Herci jsou ve vztazích často opravdovější než jiní lidé, míní Lewandowská

Diváci vás nyní mohou vídat v osmidílném komediálním seriálu s názvem Dobré ráno, Brno! Jaké máte vzpomínky na natáčení?

Bylo to úplně úžasné. Mně se tím splnil sen, protože se mi hrozně líbily věci, které dělal režisér Honza Prušinovský předtím. Bylo to skvělé i v tom, že jsme byli dlouho v Brně. Já to tam mám moc ráda. Mám tam i kamarády, takže jsem byla šťastná, že tam můžu trávit čas.

Takže nejdřív práce, potom párty?

Vstávali jsme denně hodně brzy, takže ani ta párty nemohla být. Ale často jsem tam zůstávala déle i po natáčení, abych mohla všechno „dopařit“.

Je režisér Jan Prušinovský za kamerou přísný?

Ne, vůbec. Naopak mám pocit, že nás vždycky vypustil a řekl, dělejte si, co chcete. Občas řekl, že je něco blbé, nebo naopak super. Až jsem si musela zvykat na to, jak je hodný.

Co vás jako herečku baví? Co všechno musíte udělat pro to, abyste se transformovala hlouběji do role?

Mám pocit, že mě baví postavy, které jsou mi archetypálně blíž. Pak je to pro mě snazší. Ale třeba pro tuto roli konkrétně jsem si vytipovala různé lidi na internetu a ty jsem hodně takzvaně nakoukávala.

Třeba někoho z řad modelek?

Spíš to byli lidé, co fušují do všeho, ale nic nedělají pořádně. Často to byli influenceři, co nemají ta velká čísla sledujících. Menší mikroinfluenceři, to byly mé objekty.

Trend a kult krásy i móda se neustále mění a na ženy je vyvíjen velký tlak. Co vás jako herečku v tomto ohledu dokáže rozčílit a nadzvednout ze židle?

Mám pocit, že se to teď hodně posunulo a beauty standardy se mění. Oceňuje se autenticita a zajímavost. Ale několikrát jsem byla sama svědkem toho, kdy se bavili producenti při výběrů herců pro různé role o tom, že jsou někteří lidé málo hezcí a podobně. Tak například to mě rozčiluje.

Můžete mít jako herečka vůbec normální osobní život? Chodila jste v minulosti například s hercem Zdeňkem Piškulou. Mezi herci to pak může být z obou stran hraní...

To je nějaký mýtus, že herci hrají i v osobním životě, tak to není. Já jsem zatím chodila jen s herci tedy. (smích) Herci hodně pracují se svými emocemi a sami se sebou. Myslím si, že dobrý herec k sobě musí být upřímný. A být upřímný člověk.Takže si naopak myslím, že herci jsou často daleko opravdovější než jiní lidé.

Takže to má vlastně i výhodu v tom, že po rozchodu zůstává mezi vámi takzvaně čistý stůl.

Ano, zatím jsem to tak měla.

Momentálně jste na televizní obrazovce vidět v novém seriálu Dobré ráno, Brno! Jak byste na něj nalákala diváky?

Myslím si, že je to hrozně odvážný seriál. Od České televize je velmi odvážné, že s tím šla ven. Je to humor na hraně, inteligentní a nekorektní. Což si myslím, že je dnes velká vzácnost.

Přemýšlela jste nad tím, jak to budou reflektovat diváci, když tam jsou některé vtípky lehce za čarou dnešního standardu?

Já doufám, že budou nadšení. Ani mě nenapadlo, že by nebyli. Celá ta atmosféra je na hraně a je to natolik vyhrocené, že je evidentní, že to není myšleno vážně. Tak doufám, že se nikdo neurazí.