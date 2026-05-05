„Nedávám to sem jako chlubení,“ zdůraznila Simona Krainová hned na úvod příspěvku na Instagramu, aby předešla možným reakcím. „Dávám to sem jako čistou radost, o kterou se s vámi chci podělit,“ vysvětlila s tím, že každý má své vlastní sny a představy o štěstí. Podle jejích slov není důležité, jak velký dům nebo majetek člověk má, ale co pro něj daná věc znamená.
Modelka přiznala, že ještě před pár lety by podobnému projektu sama nevěřila. „Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budeme stavět dům v Karibiku, jen bych se usmála a řekla, že se zbláznil,“ napsala. Dnes ale stojí na místě, které bylo kdysi jen představou, a o to silnější emoce prožívá. „Cítím něco, co se těžko popisuje. Klid. Vděčnost,“ svěřila se.
Cesta ke splněnému snu přitom nebyla jednoduchá. Krainová připomněla, že její okolí často pochybovalo a upozorňovalo na komplikace spojené se stavbou v exotickém prostředí. „Lidi si ťukali na čelo, ptali se, jak chceme něco takového zvládnout,“ popsala reakce, se kterými se setkávala. Právě tyto momenty ji ale podle vlastních slov posílily.
Zásadní zlom přišel ve chvíli, kdy změnila přístup. „Je to o tom, co si dovolíme uvnitř sebe,“ uvedla a dodala klíčovou myšlenku celého příběhu: „Ten okamžik, kdy se přestanete ptát ‚jestli‘ a začnete hledat ‚jak‘.“ Právě tehdy se podle ní věci začnou skládat správným směrem.
Dům, který vznikl za deset měsíců, stojí v prostředí plném tropické přírody. Okolí dotvářejí mangovníky, avokáda, papoušci i zvuky probouzející se džungle. Pro Krainovou má ale ještě hlubší význam. „Dělá nám to radost, ale hlavně to děláme pro naše děti,“ napsala a vysvětlila, že chtějí vytvořit místo plné vzpomínek, kam se budou jejich synové rádi vracet.
Silný moment popsala i ze společného večera na terase. „Abychom se tady takhle mohli potkávat každý rok,“ svěřila se se svým tichým přáním, které si při západu slunce vyslovila.
Na závěr poslala jasný vzkaz všem, kteří váhají nad vlastními sny. „Někdy nejde o velikost toho snu. Ale o odvahu si ho vůbec dovolit. A nevzdat to,“ uzavřela modelka.