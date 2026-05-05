Krainová ukázala vilu s bazénem v Dominikánské republice, stavělo se necelý rok

  8:36
Modelka Simona Krainová (53) ukázala svou dokončenou vysněnou vilu, kterou si nechala postavit v Dominikánské republice. V příspěvku na Instagramu se rozepsala o reakcích okolí, které o jejím rozhodnutí často pochybovalo a upozorňovalo na komplikace spojené se stavbou v exotickém prostředí. Ta vznikla nakonec za necelý rok.

„Nedávám to sem jako chlubení,“ zdůraznila Simona Krainová hned na úvod příspěvku na Instagramu, aby předešla možným reakcím. „Dávám to sem jako čistou radost, o kterou se s vámi chci podělit,“ vysvětlila s tím, že každý má své vlastní sny a představy o štěstí. Podle jejích slov není důležité, jak velký dům nebo majetek člověk má, ale co pro něj daná věc znamená.

Simona Krainová ukázala svou dostavěnou vilu s bazénem v Dominikánské republice. (květen 2026)
Modelka Simona Krainová ukázala na Instagramu svou dostavěnou vilu v Dominikánské republice. (2026)
Průběh stavby vily Simony Krainové v Dominikánské republice.
Simona Krainová a její vila v Dominikánské republice
76 fotografií

Modelka přiznala, že ještě před pár lety by podobnému projektu sama nevěřila. „Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budeme stavět dům v Karibiku, jen bych se usmála a řekla, že se zbláznil,“ napsala. Dnes ale stojí na místě, které bylo kdysi jen představou, a o to silnější emoce prožívá. „Cítím něco, co se těžko popisuje. Klid. Vděčnost,“ svěřila se.

Cesta ke splněnému snu přitom nebyla jednoduchá. Krainová připomněla, že její okolí často pochybovalo a upozorňovalo na komplikace spojené se stavbou v exotickém prostředí. „Lidi si ťukali na čelo, ptali se, jak chceme něco takového zvládnout,“ popsala reakce, se kterými se setkávala. Právě tyto momenty ji ale podle vlastních slov posílily.

Krainová ukázala vilu v Dominikáně. Interiér bude v exotickém stylu, prozradila

Zásadní zlom přišel ve chvíli, kdy změnila přístup. „Je to o tom, co si dovolíme uvnitř sebe,“ uvedla a dodala klíčovou myšlenku celého příběhu: „Ten okamžik, kdy se přestanete ptát ‚jestli‘ a začnete hledat ‚jak‘.“ Právě tehdy se podle ní věci začnou skládat správným směrem.

Dům, který vznikl za deset měsíců, stojí v prostředí plném tropické přírody. Okolí dotvářejí mangovníky, avokáda, papoušci i zvuky probouzející se džungle. Pro Krainovou má ale ještě hlubší význam. „Dělá nám to radost, ale hlavně to děláme pro naše děti,“ napsala a vysvětlila, že chtějí vytvořit místo plné vzpomínek, kam se budou jejich synové rádi vracet.

Silný moment popsala i ze společného večera na terase. „Abychom se tady takhle mohli potkávat každý rok,“ svěřila se se svým tichým přáním, které si při západu slunce vyslovila.

Na závěr poslala jasný vzkaz všem, kteří váhají nad vlastními sny. „Někdy nejde o velikost toho snu. Ale o odvahu si ho vůbec dovolit. A nevzdat to,“ uzavřela modelka.

karelvagner

Chcem vám dopriať tento pohľad. Nielen preto, že je dychberúci, ale preto, že je to pohľad zo strechy nášho domu, kde sme dnes stáli s chalanmi, so Simčou, s našimi čivavami, držali sa za ruky a ďakovali za všetko, čo nám život a energia okolo nás prinášajú. Bol to krásny moment. Držali sa za ruky, chytili sme dnes práve toto krásne zapadajúce slnko .. presne takéto chvíle sú pre nás najviac. Nikdy nezabúdame poďakovať. Pri jedle, pri vychode či západe slnka, pri obyčajných momentoch ktoré zažíváme. Za to, že sme zdraví, že sme spolu, že sme kompaktná rodina a že nad nami držia ochrannú ruku všetky tie energie, ktoré sa o nás starajú. Chcel som sa s vami len podeliť o tento neuveriteľný pohľad .. Naživo je samozrejme ešte silnejšie ale myslím, že aj takto to má svoje kúzlo. Tak si ho užite, ak máte chuť Prajem vám krásny večer

3. května 2026 v 3:08, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 8:33
ANKETA: Líbí se vám vila Simony Krainové v Dominikánské republice?

