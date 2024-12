Hrály milenky, teď jsou Lewandowska a Ryška dcera s matkou

„Jsme v kontaktu. Chodí na mě do divadla a na Kristýnu taky, když jezdí se svým básnickým čtením. Takže jsou ve střehu, všechno sledují a strašně se těší na Studnu. Říkají, že se na ni budou koukat,“ prozrazuje Simona Lewandowska. Zlatá labuť je už minulostí, ale jak sama říká, krásnou a nezapomenutelnou. „Ráda na ni vzpomínám, stýská se mi po lidech, které jsem tam potkala. Člověk si až zpětně uvědomí, jak výjimečný to byl projekt. Navázala jsem tam spoustu pevných přátelstvích.“

Nepopírá, že jednou z nejbližších je jí dodnes Kristýna Ryška, jež ztvárnila Irenu Maškovou, dceru majitele obchodního domu, zatímco Simona v něm byla prodavačkou Alenou. A teď je osud opět svedl dohromady. Obě byly obsazené do seriálu Studna natočeném pro platformu Voyo podle skutečné události. Ryška hraje Lewandowské maminku.

Kristýna Ryška a Simona Lewandowska v seriálu Studna (2025)

„Když jsme dotočili Zlatou labuť, dostala jsem od Kristýny esemesku: Nemám jediný projekt, nevím, co budu dělat. A druhý den mi přišla další esemeska, že mi hraje mámu,“ usmívá se Lewandowska. Postava Ryšky dějem prochází od jejích osmnácti let. Když pak měla herečka vypadat opravdu jako matka Lewandowské, museli jí maskéři pomoct, aby působila věrohodně. Nechali jí nalepit výplně a udělat vrásky. Její mladistvý vzhled jí byl v tomto případě na překážku.

Postava Kláry, kterou ztvárnila ve Studni Lewandowska, není velká, ale přesto herečku potrápila. „Scénář jsem přečetla jedním dechem, ale mám-li být upřímná, první, co mi pak proběhlo hlavou, bylo: Panebože, to je velké sousto, snad to zvládnu,“ říká herečka. „To téma bylo těžké. A i když jsme měli na place i legraci, šlo o soustředěnou práci, při které bylo zapotřebí velké koncentrace. A já v té době byla ještě na Erasmu v Polsku. Takže jsem v noci jezdila vlakem z Krakova na natáčení do Čech a byla z toho nervózní,“ říká otevřeně.

Simona Lewandowska a Filip František Červenka v seriálu Studna (2025)

Vražedný příběh z Vonoklas byl už jednou zpracován. Tentokrát jej ale tvůrci v čele s režisérkou Terezou Kopáčovou vyprávějí jinak. Od seznámení ústředního páru, který hraje David Švehlík a Johana Matoušková, až po onu děsivou událost, která se odehrála jedné noci roku 1968; a snaží se zjistit, proč k takové tragédii vůbec došlo.

Simona hraje Kláru, sestřenici Slávka (Filip Červenka), který jediný děsivou událost přežil. „Klára se s Filipem zná od malinka a když se to všechno stane, hodně mu pomáhá, stará se o něj, brání ho, stojí za ním až do konce. Jeho výpovědi totiž nikdo nevěří, včetně mojí matky. Nastěhujeme si ho do bytu a není tam příjemná atmosféra,“ popisuje svoji dějovou linku Lewandowska.

V rámci Erasmu studovala v Polsku herectví. Díky otci umí polsky, takže se vydala na pětiměsíční studia do jeho rodné země. Ve „škole“ během svého pobytu nastudovala dvě inscenace. „Měla jsem trochu smůlu, že jsme dělali komedii a náš pedagog mi řekl: Mně se vás Češích líbí, že máte ve zvyku komentovat ty věci zvenku, s nadhledem. Takže já bych tu scénu udělal po česku…,“ popisuje tamní zkoušení. „A pak jsme dělali Gombrowicze, což je polský autor, a tam jsme k výslednému tvaru došli přes improvizaci, takže já jsem vlastně moc nezažila ty jejich herecké metody. Ale přijde mi, že v Polsku o hodně víc pracují s tělem.“

Simona Lewandowska a její velké role v seriálech Dobré ráno, Brno! a Zlatá labuť.

„A pak... Naše divadlo se blíží německému pojetí, kdežto oni na to jdou víc zvnitřku, používají Stanislavského. Ale jak říkám, mám to jenom odpozorované, na vlastní kůži jsem to nepoznala. Spíš jsem tam přinesla české vlivy, než že bych nasála ty jejich. Ale bylo to dobrý. Prohloubila jsem si vztah k Polsku a taky to bylo přínosné v tom, že jsem tam byla skoro půl roku sama, konfrontována s novými lidmi,“ vypráví. „Člověk si nikdy nesmí říkat, že je hotový,“ naznačuje, že dalším hereckým workshopům by se nebránila.

Záhy ji čeká opět práce před kamerou. S Andym Fehu bude točit v Olomouci film Když se zhasne. „Je to komedie o dvou manželských párech, přičemž jednomu z nich se časem rozpadne manželství. Já hraji sestru jedné z hlavních hrdinek. Objevím se až na konci, ale mám zásadní vliv na vyústění příběhu. A v létě budu točit s Rozálií Kohoutovou film, jehož tématem je otec na mateřské,“ prozrazuje.

Za sebou má aktuálně dvě premiéry. V Divadle Letí hraje v inscenaci Lhářky mladou mileniálku, architektu, která přijde ke své staré tetě a boří všechno staré a přežité. A v divadle Studio DVA hraje Gvendolínu v inscenaci Jak je důležité míti Filipa. „Je to dívka velmi konzervativní, ale ostrá. Její matka má tendenci všechno ovládat a Gvendolína je to samé v mladší verzi,“ říká Lewandowska.