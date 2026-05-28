Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kartářka Krainové řekla, že je „čarodějnice“ a má si karty vyložit sama

Autor:
Vysvitlo slunce a Simona Krainová poděkovala své zesnulé babičce. Náhlý zvrat počasí během prezentace jejího nejnovějšího produktu nepovažuje za náhodu. „Celý den pršelo, na mokrou variantu jsme nebyli moc připraveni, tak jsem prosila babičku tam nahoře, jestli by to nějak nezařídila,“ říká modelka.
Simona Krainová v Dominikánské republice (16. března 2024)

Simona Krainová v Dominikánské republice (16. března 2024) | foto: Instagram / Simona Krainová

Simona Krainová
Simona Krainová na představení Poké by Simona (12. května 2026)
Simona Krainová (12. května 2026)
Karel Vágner mladší, Simona Krainová a jejich synové Max a Bruno a Vágnerův syn...
35 fotografií

„Máma mi vyprávěla, že babička Marie nade mnou vždycky držela ochrannou ruku. Když jsem cestovala po světě, strachovala se: Ježíš, co tam ta Simča bude dělat? Aby se jí něco nestalo… Žila v Orlové ve ‚finském‘ domku. Moc jsme se ale nevídaly a když, tak v neděli, to mi dělala kávový dort. Takže díky ní jsem začala být závislá na jakékoliv kávové sladkosti. Kofilu čokoládu jsem jedla ve velkém. Ani kávová zmrzlina mi později neunikla,“ vzpomíná Krainová na dětství.

Před pěti lety byla u kartářky, kde zjistila víc. „Položila na stůl karty, podívala se na mě a povídá: Vy přece vůbec nemusíte chodit za mnou, vždyť víte, že si je můžete vyložit sama. Protože jste ‚čarodějnice‘, cítíte energie. Já bych si je od vás klidně vyložit nechala. Takže si na tu svoji otázku sama najděte odpověď,“ vypráví Krainová. Následně ji ohromila větou: „A je tady s vámi vaše babička Marie.“

Simona Krainová, Karel Vágner a jejich synové Max a Bruno (2024)

Modelka byla v šoku. Do té doby totiž v médiích o babičce nemluvila, její jméno ve veřejném prostoru nikdy nezaznělo. „Je tady s vámi a říká, že má co dělat, abyste vybruslila ze všech průšvihů. Najděte si její fotku a zapalte svíčku, protože ona vás chrání a cokoliv se vám nestane, je díky ní. Tak jí naslouchejte,“ popisuje situaci u kartářky Krainová.

Od té doby se babička Krainové začala zjevovat ve snech. „Od maminky jsem si přivezla její fotku a dala na takový svůj oltářek, co mám doma,“ vypráví.

Když se pak v hotelu The Grand Mark Prague, kde představovala Poké by Simona, odpoledne zničehonic roztrhly mraky, nebe zmodralo a přímo na zahradu, kde se akce konala, dopadaly paprsky slunce, bylo to pro ni dle jejích slov potvrzením, že existuje něco mezi nebem a zemí. „Mohla to být náhoda, ale já mám s babičkou takové zkušenosti… Někdy úplně cítím, že stojí vedle mě,“ říká modelka.

Modelka Simona Krainová těší své sledující na Instagramu fotkami z Dominikánské...

Jako spousta jiných žen, i Krainová se v životě párkrát obrátila s dotazem na vědmu. „Moje kamarádky už u kartářky byly, tak jsem to chtěla zkusit taky. Ale dneska už k nikomu nechodím,“ říká. Nevěří ani v numerologii, to je spíš oblast, o kterou se zajímá její manžel Karel Vágner. Datum prezentace nového produktu nemohli úplně naplánovat podle čísel, ale její manžel aspoň prý zkontroloval, jestli jim „něco“ nestojí v cestě.

Krainová je neodmyslitelně spjata se sociálními sítěmi a v tomto směru žádnou změnu neplánuje. „Z velké části mi pomáhají, protože si je na rozdíl od jiných celebrit dělám sama. Tím pádem jsou autentické a mám tam opravdu velkou skupinu lidí, kteří si odebírají zboží. Primárně jsou to ženy. Muži mě taky sledují, ale ti mi spíš jenom pochlebují. Zato ženy po mně chtějí i rady. Ptají se na moje oblečení, jídlo, na to, jak cvičím... Sdílejí fotky, jak se za rok proměnily, nebo mě informují, že opustily přítele, který je štval... Jsem taková jejich poradna. Považuji je za svoji druhou rodinu a trávím s nimi čas. Protože když ten čas na sítích neinvestujete, je to k ničemu,“ vypráví.

Jelikož vstává brzy, odpovídá jim ráno. „A dělám to individuálně. Třeba jsem jedné mojí sledující nahrála zprávu, odkud mám bundu, na kterou se mě ptala. Já si těch lidí vážím, protože z jednotlivých kapek se skládá moře,“ říká.

Simona Krainová (Karlovy Vary, 5. července 2018)

I když ji mnozí radí, aby nereagovala na hejty, nedá si říct. „Že prý to nepůsobí hvězdně. Jaké hvězdně? Já si na žádnou hvězdu nehraju. Vím, kdo jsem, znám svoji cenu a nedovolím, aby se o mě kdokoliv otíral. Pošlu ho klidně někam a pak zablokuji. Dělá mi to stejně dobře, jako bych do sebe kopla panáka,“ říká. „Ale zároveň budu vždycky slušná a pokorná k lidem, kteří se slušně a s pokorou chovají ke mně. Pokud mi někdo dává dobrou energii a na něco se mě ptá, nemám důvod mu neodpovědět.“

Na sociálních sítích jsou i její synové Bruno a Max. „Ale oni mají svůj svět. Bruna zajímá mořská biologie, rád by ji jednou studoval. Max má zálibu v armádních věcech. A když ho na sítích označím, bouří se: Mami, mě tam chtějí sledovat nějaké staré ženské. Tak mu říkám: Jaké staré? Vždyť je jim třicet, jsou o dvacet let mladší než já. A on na to: Ale ty jsi jiná, ty jsi mladá. Takže už nechce, abych ho označovala,“ prozrazuje modelka.

Karel Vágner mladší, Simona Krainová a jejich synové Max a Bruno a Vágnerův syn Karel (uprostřed) (12. května 2026)

Mediální sláva je prý nezajímá. „Vyrůstali v bezmezné lásce a dobré energii, takže tyhle věci neřeší. Ani ty materiální. Mám dny, kdy se zeptám Maxe, co by si přál, abych mu koupila. A on mi odpoví: Maminko, já všechno mám. Kdežto Bruno, mi hned nadiktuje, co by potřeboval,“ směje se Krainová. „Ale je mu teprve třináct. Je strašně srdečný a za ryby a zvířata by vyměnil cokoliv, i tu lidskou lásku. Čistí pláže, řeší korály, přemýšlí, jak by naši planetu zachránil. Ale Gucci tenisky by si koupil, to zase ne, že ne,“ směje se.

Oba začnou brzy chodit do školy v Dubaji, kde mají i kamarády. „Jsme tam obklopení velkou česko-slovenskou komunitou, víc se už s přáteli potkávám tam než tady,“ říká Krainová, která střídá Prahu s Dubají a Dominikánskou republikou, kde má nově postavený dům.

Za největšího parťáka a oporu považuje svého manžela. „Někdy už toho mám taky dost, Karel se mnou ale zatřepe a řekne, že jdeme dál. Drží mě nad vodou,“ vypráví. „Moji rodiče nebyli tak ambiciózní. Táta měl velké plány, ale nějak z nich sešlo. Máma vůbec, ta milovala klid, vaření pro rodinu… Starala se hlavně o to, abychom měli plná bříška. Nikdy nechápala, co dělám a proč. Kolikrát mi říkala, ať nikam nejezdím, že mi sama poví, že jsem pěkná, a nemusí mi to říkat tisíc lidí. Takže maminka byla při zemi a tátovi bylo dobře a pohodlně,“ uzavírá Krainová, jejíž rodiče už zemřeli.

21. května 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Nahá Jiříčková na dovolené v Chorvatsku. Česká topmodelka se svlékla na člunu

Česká topmodelka Hana Jiříčková

Topmodelka Hana Jiříčková (34) patří mezi nejúspěšnější Češky ve světě modelingu. Během dovolené v Chorvatsku zveřejnila vítězka Elite Model Look 2007 odvážné fotografie z ostrova Brač, na kterých...

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Zpěvačka Dara Rolins prodává dům. Chce za něj 43 milionů korun

Laura „Lola“ Rolins a její maminka, zpěvačka Dara Rolins (2025)

Dara Rolins (53) se rozhodla prodat svůj dům v Tuchoměřicích, který začala stavět ještě s raperem Rytmusem. Bydlela v něm s dcerou Lolou, která se ale chystá do světa na studia. Zpěvačka navíc...

„Bože, ta je krásná!“ Alice Bendová ukázala dceru, chválí ji Šlégrová i Decastelo

Herečka Alice Bendová se na Instagramu pochlubila dcerou Alicí, která oslavila...

Herečka Alice Bendová (52) udělala výjimku a na sociálních sítích se pochlubila svou šestnáctiletou dcerou Alicí. Fanoušci okamžitě zaplavili komentáře chválou a řeší jediné, zda je dcera více...

Kartářka Krainové řekla, že je „čarodějnice“ a má si karty vyložit sama

Simona Krainová v Dominikánské republice (16. března 2024)

Vysvitlo slunce a Simona Krainová poděkovala své zesnulé babičce. Náhlý zvrat počasí během prezentace jejího nejnovějšího produktu nepovažuje za náhodu. „Celý den pršelo, na mokrou variantu jsme...

28. května 2026

Selena Gomezová si zahraje v mládeži nepřístupném filmu

Selena Gomezová na MTV Video Music Awards (Newark, 12. září 2023)

Americká zpěvačka a herečka Selena Gomezová začínala v dětských televizních pořadech a ze všeho nejvíce je spojována s účinkováním na kanálu Disney. V současnosti to nicméně vypadá, že její nový...

28. května 2026

Prokletí slavné role se už nezbavil. Kvůli Bodiemu si nemohl zahrát Jamese Bonda

S Bodiem měl mnohé společné, ale nakonec mu elitní agent přerostl přes hlavu.

Miloval adrenalin, létání, střelbu i muziku a mohl se stát bubeníkem Beatles. Slávu však nakonec získal díky roli Bodieho v seriálu Profesionálové. Při narození dostal herec Lewis Collins do vínku...

27. května 2026  16:13

Přísahám, že jsem nevěděl, kolik mu je let, říká Olšovský o partnerovi

Lumír Olšovský a Pavel Bár v Show Jana Krause (květen 2026)

Herec a režisér Lumír Olšovský (52) žije už 25 let s dramaturgem Pavlem Bárem (43) a od roku 2010 jsou v registrovaném partnerství. V Show Jana Krause Olšovský přiznal, jak pozdě si uvědomil svou...

27. května 2026  14:29

Ženy ji kritizovaly kvůli vráskám. V mém věku je to normální, říká Švantnerová

Modelka Nikol Švantnerová

Modelka a Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová (33) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o tom, jak vnímá občasnou kritiku na sociálních sítích. Vyjádřila se i k nedávné situaci, kdy jí některé ženy na...

27. května 2026

Mami, proč jsi zabila Brumbála? Po oblíbené postavě si stýskal i spisovatelčin syn

Spisovatelka J. K. Rowlingová (Londýn, březen 2022)

Když spisovatelka J. K. Rowlingová v knize Harry Potter a Princ dvojí krve nechala zemřít postavu ředitele bradavické školy čar a kouzel Brumbála, mnoho dětských čtenářů to oplakalo. Jak se nedávno...

27. května 2026  9:45

Adéla Gondíková prozradila, jak vypadají noci s Langmajerem

Adéla Gondíková je excelentní herečka a moderátorka.

„Nejsme v kontaktu každý den, ale když se něco děje, potřebujeme se různě vykrýt, poradit si navzájem, zkonzultovat naše vysílání, které máme v Českém rozhlasu, tak si zavoláme,“ říká Adéla Gondíková...

27. května 2026

Bylo období, kdy mě žádal o ruku každý den, říká Lucie Bílá o manželovi

Radek Filipi se konečně opět směje.

Lucie Bílá v pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o tom, jak se cítí po šedesátce, jak jí Pokáč k jubileu přetextoval slavnou píseň, a prozradila i detaily o zásnubách a tajné svatbě s Radkem...

27. května 2026

Barbie Ferreira z Euforie se svlékla v novém filmu a promluvila o botoxu i hubnutí

Barbie Ferreira na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)

Barbie Ferreira (29), známá především ze seriálu Euforie, překvapila fanoušky v komedii Mile End Kicks, kde se v odvážné scéně objevila nahoře bez a znovu ukázala, že se kontroverznějších rolí ani...

26. května 2026

Jsme rodina, oznámil Mirai narození syna. Popsal i drama během porodu

Mirai Navrátil čeká první dítě s partnerkou Sárou Slezákovou.

Zpěvák Mirai Navrátil (33) oznámil na sociální síti, že se stal otcem. Narodil se mu syn Jonatán. Frontman skupiny Mirai zároveň popsal, že porod provázely komplikace.

26. května 2026  11:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Věk, záliby i Instagram. Finalistky Miss Universe Česko 2026 se představují

Finalistky Miss Universe Česko 2026

Do druhého ročníku Miss Universe Česko 2026 postoupilo jedenáct finalistek, které zabojují o prestižní korunku. Ředitel soutěže Sam Dolce, návrhář a stylista, letos slibuje divákům ještě větší show....

26. května 2026

Sport mě naučil zvládat kritiku i tlak, říká Miss a bývalá atletka Lucie Pisková

Rozstřel
Taťána Makarenko a Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková v Rozstřelu (Praha,...

Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková (22) z Ostravy a už krátce po jejím vítězství je jasné, že nejde o typickou královnu krásy. Bývalá atletka, studentka mediálních studií a milovnice...

26. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.