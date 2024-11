Krainová se rozhádala se sestrou kvůli byznysu. Bolí mě to, říká modelka

Simona Krainová zařadila do své kosmetické řady produkt, který už několik let prodává její sestra Yvona Maléřová a při jeho propagaci tvrdila, že ho sama musela vyvinout, protože takový na trhu nebyl.

Proti tomu se Maléřová ohradila, protože právě ona tento produkt své sestře dávala, prodává ho delší dobu, jen v jiném balení. „Ona ho má ve skle..ne jako já..v plastu...Já si ho prostě ve skle nemohu dovolit. Na to jsme moc malinká firma, která by tenhle náklad prostě neutáhla,“ vysvětlila Maléřová na svém Instagramu

„Tak snad je ta holka konečně už v cíli no,“ rýpla si Maléřová do sestry.

Krainová potom vydala prohlášení, v němž tvrdí, že se rozhodně „nejedná o kopii nápadu či produktu sestry“ a že se na něm podíleli odborníci.

Reakce Maléřové ji zamrzela, ale nepřekvapila. „Samozřejmě, že je mi to líto a bolí mě to. Asi je zbytečné prosit některé lidi a tisk, ať nám dají klid. Ale veřejně to řešit nadále nehodlám. Přeji Yvoně z hloubi srdce, ať se jí daří osobně i pracovně, ať je šťastná a ať jí tohle není zapotřebí,“ napsala Krainová na Instagram.

„Někdy jsou to naši nejbližší lidé - i z rodiny, kteří nám tvoří velké životní zkoušky. To ale neznamená, že se vůči nim nemůžeme vymezit a že si musíme nechat vše líbit,“ dodala Krainová, která ještě loni v Show Jana Krause pěla na svou sestru chválu po spolupráci v kampani na klenoty, která má ještě pokračovat.

„Jsem na ni strašně pyšná,“ říkala tehdy o Maléřové s tím, že mají kontrakt na další dva roky.