídla. V normální dny, když přebíhám z místa na místo, si obědy nevařím,“ vysvětluje.

Martin Pechlát, Petra Hřebíčková, Simona Lewandowska, Lucie Vondráčková a Petra Polnišová ve filmu Když se zhasne (2026)

A i když nechodí často ani do drahých restaurací, přesto jídlo z jejího rozpočtu ukrajuje velkou částku. „Myslím si, že kdybychom se podívali na výpis z mého účtu, tak určitě utrácím víc za jídlo než za módu,“ vypráví. A zdá se, že si může dopřávat, co chce. „Když to přeženu a cítím, že jsem přibrala, tak je pro mě jednoduché vrátit se k původní váze. Zatím to jde. Rychle přiberu ale i zhubnu,“ popisuje.

Miluje nakládané ryby, okurky, zelí, houby… ale i sladké. Novou „delikatesu“ našla ve Vietnamu. „Poprvé jsem ochutnala banh-mi bagetu. Tady ji zná skoro každý, ale já ji jedla až tam. A byla výborná. Obecně když jsem si od jakékoliv babičky na ulici něco koupila, bylo to skvělé,“ říká.

Svojí postavě Kiki trochu závidí, že z ničeho nemá strach. „Bohužel, já sama čím jsem starší, tím víc s ním bojují. Ono je zdravé být opatrná, ale u mě někdy do jisté míry až přehnané,“ přiznává. „Bojím se třeba jít někam sama nebo určitých lidí. A stydím se občas i ve společnosti. Takže na Kiki se mi líbí ta její odvaha a určitá naivita. I když se díky ní víckrát spálí, tak se jí ale o to víc dveří otevře. Pozoruji to i na tom cestování. Když je člověk otevřený, víc toho vidí,“ uzavírá Lewandowska.

