Simona Lewandowska: O choulostivých scénách s tátou nemluvím, máme tichou dohodu

Nezávidí vám trochu spolužáci, že tolik točíte?

Myslím, že ne, jsme kamarádi a celá naše třída už práci má, buď v divadle, nebo taky něco točí. My holky jsme navíc každá jiný typ, tak bychom ani nemohly usilovat o stejné role.

Předpokládám, že jako vysoká štíhlá blondýna máte výhodu, protože se od ostatních lišíte. Je to tak?

No vidíte, já si dlouho myslela, že výška je mojí nevýhodou. Od šesti let jsem chodila v Praze na Zbraslavi do dramaťáku a víte, koho jsem hrála? Krále! A taky jiné klučičí role, protože jsem byla vyšší než ostatní děti.