Přemýšlím, že dám syny do školy na Floridě, říká Simona Krainová

„Jsem naboso na pláži, mám s sebou vodu, psy, děti a jsem šťastná. Nechybí mi luxusní restaurace, drahé kabelky ani velká auta. Ale Evropa je nastavena tak, že se pořád za něčím honíme. Když jsem doma, nejde tomu uniknout. Najednou jsem zase v tom kolotoči,“ shrnuje modelka Simona Krainová, která si buduje v Dominikánské republice svůj druhý domov.

O tom, že život v Karibiku je v každém ohledu jiný, není třeba pochybovat. Jí ale vyhovuje. „Mám tam pár kousků oblečení, které točím pořád dokola, a stačí mi to. Boty na podpatku vůbec nenosím, ani si je tam nevozím. Občas si zajdeme na pěknou večeři a to je všechno,“ popisuje.

Simona Krainová, Karel Vágner, jejich synové Bruno a Max a čivavy Angela a Aisha (1. května 2024)

Naposledy v Dominikánské republice s manželem strávili tři a půl měsíce v kuse. Letěli i se syny a víceméně kvůli nim. Simona Krainová jim chce dopřát nové zážitky.

„Kluci tam chodili do školy, od osmi hodin do dvou. A bylo to pro ně náročné, protože ta škola je anglicko-španělská. Ale já je tam primárně dala proto, aby se naučili jazyk, socializovali se, našli si kamarády a vytvořili nové vazby. Ale vedle toho jsme stejně museli jet i českou výuku. Tu nešlo vynechat. Takže jsme tam s sebou měli učitelku, která s nimi probírala učivo a každých pět dní kluci posílali do Česka úkoly. A ještě je čeká přezkoušení,“ hlásila modelka bezprostředně po návratu.

Její synové Max s Brunem kupodivu stíhali i zájmové kroužky. „Chodili na taekwondo a lekce surfu, takže opravdu makali. Já jim taky před odletem říkala: Nejedete tam na dovolenou. To je jenom jiná destinace vašeho domova, abyste si zvykli fungovat i jinde. To je ta přidaná hodnota, nic víc,“ míní.

Krainová s manželem plánují, že střední školu by jejich děti mohly navštěvovat někde poblíž. „Přemýšlím o tom, že bych je dala do školy v Miami, protože je to odtamtud letadlem zhruba hodinu. Mohli bychom tak žít v Dominikáně dlouhodoběji a do Prahy se vracet jenom na léto. Ale zatím tady mám dost pracovních aktivit, tak to nechci úplně zpřetrhat, i když díky sociálním sítím můžu pracovat odkudkoliv. Sednu si k počítači a za hodinu všechno vyřídím,“ přemítá.

V Praze hned po příjezdu otevírala kadeřnictví, ve kterém si nechává pravidelně prodlužovat vlasy. A už teď se těší, až se bude do Dominikánské republiky vracet. Jediné, čemu zatím nepřivykla, je rozdíl v tom, jaký dojem Dominikánci budí a jací ve skutečnosti jsou.

„Stalo se, že nám uprostřed cesty přestalo fungovat auto, zpod kapoty se valil dým. Nedaleko bylo nějaké občerstvení, kde seděli místní. Tak jsme tam sjeli a v duchu si říkali: Co budeme dělat? Karel rozhodně opravit auto neumí a já taky ne. A ti Dominikánci odložili piva, přišli k nám, na nic se neptali, rovnou otevřeli kapotu a začali si mezi sebou něco povídat. Říkám Karlovi, oni nám to auto rozeberou a odnesou. Protože se na nás vůbec nepodívali. A pak jeden z nich prohlásil, že potřebujeme chladící kapalinu, sedl na motorku, někam odjel, vrátil se, nalil to tam a řekl, že je to OK. Když jsme se jim snažili nějak odvděčit, chtěli po nás jenom pivo. Tak jsme jim ho koupili a oni nám ještě zamávali. A to se nám stalo několikrát. Vždycky k nám byli vstřícní a přátelští. Jo, když si vyřizují problémy mezi sebou, tak to jsou ostří. Vytáhnou zbraň, vystřelí do vzduchu...“ vypráví Krainová.

„Ale chodím tam sama běhat, kluci zase chodí sami na kroužky a cítíme se bezpečně. Jediné, z čeho mám strach, jsou býci, kteří se tam volně pohybují. Ti, když se naštvou... Proto radši zpomalím, když stojí proti mně. Zvlášť, když mám na sobě reflexní tričko. Člověk si na to musí dávat pozor. Ale jinak je tam krásně. Sever ostrova je ještě panenská příroda, nezničená cestovním ruchem,“ dodává Krainová.