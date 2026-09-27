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Nebyla jsem nahá. A i kdyby, tak co? Krainová reaguje na smršť po show Laffity

Autor:
  13:20
Simona Krainová

Simona Krainová | foto: Tilen Vajt/Pavel Dvořák

Simona Krainová v korzetu ve stylu nahého těla.
Simona Krainová v korzetu ve stylu nahého těla.
Pro bývalou modelku je pořád hodně důležité hlavně to, jak vypadá.
Simona Krainová
36 fotografií
Modelka Simona Krainová (53) šokovala diváky na páteční módní show Osmanyho Laffity, když vyšla na molo zdánlivě nahoře bez. Její „odhalená ňadra“ se stala předmětem mnoha diskusí na internetu a modelka se k tomu vyjádřila na sociální síti. Fascinuje ji, jakou diskusi spustil dobře provedený korzet.

Jsou tam i úchyláci. Ale ty peníze za to stojí, říká Krainová o OnlyFans

Simona Krainová šla přehlídku po dlouhé době. Žije v Dubaji, ale pro Osmanyho Laffitu to ráda udělala. Přijela a stala se hvězdou. Vyrazila totiž na molo v helmě a závodních kalhotách. Jinak to zdálky vypadalo, že je zcela nahá. Při bližším pohledu ale bylo zřejmé, že má na sobě korzet v designu nahého těla.

Fotky z přehlídky spustily lavinu, kterou sama Krainová následně komentovala na sociální síti. „Dneska národ zjevně neřeší nic jiného než prsa Simony Krainové. Ach jo. Asi si je nechám pojistit. I když… zrovna tyhle nebyly moje. Škoda,“ napsala Krainová.

Simona Krainová
Simona Krainová v korzetu ve stylu nahého těla.
Simona Krainová v korzetu ve stylu nahého těla.
Pro bývalou modelku je pořád hodně důležité hlavně to, jak vypadá.
36 fotografií

„Pro ty, který jsme vyděsili: NE, nebyla jsem nahá. Byl to korzet. A zatraceně dobrej, když během pár hodin zaměstnal půlku českýho internetu,“ směje se Krainová.

„Fascinuje mě, že ženská prsa jsou pořád takový téma. V době, kdy už skoro nic není tabu a sítě jsou plný nahých těl, stačí ukázat prsa a máme celonárodní diskuzi,“ zamýšlí se modelka a naznačuje, že ani vyjít nahá by jí zřejmě nedělalo problém.

„A i kdybych tam vyšla nahá… tak co? Je to tělo. Prsa máme, holky, všechny. Tak si je pohlaďte, mějte je rády a nedělejme z nich vědu,“ nabádá Krainová.

„Show má být SHOW. Móda je hra. Provokace. Nadsázka. Fantazie. A hlavně iluze. Když chcete něco dostat lidem do hlavy, musí to něco vyvolat. Musí se o tom mluvit,“ zdůraznila modelka a poděkovala návrháři za příležitost projít se po mole, kterou už dlouho nezažila.

simonakrainova

Tak jsem se dneska dozvěděla, že jsem včera chodila po mole nahá
Internet má jasno, titulky taky a my se s @osmany_laffita od rána docela bavíme. Dneska národ zjevně neřeší nic jiného než prsa Simony KrainovéAch jo. Asi si je nechám pojistit. I když… zrovna tyhle nebyly moje. Škoda
Díky za všechny zprávy. Za ty s pusou otevřenou i za ty, ze kterých je jasný, že máte smysl pro humor a neposíráte se ze všeho❤️Pro ty, který jsme vyděsili: NE, nebyla jsem nahá. Byl to korzet. A zatraceně dobrej, když během pár hodin zaměstnal půlku českýho internetu.Fascinuje mě, že ženská prsa jsou pořád takový téma. V době, kdy už skoro nic není tabu a sítě jsou plný nahých těl, stačí ukázat prsa a máme celonárodní diskuzi️‍♀️
A i kdybych tam vyšla nahá… tak co? Je to tělo. Prsa máme, holky, všechny. Tak si je pohlaďte, mějte je rády a nedělejme z nich vědu
A co mě bavilo nejvíc? Že jsem si v 53 letech po dlouhé době zase stoupla na molo. A rovnou otevřela show Osmanyho Laffity.
Helma, závodní kalhoty, šíleně vysoký boty, přede mnou 120 metrů mola a do kroku mi živě hrál Paul van Dyk
Pár vteřin před nástupem. Srdce buší, dlaně mokrý. Přitom už dávno žijete jinej život. Jste máma, máte rodinu, žijete na druhým konci světa a showbyznys už neprožíváte jako kdysi.Pak světla, první krok a v hlavě se rozsvítí ta stará známá kontrolka.
Ty vole, já tohle pořád miluju❤️
Ten adrenalin se nezapomíná. A zase si uvědomíte, jaký máte štěstí, že můžete dělat práci, která vás i po letech pořád baví. A ještě vám za tuhle zábavu někdo platí Za to děkuju pánubohu. Fakt.
Princeznovský šaty jsou nádherný. Ale těch jsme viděli stovky. A o kolika se druhý den mluví?
Show má být SHOW.Móda je hra. Provokace. Nadsázka. Fantazie. A hlavně iluze. Když chcete něco dostat lidem do hlavy, musí to něco vyvolat. Musí se o tom mluvit.A podle dnešních titulků se nám to povedlo Takže… asi to ještě pořád umíme, co, Osmany? ❤️Fashion, baby. Nic není takové, jak se na první pohled zdá.
A obrovský DÍKY Osmanovi. Jsi král. ❤️ a taky celému týmu – choreografům, make-up artistům, kadeřníkům, oblékačům a všem, bez kterých by tahle show nebyla SHOW. DÍKY❤️

26. září 2026 v 20:45, příspěvek archivován: 27. září 2026 v 12:59
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