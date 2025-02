Herectví je zvrácená práce, svoje průšvihy ventiluju na place, říká Lewandowska

Série televize Voyo Studna vychází ze skutečného případu rodiny Brůnových, který byl poprvé zfilmován jako dnes už legendární epizoda seriálu Třicet případů majora Zemana. Znáte tuhle verzi?

Ano, ale pustila jsem si ji pro zajímavost až před natáčením. V dětství jsem ji neviděla. Je potřeba říct, že naše Studna s tou Zemanovou nemá mnoho společného.

V 80. letech byla Studna z Třiceti případů majora Zemana tím nejděsivějším, co bylo v televizi k vidění. Jak působila na vás?

Bavilo mě to, ale místy se mi to spíš než děsivé zdálo úsměvné.