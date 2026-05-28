Kartářka Krainové řekla, že je „čarodějnice“ a má si karty vyložit sama

„Máma mi vyprávěla, že babička Marie nade mnou vždycky držela ochrannou ruku. Když jsem cestovala po světě, strachovala se: Ježíš, co tam ta Simča bude dělat? Aby se jí něco nestalo… Žila v Orlové ve ‚finském‘ domku. Moc jsme se ale nevídaly a když, tak v neděli, to mi dělala kávový dort. Takže díky ní jsem začala být závislá na jakékoliv kávové sladkosti. Kofilu čokoládu jsem jedla ve velkém. Ani kávová zmrzlina mi později neunikla,“ vzpomíná Krainová na dětství.
Před pěti lety byla u kartářky, kde zjistila víc. „Položila na stůl karty, podívala se na mě a povídá: Vy přece vůbec nemusíte chodit za mnou, vždyť víte, že si je můžete vyložit sama. Protože jste ‚čarodějnice‘, cítíte energie. Já bych si je od vás klidně vyložit nechala. Takže si na tu svoji otázku sama najděte odpověď,“ vypráví Krainová. Následně ji ohromila větou: „A je tady s vámi vaše babička Marie.“
Modelka byla v šoku. Do té doby totiž v médiích o babičce nemluvila, její jméno ve veřejném prostoru nikdy nezaznělo. „Je tady s vámi a říká, že má co dělat, abyste vybruslila ze všech průšvihů. Najděte si její fotku a zapalte svíčku, protože ona vás chrání a cokoliv se vám nestane, je díky ní. Tak jí naslouchejte,“ popisuje situaci u kartářky Krainová.
Od té doby se babička Krainové začala zjevovat ve snech. „Od maminky jsem si přivezla její fotku a dala na takový svůj oltářek, co mám doma,“ vypráví.
Když se pak v hotelu The Grand Mark Prague, kde představovala Poké by Simona, odpoledne zničehonic roztrhly mraky, nebe zmodralo a přímo na zahradu, kde se akce konala, dopadaly paprsky slunce, bylo to pro ni dle jejích slov potvrzením, že existuje něco mezi nebem a zemí. „Mohla to být náhoda, ale já mám s babičkou takové zkušenosti… Někdy úplně cítím, že stojí vedle mě,“ říká modelka.
Jako spousta jiných žen, i Krainová se v životě párkrát obrátila s dotazem na vědmu. „Moje kamarádky už u kartářky byly, tak jsem to chtěla zkusit taky. Ale dneska už k nikomu nechodím,“ říká. Nevěří ani v numerologii, to je spíš oblast, o kterou se zajímá její manžel Karel Vágner. Datum prezentace nového produktu nemohli úplně naplánovat podle čísel, ale její manžel aspoň prý zkontroloval, jestli jim „něco“ nestojí v cestě.
Krainová je neodmyslitelně spjata se sociálními sítěmi a v tomto směru žádnou změnu neplánuje. „Z velké části mi pomáhají, protože si je na rozdíl od jiných celebrit dělám sama. Tím pádem jsou autentické a mám tam opravdu velkou skupinu lidí, kteří si odebírají zboží. Primárně jsou to ženy. Muži mě taky sledují, ale ti mi spíš jenom pochlebují. Zato ženy po mně chtějí i rady. Ptají se na moje oblečení, jídlo, na to, jak cvičím... Sdílejí fotky, jak se za rok proměnily, nebo mě informují, že opustily přítele, který je štval... Jsem taková jejich poradna. Považuji je za svoji druhou rodinu a trávím s nimi čas. Protože když ten čas na sítích neinvestujete, je to k ničemu,“ vypráví.
Jelikož vstává brzy, odpovídá jim ráno. „A dělám to individuálně. Třeba jsem jedné mojí sledující nahrála zprávu, odkud mám bundu, na kterou se mě ptala. Já si těch lidí vážím, protože z jednotlivých kapek se skládá moře,“ říká.
I když ji mnozí radí, aby nereagovala na hejty, nedá si říct. „Že prý to nepůsobí hvězdně. Jaké hvězdně? Já si na žádnou hvězdu nehraju. Vím, kdo jsem, znám svoji cenu a nedovolím, aby se o mě kdokoliv otíral. Pošlu ho klidně někam a pak zablokuji. Dělá mi to stejně dobře, jako bych do sebe kopla panáka,“ říká. „Ale zároveň budu vždycky slušná a pokorná k lidem, kteří se slušně a s pokorou chovají ke mně. Pokud mi někdo dává dobrou energii a na něco se mě ptá, nemám důvod mu neodpovědět.“
Na sociálních sítích jsou i její synové Bruno a Max. „Ale oni mají svůj svět. Bruna zajímá mořská biologie, rád by ji jednou studoval. Max má zálibu v armádních věcech. A když ho na sítích označím, bouří se: Mami, mě tam chtějí sledovat nějaké staré ženské. Tak mu říkám: Jaké staré? Vždyť je jim třicet, jsou o dvacet let mladší než já. A on na to: Ale ty jsi jiná, ty jsi mladá. Takže už nechce, abych ho označovala,“ prozrazuje modelka.
Mediální sláva je prý nezajímá. „Vyrůstali v bezmezné lásce a dobré energii, takže tyhle věci neřeší. Ani ty materiální. Mám dny, kdy se zeptám Maxe, co by si přál, abych mu koupila. A on mi odpoví: Maminko, já všechno mám. Kdežto Bruno, mi hned nadiktuje, co by potřeboval,“ směje se Krainová. „Ale je mu teprve třináct. Je strašně srdečný a za ryby a zvířata by vyměnil cokoliv, i tu lidskou lásku. Čistí pláže, řeší korály, přemýšlí, jak by naši planetu zachránil. Ale Gucci tenisky by si koupil, to zase ne, že ne,“ směje se.
Oba začnou brzy chodit do školy v Dubaji, kde mají i kamarády. „Jsme tam obklopení velkou česko-slovenskou komunitou, víc se už s přáteli potkávám tam než tady,“ říká Krainová, která střídá Prahu s Dubají a Dominikánskou republikou, kde má nově postavený dům.
Za největšího parťáka a oporu považuje svého manžela. „Někdy už toho mám taky dost, Karel se mnou ale zatřepe a řekne, že jdeme dál. Drží mě nad vodou,“ vypráví. „Moji rodiče nebyli tak ambiciózní. Táta měl velké plány, ale nějak z nich sešlo. Máma vůbec, ta milovala klid, vaření pro rodinu… Starala se hlavně o to, abychom měli plná bříška. Nikdy nechápala, co dělám a proč. Kolikrát mi říkala, ať nikam nejezdím, že mi sama poví, že jsem pěkná, a nemusí mi to říkat tisíc lidí. Takže maminka byla při zemi a tátovi bylo dobře a pohodlně,“ uzavírá Krainová, jejíž rodiče už zemřeli.
21. května 2026