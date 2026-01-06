„Na začátku to fakt nebylo lehké. Bylo to pro nás hodně náročné rozhodnutí. Věděli jsme, že u toho nemůžeme být celou dobu a že všechno budeme muset řešit na dálku, z druhého konce světa. A to chce odvahu. A trochu nervy. O to víc jsme teď rádi, že ten dům na druhém konci světa máme. Je to zvláštní, krásný a hrozně silný pocit. Protože Dominikánu milujeme. A vědomí, že tam máme svůj domov, se strašně těžko popisuje slovy,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Simona Krainová.
Popsala, že spousta věcí se musela řešit na dálku, po telefonu, přes videa, fotky a zprávy. „Detaily, kontroly, postupy. Bylo to jiné, někdy náročné, ale zároveň strašně poučné. A o to víc si pak vážíš lidí, kterým můžeš věřit,“ říká. Prozradila také, že interiér je laděný do exotického stylu a prakticky vše, co v něm bude, pochází z Chile.
„Nábytek, tapety i dekorace. Je to můj splněný sen. Design miluju. Kdybych se nevěnovala modelingu, dělala bych interiéry. Barvy, textury, detaily, atmosféra – je to vlastně hodně podobné módě,“ popisuje modelka.
A proč to všechno dává na sociální sítě? „Protože bych tím chtěla říct jedno. Nebojte se plnit si svoje sny. Ať jsou velké nebo malé. Nenechte se zastavit strachem, řečmi ostatních nebo tím, že něco není jisté. Někdy prostě musíte udělat rozhodnutí na hraně, abyste zjistili, kam vás zavede. Jinak to nikdy nezjistíte,“ říká s tím, že samozřejmě chápe, že jsou k tomu potřeba i peníze.
„Ale pokud na to dosáhnete a máte v hlavě sen ,dům, chalupu, chatu nebo jen malý kout světa pro sebe ,tak se toho nebojte. Vykročte do neznáma. Protože přesně tyhle kroky vám v životě dělají tu největší radost. A mně teď srdce fakt plesá. Už brzy vám ukážu náš další pokrok,“ dodala Krainová.
U příspěvku se rozběhla diskuze, většina sledujících rozhodnutí i vilu chválí, najdou se ale jako vždy i kritické komentáře. „Hm, čekal jsem nějaký nápad a ne českou bílo antracitovou kostku. Tohle je z katalogu Dům za babku, ne?“ píše jeden z uživatelů.
Nejen od kamarádů se však Krainová dočkala naopak mnoha pochvalných slov. „Je to největší pecka, miluju tato rozhodnutí a právě teď před takovým stojím. Díky za ten popisek, bojím se teď méně,“ napsala herečka Alice Bendová. „Krásná práce! Je to radost, gratuluji. A hlavně přeji,“ napsal miliardář Richard Chlad.
Simona Krainová patří od 90. let mezi nejznámější české modelky. V roce 2010 si vzala Karla Vágnera mladšího, se kterým mají dva syny, Maxe a Bruna. Krainová v rozhovorech často zmiňuje to, že rodina a čas strávený s dětmi jsou pro ni prioritou. V roce 2023 se postarala o pozdvižení na sociálních sítích, když prozradila, že si založila účet na OnlyFans.