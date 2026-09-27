Modelka Simona Krainová (53) šokovala diváky na páteční módní show Osmanyho Laffity, když vyšla na molo zdánlivě nahoře bez. Její „odhalená ňadra“ se stala předmětem mnoha diskusí na internetu a modelka se k tomu vyjádřila na sociální síti. Fascinuje ji, jakou diskusi spustil dobře provedený korzet.
Simona Krainová šla přehlídku po dlouhé době. Žije v Dubaji, ale pro Osmanyho Laffitu to ráda udělala. Přijela a stala se hvězdou. Vyrazila totiž na molo v helmě a závodních kalhotách. Jinak to zdálky vypadalo, že je zcela nahá. Při bližším pohledu ale bylo zřejmé, že má na sobě korzet v designu nahého těla.
Fotky z přehlídky spustily lavinu, kterou sama Krainová následně komentovala na sociální síti. „Dneska národ zjevně neřeší nic jiného než prsa Simony Krainové. Ach jo. Asi si je nechám pojistit. I když… zrovna tyhle nebyly moje. Škoda,“ napsala Krainová.
„Pro ty, který jsme vyděsili: NE, nebyla jsem nahá. Byl to korzet. A zatraceně dobrej, když během pár hodin zaměstnal půlku českýho internetu,“ směje se Krainová.
„Fascinuje mě, že ženská prsa jsou pořád takový téma. V době, kdy už skoro nic není tabu a sítě jsou plný nahých těl, stačí ukázat prsa a máme celonárodní diskuzi,“ zamýšlí se modelka a naznačuje, že ani vyjít nahá by jí zřejmě nedělalo problém.
„A i kdybych tam vyšla nahá… tak co? Je to tělo. Prsa máme, holky, všechny. Tak si je pohlaďte, mějte je rády a nedělejme z nich vědu,“ nabádá Krainová.
„Show má být SHOW. Móda je hra. Provokace. Nadsázka. Fantazie. A hlavně iluze. Když chcete něco dostat lidem do hlavy, musí to něco vyvolat. Musí se o tom mluvit,“ zdůraznila modelka a poděkovala návrháři za příležitost projít se po mole, kterou už dlouho nezažila.
Tak jsem se dneska dozvěděla, že jsem včera chodila po mole nahá
Internet má jasno, titulky taky a my se s @osmany_laffita od rána docela bavíme. Dneska národ zjevně neřeší nic jiného než prsa Simony KrainovéAch jo. Asi si je nechám pojistit. I když… zrovna tyhle nebyly moje. Škoda
Díky za všechny zprávy. Za ty s pusou otevřenou i za ty, ze kterých je jasný, že máte smysl pro humor a neposíráte se ze všeho❤️Pro ty, který jsme vyděsili: NE, nebyla jsem nahá. Byl to korzet. A zatraceně dobrej, když během pár hodin zaměstnal půlku českýho internetu.Fascinuje mě, že ženská prsa jsou pořád takový téma. V době, kdy už skoro nic není tabu a sítě jsou plný nahých těl, stačí ukázat prsa a máme celonárodní diskuzi️♀️
A i kdybych tam vyšla nahá… tak co? Je to tělo. Prsa máme, holky, všechny. Tak si je pohlaďte, mějte je rády a nedělejme z nich vědu
A co mě bavilo nejvíc? Že jsem si v 53 letech po dlouhé době zase stoupla na molo. A rovnou otevřela show Osmanyho Laffity.
Helma, závodní kalhoty, šíleně vysoký boty, přede mnou 120 metrů mola a do kroku mi živě hrál Paul van Dyk
Pár vteřin před nástupem. Srdce buší, dlaně mokrý. Přitom už dávno žijete jinej život. Jste máma, máte rodinu, žijete na druhým konci světa a showbyznys už neprožíváte jako kdysi.Pak světla, první krok a v hlavě se rozsvítí ta stará známá kontrolka.
Ty vole, já tohle pořád miluju❤️
Ten adrenalin se nezapomíná. A zase si uvědomíte, jaký máte štěstí, že můžete dělat práci, která vás i po letech pořád baví. A ještě vám za tuhle zábavu někdo platí Za to děkuju pánubohu. Fakt.
Princeznovský šaty jsou nádherný. Ale těch jsme viděli stovky. A o kolika se druhý den mluví?
Show má být SHOW.Móda je hra. Provokace. Nadsázka. Fantazie. A hlavně iluze. Když chcete něco dostat lidem do hlavy, musí to něco vyvolat. Musí se o tom mluvit.A podle dnešních titulků se nám to povedlo Takže… asi to ještě pořád umíme, co, Osmany? ❤️Fashion, baby. Nic není takové, jak se na první pohled zdá.
A obrovský DÍKY Osmanovi. Jsi král. ❤️ a taky celému týmu – choreografům, make-up artistům, kadeřníkům, oblékačům a všem, bez kterých by tahle show nebyla SHOW. DÍKY❤️
26. září 2026 v 20:45, příspěvek archivován: 27. září 2026 v 12:59