Teď poprvé mám pocit, že bych zvládla mít dítě, říká Simona Lewandowska

„Čím jsem starší, tím se mi nároky na hrdinství zužují. Už jenom to, že je někdo spravedlivý a morální, stojí si za tím, čemu věří, je pro mě hrozně vzácné. Takže už takový člověk je pro mě hrdina,“ říká Simona Lewandowska.
Simona Lewandowská

Simona Lewandowská | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Simona Lewandowska na předávání filmových cen Český lev (8. března 2025)
Simona Lewandowska
Simona Lewandowska. Prodavačka ze Zlaté labutě, která miluje ženu, nebo naivní,...
Po konzervatoři šla studovat herectví ještě na DAMU.
„A lidé, kteří jsou v tomto kalendáři, tam je to úplně bez debat,“ dodává herečka, která se zúčastnila křtu charitativního kalendáře Hrdinství zářící v dobách temna 2026, jenž propojuje příběhy dvanácti válečných hrdinů a hrdinek.

„Ono je strašně těžké zůstat spravedlivý a postavit se za správné hodnoty. Ale pár takových lidí kolem sebe mám a hodlám se jich držet, protože je to strašně inspirativní,“ říká. „Sama vůbec nevím, jestli i já jsem taková. Někdy se bojím, stydím nebo si říkám, že je zbytečné ozývat se. Tím spíš jsem ráda, že takové lidi znám,“ dodává.

Julia Issa, Samuel Toman, Adam Ernest a Simona Lewandowska v seriálu Mladá krev (2025)

Po období většího pracovního nasazení ji teď čeká vytoužená dovolená. „Původně jsem chtěla jet s kamarádkou do Peru, ale ta to potom zrušila, tak jsem si radši vybrala Vietnam. Přišel mi vhodný i bezpečný pro sólo holčičí trip a vždycky jsem ho chtěla vidět. No a následně se ke mně přidala jiná kámoška, takže jedeme ve dvou,“ vypráví herečka.

Pohybovat se chtějí prostřednictvím tamní hromadné dopravy nebo skútru. „Jejich autobusy jsou v pohodě a funkční, jezdí prý jak mají. A kamarádka má na rozdíl ode mě řidičák, tak žiju takovou naivní představou, že budeme jezdit společně na skútru,“ plánuje si Lewandowska.

Žádná velká očekávání ale nemá. „Koupila jsem si letenku a zatím vůbec nevím, co tam budu dělat. Vždycky, když někam jedu, tak se krátce před tím nabrífuju, abych věděla, co v té zemi kde je a pak se většinou rozhoduji na místě. Vím, co chci vidět, ale tím, že tam jedu jenom na dva týdny, nemám ambice procestovat celou zemi,“ upřesňuje.

V 17 letech debutovala před kamerou v seriálu Ordinace v růžové zahradě, ve...

Po získání Českého lva za postavu rosničky Andrey v seriálu Dobré ráno, Brno! doháněly herečku myšlenky, že pořád jenom pracuje. Proto se rozhodla zvolnit. „V tom našem povolání je to tak, že třeba půl roku nemáte žádnou nabídku, a když pak něco přijde, berete všechno. Jenomže, když je toho moc a nemáte čas na odpočinek nemůžete tomu ani dát to, co byste chtěla. A je to i o sebedrezůře. Pořád se stimulujete kávou, abyste to nějak přežila. Vidím to i na těch filmařích, jak jsou chudáci všichni úplně vyčerpaní. Tak jsem si řekla, že to budu dělat tak, abych měla někdy i volný víkend a mohla trávit čas s přáteli. Práce mě baví, ale chtěla bych, aby mě bavila i dál,“ vysvětluje.

Před sebou má zkoušení v Divadle Na zábradlí, které se pomalu stává její domovskou scénou. Další nové představení ji čeká v Divadle Archa. V létě by pak měla točit s Rozálií Kohoutovou celovečerní film se Slávou Pecháčkem, manželem herečky Judit Pecháčkové, v hlavní roli. „Budu hrát jeho partnerku, která se dostane do pozice, kdy živí rodinu. Musí kvůli tomu ale absolvovat cestu do zahraničí, a tak doma nechá dítě, o které se stará jeho otec,“ prozrazuje.

Beáta Kaňoková, Marta Dancingerová a Simona Lewandowska v seriálu Zlatá labuť (2023)

Co se divadla týká, po žádných konkrétních rolích v současné době netouží. Už od dob studií na DAMU ale měla touhu hrát v Divadle Na zábradlí, a to se jí splnilo. „Vždycky jsem jejich poetiku a smysl pro humor obdivovala, byl mi hrozně blízký. A vlastně i ten malý prostor,“ vypráví.

Vyzkoušela si ale i velké divadlo. V Národním divadle hraje v inscenaci Cherry Man. „I když jsem tam na jevišti jenom chvilinku, zjistila jsem, jak obrovsky náročné je hrát v tak velkém prostoru. Nejvíc inspirativní pro mě ale bylo sledovat kolegy. Vidět jak moc jsou profesionální a zároveň, že je hraní stále hodně baví. A že mají pořád tu touhu dělat svoji práci, jak nejlépe můžou,“ vzpomíná na představení, které jde do derniéry.

Vzhledem k fyzické i psychické únavě, která ji nedávno provázela, uvažovala, že by si našla ještě jiné „doplňkové“ zaměstnání. „Teď jsem ve fázi, kdy mě hraní zase moc baví, ale je to tak nevyzpytatelná práce... A když je na ní člověk existenčně závislý, může to způsobovat velké trápení. Tak si myslím, že by bylo dobré, občas to mentálně roztříštit něčím jiným. Jenomže nic neumím,“ vysvětluje.

Simona Lewandowska v seriálu Studna (2025)

Nabízí se profese animátorky, ale myšlenku hned zavrhuje. „To je nevděčná práce, je za ní strašně málo peněz. Všichni na ni nadávají. Před pěti lety jsem byla s mámou na dovolené v místě, kde byli i animátoři a bavila jsem se s nimi o tom. Ti jejich zaměstnavatelé jsou strašní vydřiduši,“ odhaluje.

Sama dělala vedoucí na táboře a i když letos se ho zúčastnit nemohla, protože točila, do budoucna s ním dál počítá. S dětmi ji to baví. A dovedla by si už představit, že by vychovávala svoje vlastní.

„Teď poprvé jsem ve fázi, kdy mám pocit, že kdybych otěhotněla, tak bych to nějak zvládla, zatímco kdyby se to stalo před pár lety, tak vůbec nevím, co bych dělala,“ přiznává. Vážnou známost ale nemá.

Simona Lewandowska v seriálu Mladá krev (2025)

Lewandowska je v současné době k vidění na obrazovkách TV Prima jako vyšetřovatelka Kamila Šimůnková v seriálu Mladá krev.

Před kamerou se znovu potkala i se Zuzanou Zlatohlávkovou, svojí sokyní ze seriálu Dobré ráno, Brno!. Natočily spolu famácký film Saténové ruce, v němž jí původně slovenská herečka hraje matku - domácí vesnickou puťku, která žije v patriarchátu, zatímco její dcera (Simona Lewandowská) překračuje společenské normy, protože je prostitutkou.

Příští rok v dubnu půjde do kin komedie Někdo to rád v Plzni režiséra Martina Horského, která má být mozaikou humorných příběhů. Její hrdinové, mezi nimi i Simona Lewandowska, hledají lásku a štěstí.

Seznamka Love Island zná své vítěze, jeden z párů si odnáší dva miliony korun

V pondělí večer mohli diváci na platformě Oneplay sledovat finále páté řady show Love Island Česko & Slovensko. Ve velkém finále si všechny tři finálové páry připomněly jejich cestu soutěží, přičemž...

3. listopadu 2025  21:45

Finále Love Islandu 2025: Diváci rozhodují, který pár si odnese dva miliony

Vila plná lásky, slunce a občas i dramat míří do svého letošního závěru. Už dnes poznáme vítězný pár páté řady reality show Love Island Česko & Slovensko.

3. listopadu 2025  18:45

