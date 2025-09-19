Řekla byste, že už jste definitivně přestřihla pupeční šňůru s DAMU?
Nepřestřihla, protože musím ještě odevzdat diplomku. Do posledních chvil to bude napínavé. Jasně, mohla bych se na ni vykašlat, dlouho jsem si myslela, že je mi to tak trochu jedno, jenže pak se ozvaly moje ctižádost, hrdost a ego a mně přišlo líto nedotáhnout vejšku do konce. Uvidíme. Každopádně díky průtahům s diplomkou mám pocit, že na škole ještě pořád jsem.
Nikdy jsem neměla problém chodit po Praze sama, a to ani pozdě v noci, ale teď jsem šla v deset večer z Vyšehradu a šíleně jsem se bála. V hlavě mi jely brutální příběhy.