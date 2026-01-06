Krainová ukázala vilu v Dominikáně. Interiér bude v exotickém stylu, prozradila

Autor:
Po více než roce se Simona Krainová (52) dočkala dokončení stavby své vysněné vily v Dominikánské republice. Pochlubila se výsledkem a těší se na luxusní bydlení v tropickém prostředí. Proces byl náročný, ale modelčin „dům na druhém konci světa“ stojí a momentálně se zařizuje interiér, který bude v exotickém stylu.
Simona Krainová se i po padesátce pyšní skvělou postavou.

Simona Krainová se i po padesátce pyšní skvělou postavou. | foto: Instagram @simonakrainova

Simona Krainová se i po padesátce pyšní skvělou postavou.
Simona Krainová se i po padesátce pyšní skvělou postavou.
Simona Krainová se i po padesátce pyšní skvělou postavou.
Simona Krainová se i po padesátce pyšní skvělou postavou.
81 fotografií

„Na začátku to fakt nebylo lehké. Bylo to pro nás hodně náročné rozhodnutí. Věděli jsme, že u toho nemůžeme být celou dobu a že všechno budeme muset řešit na dálku, z druhého konce světa. A to chce odvahu. A trochu nervy. O to víc jsme teď rádi, že ten dům na druhém konci světa máme. Je to zvláštní, krásný a hrozně silný pocit. Protože Dominikánu milujeme. A vědomí, že tam máme svůj domov, se strašně těžko popisuje slovy,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Simona Krainová.

Simona Krainová ukázala na Instagramu svou dostavěnou vilu v Dominikánské republice. (2026)

Popsala, že spousta věcí se musela řešit na dálku, po telefonu, přes videa, fotky a zprávy. „Detaily, kontroly, postupy. Bylo to jiné, někdy náročné, ale zároveň strašně poučné. A o to víc si pak vážíš lidí, kterým můžeš věřit,“ říká. Prozradila také, že interiér je laděný do exotického stylu a prakticky vše, co v něm bude, pochází z Chile.

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)
Modelka Simona Krainová ukázala na Instagramu svou dostavěnou vilu v Dominikánské republice. (2026)
Průběh stavby vily Simony Krainové v Dominikánské republice.
Simona Krainová a její sexy video od moře (duben 2023)
81 fotografií

„Nábytek, tapety i dekorace. Je to můj splněný sen. Design miluju. Kdybych se nevěnovala modelingu, dělala bych interiéry. Barvy, textury, detaily, atmosféra – je to vlastně hodně podobné módě,“ popisuje modelka.

A proč to všechno dává na sociální sítě? „Protože bych tím chtěla říct jedno. Nebojte se plnit si svoje sny. Ať jsou velké nebo malé. Nenechte se zastavit strachem, řečmi ostatních nebo tím, že něco není jisté. Někdy prostě musíte udělat rozhodnutí na hraně, abyste zjistili, kam vás zavede. Jinak to nikdy nezjistíte,“ říká s tím, že samozřejmě chápe, že jsou k tomu potřeba i peníze.

Chce to nefňukat a pohnout zadkem, radí po padesátce Krainová v plavkách

„Ale pokud na to dosáhnete a máte v hlavě sen ,dům, chalupu, chatu nebo jen malý kout světa pro sebe ,tak se toho nebojte. Vykročte do neznáma. Protože přesně tyhle kroky vám v životě dělají tu největší radost. A mně teď srdce fakt plesá. Už brzy vám ukážu náš další pokrok,“ dodala Krainová.

U příspěvku se rozběhla diskuze, většina sledujících rozhodnutí i vilu chválí, najdou se ale jako vždy i kritické komentáře. „Hm, čekal jsem nějaký nápad a ne českou bílo antracitovou kostku. Tohle je z katalogu Dům za babku, ne?“ píše jeden z uživatelů.

Sexy i po letech. Modelka Simona Krainová je opět na obálce Playboye

Nejen od kamarádů se však Krainová dočkala naopak mnoha pochvalných slov. „Je to největší pecka, miluju tato rozhodnutí a právě teď před takovým stojím. Díky za ten popisek, bojím se teď méně,“ napsala herečka Alice Bendová. „Krásná práce! Je to radost, gratuluji. A hlavně přeji,“ napsal miliardář Richard Chlad.

Simona Krainová patří od 90. let mezi nejznámější české modelky. V roce 2010 si vzala Karla Vágnera mladšího, se kterým mají dva syny, Maxe a Bruna. Krainová v rozhovorech často zmiňuje to, že rodina a čas strávený s dětmi jsou pro ni prioritou. V roce 2023 se postarala o pozdvižení na sociálních sítích, když prozradila, že si založila účet na OnlyFans.

ANKETA: Líbí se vám vila Simony Krainové v Dominikánské republice?

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku

Topmodelka Heidi Klumová a její manžel Tom Kaulitz na dovolené v Karibiku...

Topmodelka Heidi Klumová (52) si dopřává slunečné chvíle na karibském ostrově Svatý Bartoloměj se svým manželem, muzikantem Tomem Kaulitzem (36). Během relaxačního pobytu se německá hvězda rozhodla...

To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Láska dělá divy. V jakémkoliv věku. Veronika Žilková (64) se pod vlivem svého partnera Ivana Hubače (72) vzdává masa. „Ivan je vegetarián, takže končím se steaky, což je vlastně dobře, kvůli...

Kelly Brooková předvádí v reality show z džungle odvahu i své výrazné přednosti

Kelly Brooková v pořadu ‚I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’ (2025)

Moderátorka a někdejší glamour modelka Kelly Brooková (46) znovu dokazuje, že výzev se rozhodně nebojí. Tentokrát přijala účast v oblíbené britské reality show I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!,...

Václav Neužil šel proti zákonu. Policisté mu to ale odpustili

Václav Neužil (Karlovy Vary, 2. července 2023)

Zatímco on točil celovečerní film s Davidem Ondříčkem, jeho manželka Lenka se synem si užívali podzimních prázdnin na ostrově Fuerteventura. Ale na hlavu rodiny mysleli i tam a Václavu Neužilovi...

6. ledna 2026

Krainová ukázala vilu v Dominikáně. Interiér bude v exotickém stylu, prozradila

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)

Po více než roce se Simona Krainová (52) dočkala dokončení stavby své vysněné vily v Dominikánské republice. Pochlubila se výsledkem a těší se na luxusní bydlení v tropickém prostředí. Proces byl...

6. ledna 2026

Spor bratrů Hrušínských ukončila až hrozba smrti. Proč spolu léta nemluvili?

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Oba patří k hereckým legendám, stejně jako jejich slavný otec Rudolf Hrušínský. Jan a Rudolf mladší se po mnoha letech znovu potkali před kamerou při natáčení dokumentu Já, brácha a jméno Hrušínský....

5. ledna 2026  16:13

Herec Pavel Trávníček je v nemocnici. Rušíme nasmlouvané akce, oznámila manželka

Monika Trávníčková a Pavel Trávníček (Žofín, Praha, 14. prosince 2025)

Pavel Trávníček (75) byl koncem prosince hospitalizován v Nemocnici Na Homolce, kde je v péči týmu profesora Petra Neužila. Známému herci a dabérovi se přitížilo od srdce kvůli přechozenému zánětu...

5. ledna 2026  14:33

Po nehodě na pláži mám vážně poškozený mozek, popsala herečka Evangeline Lilly

Herečka Evangeline Lilly

Kanadská herečka Evangeline Lilly, známá především ze seriálu Ztraceni (Lost) a filmové série Marvel (Ant-Man and the Wasp), oznámila, že utrpěla poškození mozku, které má dopad na její každodenní...

5. ledna 2026

Herečky s botoxem jsou děsivé, myslí si režisér Francis Ford Coppola

Francis Ford Copolla na udílení cen filmového festivalu v Cannes. (25. května...

Slavný režisér Francis Ford Coppola promluvil o tom, co si myslí o snaze hereček zpomalit stárnutí pomocí botoxu. Šestaosmdesátiletý tvůrce neskrývá, že tuto metodu odmítá, a zdůraznil, že ženy jsou...

5. ledna 2026  13:18

První intimní zkušenosti? Byly i s dívkami, přiznává herečka Kate Winsletová

Kate Winsletová (25. června 2025)

Britská herečka Kate Winsletová (50) si detaily svého milostného života nechává pro sebe a soukromí si střeží. V nedávném rozhovoru však promluvila o svých prvních intimních zkušenostech a přiznala,...

5. ledna 2026  11:12

Leonardo DiCaprio prozradil, proč se stále skrývá před veřejností

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio patří k nejznámějším hercům světa, na veřejnosti se ale snaží zůstat co nejméně nápadný. Když zrovna nepropaguje nový film, baseballová čepice a sluneční brýle neoddělitelně patří k...

5. ledna 2026  9:43

Eva Holubová zhubla 23 kilo. Valí se na nás Mordor, musíme být v kondici, říká

Herečka Eva Holubová (MFF KV, 6. července 2025)

Eva Holubová (66) se svým sledujícím na Instagramu pochlubila štíhlejší postavou. Zatímco někteří si dávají hubnutí jako novoroční předsevzetí, herečka se snaží hubnout už delší dobu. S dcerou...

5. ledna 2026

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

5. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kdysi trpěl hlady a zimou, málem hrál v českém filmu. Redford o status hvězdy nestál

Premium
Robert Redford v New Yorku (20. září 2018)

Nepotřeboval pracně dobývat Hollywood. Vždy šel vlastní cestou a továrna na sny mu sama padla k nohám. Škoda že v případě Roberta Redforda už musíme používat minulý čas. Nikdy se nebral příliš vážně....

4. ledna 2026

Matka byla tajná agentka, dozvěděla se hvězda Panství Downton až v dospělosti

Ze seriálu Panství Downton

Dvaašedesátiletý britský herec Hugh Bonneville, známý zejména svou hlavní rolí v seriálu Panství Downton, se novinářům poprvé svěřil se svými pocity ohledně úmrtí v rodině. Jeho matka zemřela před...

4. ledna 2026  13:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.