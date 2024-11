Kvůli milence se rozvádět nebudu, nejsem blázen, říká Simona Krainová

Karel Vágner šlape svojí manželce na paty. Rozhodnutí přišlo na filmovém festivalu v Karlových Varech. Když se z něj vrátil, změnil životní styl. „Cvičí už víc než já. Já teď nemůžu dělat nic, protože jsem po operaci, a on pořád na sobě pracuje. Tak jsem se ho rovnou zeptala, jestli nemá milenku nebo co se vlastně děje. A prý ne. On by mi to přiznal, my před sebou žádná tabu nemáme,“ překvapuje Simona. A ještě víc šokuje pragmatickou reakcí: „Přešla bych to. Přece se nebudu rozcházet s manželem po patnácti letech, jenom proto, že má milenku!“

Už dříve dávali najevo, že spolu chtějí zůstat dokud je smrt nerozdělí. Můžou za to jejich děti Max a Bruno, kterým chtějí za každou cenu zachovat rodinu. A právě jejich potomci se stali kmotry nového kosmetického produktu Simony Krainové – bambuckého tělového másla. Proto taky na pozvánce vtipně stálo: Namažeme se spolu!

„Kluci měli jít dneska na paintball. Vždycky se oblečou do army oblečků, běhají po lese a to je pro ně nejvíc. Ale já je včera přemlouvala, aby šli sem, protože já je tady v hotelu Augustine před deseti lety křtila. Proto jsem se rozhodla, že tady pokřtím i svoje další miminko – tělové máslo. A přišlo mi správné, aby u toho byli taky. Nejprve se jim nechtělo, ale pak řekli ano. Asi mě milují. Protože focení a podobné věci jinak nesnáší, strašně je to stresuje,“ usmívá se Simona.

Na synech ale nebylo žádné znepokojení znát. Bez nervozity zvládli křest a pak si dřepli do koutu a koukali do svých mobilů. „Oni jsou vychovaní. Nechápu to, ale jsou. Zároveň to nejsou žádní panáčci na klíček. Každý je jiný, má svůj charakter. A já je vychovávám hlavně s láskou,“ říká Simona. „Bavím se s nimi jako s dospělými, všechno jim vysvětluji. Říkám, tohle mě dojalo, to bylo krásné, pochválím je, povzbudím, když je třeba a motivuji. Ale umím na ně i zvýšit hlas, když se chovají nepatřičně. Hlavně je do ničeho nenutím, nejsem rodič, který své ambice vkládá do dětí,“ říká Krainová.

Simona Krainová, Karel Vágner a jejich synové Max a Bruno (2024)

Kluci už vnímají, že je u nich leccos jinak než v rodinách jejich vrstevníků. Že k nim patří mediální pozornost, cestování... A pozitiva, která z toho pramení, umí ocenit. „Bruno mi říká, že jsem strašně sexy matka. Z toho jdu do kolen. A Max se mi tuhle svěřil, že vždycky když přijdu do školy, tak se cítí jako capo di tutti, protože na něj všechny holky koukají,“ usmívá se Krainová.

Vnímají, že mají i jinou výchovu. V kuchyňské zástěře svoji mámu často nevídají, i když jídlo od ní jim chutná. „Občas mě přemluví, ať si nic neobjednáváme a něco uvařím. Hodně chtějí rajskou, pak špagety aglio olio a těstoviny na všechny způsoby, takže umím skvěle strouhat parmazán. Hlavně ale milují řízky. A ty mě štvou, protože nesnáším, když mám prsty ulepené od mouky a vajíčka. Ale dětská jídla zvládám celkem dobře,“ konstatuje modelka.

Kluci navíc rostou do krásy, takže už o ně projevil zájem módní průmysl. „Jim se do toho zatím nechce a já jsem taky proti. Chci jim ponechat dětství, protože vím, jaké to bylo pro mě, když mě z něj v patnácti vytrhli. Šoubyznys se mnou tenkrát zamával. Snažím se je držet ve škole a vštěpovat jim lidské hodnoty. Třeba Maxík chodí do státní školy, protože se mu tam líbí. Chtěla jsem ho přehlásit do soukromé, kterou navštěvuje Bruno, abychom je nemuseli vozit na dvě různá místa a on řekl, že nechce. Že má rád paní učitelku a má tam svoje kamarády,“ říká Krainová.

Snaží se, aby nebyli rozmazlení, ale občas je i zpraží. „Když Bruno rozhrne závěs, vidí, že je venku škaredě a zeptá se, jestli nepojedeme radši do Dubaje, tak mu řeknu: ‚Mlč! Já byla poprvé v deseti letech autobusem v Bulharsku, tak koukej sedět ve škole a až na tebe přijde řada, tak pojedeš‘,“ směje se Krainová.

Na party u příležitosti křtu jejího tělového másla se to hemžilo především Slováky, jako by tvořili většinou jejich přátel. „Vždycky jsem měla slovenské kamarády. Začalo to Darou a skončilo Igorem,“ říká Krainová na adresu Igora Kmeti, který v hotelu Augustine zazpíval stejně jako Thia Vittek.

S Darou Rolins pojí modelkou dlouholeté přátelství. Daly se dohromady, když zjistili že Sagvan Tofi s nimi hraje ošklivou hru. Chodil souběžně s jednou i druhou. Nakonec dostal od obou kopačky. Ale i jim se nevyhnula krize. Dlouhou dobu spolu nemluvily. Nyní je v podobném nastavení Simona se svojí sestrou Yvonou.

Simona Krainová se sestrou Yvonou Maléřovou v Show Jana Krause

„Některé energie jsou prostě nestravitelné a člověku je lépe bez nich. Není to vždycky tak, že nejvíc je pokrevní rodina. Já si už vytvořila vlastní rodinu, mám ji ráda a jestli je něco špatně, tak je k tomu asi nějaký důvod. Já jenom vím, že všechno je, jak má být a jestli to bude někdy jinak, netuším,“ svěřila se Simona krátce předtím, než ji Yvona osočila z kopírování. S kosmetikou z bambuckého másla prý přišla už dávno před ní.

Vánoce prožije Simona s manželem a dětmi v Česku. Sama by nejraději odletěla do Dominikánské republiky, kde si s manželem staví dům, ale chce děti udělat šťastnými. „Oni české Vánoce se sněhem milují a těší se na ně,“ říká Simona. S dárky se netrápí. „Sdělila jsem jim, že pod stromeček nic nedostanou, protože všechno mají. Úspěšnou pěknou matku, tělové bambucké máslo…,“ směje se. „A oni sami taky řekli, že nic nechtějí. Nemají důvod něco chtít. A my jsme se s Karlem rozhodli, že si budeme dávat velmi osobní dárky, nic bombastického materiálního, spíš si dopřejeme nějaký zážitek,“ prozrazuje Simona.