Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Simona Krainová se přímo na letišti sesunula k zemi a plakala

Autor:
Začala pokrmem, jehož „rodištěm“ je Havaj, ale možná se dostane časem i k dominikánským specialitám. V Karibiku si totiž vybudovala svůj druhý domov. A ten třetí má modelka Simona Krainová v Dubaji, kde její synové začnou chodit do školy.

„Zatím jsme na začátku naší cesty, poké by Simona je takový náš výkop, ale hotová jídla můžeme dělat jakákoliv. Já se hlavně ráda nechávám inspirovat lidmi na sítích. Například nám teď hodně psali, jestli máme nějakou bezmasou variantu, tak jsem to předala dál a projednáváme ve firmě, co dalšího kromě poké se smaženým sýrem bychom mohli udělat,“ říká Simona Krainová, jejíž Real Meal boxy byly vyprodány do čtyřiceti osmi hodin od oznámení.

„Na severní Moravě to zmizelo z pultů hned, tam mám asi nejvíc fanoušků. A tady to taky netrvalo dlouho. Šla jsem se osobně do Makra podívat, protože lidi mi psali, že to nemůžou sehnat a hned jsem jich několik koupila klukům do školy na svačinu. A když jsem stála u kasy, říkám Karlovi: Není to divné, že si kupuji svoje vlastní poké?“ směje se Simona, která se stala největším výrobcem tohoto pokrmu v Česku.

Simona Krainová (12. května 2026)
Simona Krainová
Simona Krainová a Karel Vágner mladší (12. května 2026)
Karel Vágner mladší, Simona Krainová a jejich synové Max a Bruno a Vágnerův syn Karel (uprostřed) (12. května 2026)
35 fotografií

Miska rýže se syrovou zeleninou obohacená plátky kuřecího masa, kachny, uzeného lososa anebo smaženým sýrem, má díky moderním výrobním technologiím „životnost“ až deset dní, což všichni distributoři vítají.

„Ptala jsem se Bruna, co mu na tom chutná nejvíc, chtěla jsem nějakou recenzi a on se zamyslel a řekl: Mami, na tom poké je nejvíc super ta zabalená vidlička,“ směje se Krainová.

Synové Bruno a Max stejně jako modelka se svým manželem Karlem Vágnerem jsou zvyklí na mezinárodní kuchyni. „V Dominikánské republice chodíme jíst do takové garáže, kde mají místní svoji ‚restauraci‘. Dělají tam grilovaná kuřata s rýži, kreolskou kuchyni. Ale taky poké. Miluji čerstvá jídla, která dobře chutnají a zároveň to není jenom ten běžný zelený salát. Jím ráda a docela hodně. I sladké. Proto taky tolik sportuji,“ vypráví. „A v Dubaji máme pod barákem skvělou japonskou restauraci, takže tam míváme sushi, pho, čerstvé ryby… Ale mám ráda i těstoviny na všechny způsoby. Italové by zírali, kolik jsem jich už za svůj život snědla.“

Karel Vágner mladší, Simona Krainová a jejich synové Max a Bruno a Vágnerův syn Karel (uprostřed) (12. května 2026)

Dubaj se stane brzy místem, kde rodina bude trávit nejvíc času. Synové tam začnou chodit do školy. Dokonce i Karlův syn z předchozího vztahu. Ten se dostal na vysokou školu – obor mediální komunikace. Jeho mladší nevlastní bratři Bruno a Max jdou na mezinárodní školu. Aby se na ni dostali, museli složit přijímací zkoušky.

„Není pravda, že když máte peníze, vezmou vás kamkoliv, jak si mnozí myslí. Ty školy chtějí mít dobrý kredit, takže si studenty vybírají. Kluky drtili na přijímačkách skoro pět hodin, dělali jak písemné testy, tak ústní pohovor, nebylo to vůbec jednoduché. Jednou to neudělali, tak museli do dalšího kola. Měli anglické učitele přímo z Abú Dhabí, kteří je na tento konkrétní test připravovali,“ popisuje Krainová vypjaté období.

Simona Krainová a Karel Vágner mladší (12. května 2026)

„Oba byli fakt stateční. Sama bych to nedala, už kvůli tomu stresu, který je s tím spojený. V mých očích jsou frajeři. Když jsem se dozvěděla, že jsou přijati, měli jsme zrovna nastupovat s Karlem do letadla, a já si sedla na tom letišti na zem a normálně brečela. Tak jsem byla ráda, že to dobře dopadlo,“ popisuje okamžik úlevy.

Bruno s Maxem jsou dva roky od sebe, mají třináct a patnáct let. Karlův nejstarší syn, rovněž Karel, je už ale dospělý, tudíž na ně v případě potřeby v zahraničí dohlédne.

„Já jsem odešla do Paříže v šestnácti. S teplákovou půjčenou od ségry a rohlíkem na svačinu. Bydlela jsem v cizím bytě s rozbitým oknem a šesti Američankami, které neměly ani základní hygienické návyky. K tomu pět set franků na týden,“ vzpomíná Krainová na začátky v modelingu.

Simona Krainová

„Oni mají zázemí, dobrou školu, všechny různé aplikace, díky kterým si můžou objednat jídlo... V Dubaji se nepije, nefetuje a pokud vím, tak rodina tam je v absolutním bezpečí. Krom toho, že tam můžete nechat na zemi peněženku, protože vám ji neukradnou, tak tam můžete nechat i děti, nikdo je neunese,“ popisuje Simona. „My tam budeme s nimi, hlavně zpočátku, než si zvyknou na nové prostředí a pak budeme pendlovat. Odskočíme si do Prahy na týden za prací. A místo nás na ně bude dohlížet jejich dospělý bratr Kája.“

Je ale připravena na cokoliv. „Je to velká životní změna, tak sami ještě nevíme, jestli nám bude vyhovovat. Třeba kluci budou chtít zpátky do Prahy nebo žít spíš v Dominikánské republice. A já jsem ráda, že pro ně s Karlem máme možnost výběru,“ říká. „Takže je tady i varianta B, že se vrátíme. Pro nás se nic nemění. Byli jsme a zůstaneme kočovníky. A jestli budeme v Dubaji deset měsíců anebo čtyři roky, je úplně jedno. Stejně fungujeme přes sociální sítě a budeme tak fungovat i dál. A i kdyby tam kluci byli jenom rok, tak to pro ně bude obrovská životní zkušenost. Pak se můžou vrátit a nastoupit na nějakou střední školu tady,“ uzavírá Krainová.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

Herec Mel Gibson se v Římě líbal s blond modelkou, na večeři vyrazil v crocsech

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)

Hollywoodský herec a režisér Mel Gibson (70) byl po rozchodu s dlouholetou partnerkou Rosalind Rossovou (35) spatřen v Římě po boku herečky, influencerky a bývalé modelky Antonelly Salvucciové (44)....

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Travolta překvapil v Cannes baretem a obarvenými vousy. Krásná dcera zazářila

John Travolta s dcerou Ellou Bleu na festivalu v Cannes (květen 2026)

Herec John Travolta (72) převzal na filmovém festivalu v Cannes cenu za celoživotní dílo a prohlásil, že má pro něj větší význam než Oscar. Herec však přítomné překvapil především svým novým stylem,...

Pobřežní hlídka vydržela na obrazovkách 12 let. Jak vypadají hvězdy seriálu nyní?

Michael Newman (druhý zprava) v seriálu Pobřežní hlídka (1996)

Pobřežní hlídka, jejíž poslední díl se vysílal 14. května 2001, byla ve své době jedním z celosvětově nejsledovanějších televizních seriálů. Příběhy záchranářů na plážích v Los Angeles a později na...

Nechci vypadat jako mumie a umřít s jinou tváří, říká o plastikách Vica Kerekes

Slovenská herečka s maďarskými kořeny Vica Kerekes

Slovenská herečka Vica Kerekes (45) prozradila, jak se dívá na nejrůznější kosmetické úpravy. Obdivuje starší kolegyně, které nepodléhají trendům a výstřelkům, i přes vrásky jsou stále poznat a samy...

21. května 2026

Simona Krainová se přímo na letišti sesunula k zemi a plakala

Simona Krainová (12. května 2026)

Začala pokrmem, jehož „rodištěm“ je Havaj, ale možná se dostane časem i k dominikánským specialitám. V Karibiku si totiž vybudovala svůj druhý domov. A ten třetí má modelka Simona Krainová v Dubaji,...

21. května 2026

Únos, nebo podvod? Manžel Katie Price je nezvěstný, prý byl ale aktivní na síti

Katie Price při oznámení o zmizení manžela (19. května 2026)

Britská celebrita a modelka Katie Price prožívá obrovské drama. Na svém YouTube kanálu zveřejnila emotivní video, ve kterém se slzami v očích popsala záhadné zmizení třiačtyřicetiletého manžela Leeho...

20. května 2026  17:12

Porota, moderátoři i vítězové. Zavzpomínejte, kdo zazářil v SuperStar

Ondřej Brzobohatý, Veronika Zaňková, Aneta Langerová a Laďka Něrgešová (2004)

Televize Nova a Markíza oznámily, kdo usedne do poroty nové řady Česko Slovenské SuperStar. Stálicí je slovenský hudebník Pavol Habera, který nechyběl ani v jedné sérii pěvecké show, včetně...

20. května 2026  14:08

SuperStar 2026 se blíží. Kdy začne, kdo je v porotě a kde sledovat nové díly

Porota show Česko Slovenská SuperStar 2026: Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna a...

Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Kdy pravděpodobně začne vysílání, kde nové díly sledovat a kdo bude v porotě osmé řady SuperStar...

20. května 2026  13:21

Překvapivé jméno v porotě SuperStar 2026. Kdo doplní Haberu a Farnou?

Porota letošní SuperStar

Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Nová řada SuperStar odstartuje letos na podzim na TV Nova a Markíze. Kdo se ujme moderování a kdo...

20. května 2026  13:06

Gilmorky jsem nikdy nesledoval, překvapila hvězda seriálu. Teď je viděla poprvé

Hvězdy seriálu Gilmorova děvčata (2002)

Herec Scott Patterson překvapil fanoušky přiznáním, že seriál Gilmorova děvčata, který ho proslavil, během vysílání nikdy neviděl. „Natáčeli jsme často i 14 hodin denně, neměl jsem energii potom...

20. května 2026  11:58

Mívala jsem hodně toxický vztah k vlastnímu tělu, přiznala Billie Eilish

Billie Eilish na Annual Academy Museum Gala (Los Angeles, 3. prosince 2023)

Popová zpěvačka Billie Eilish má na svůj žánr poměrně unikátní styl, kterému dominují volná trika, vytahané mikiny a široké kalhoty. V nedávném rozhovoru vysvětlila, proč se zrovna v takovém oblečení...

20. května 2026  11:02

Bratr princezny Diany se počtvrté oženil. Vzal si norskou archeoložku

Charles Spencer Cat Jarmanová v Londýně (12. června 2024)

Bratr zesnulé princezny Diany Charles Spencer (61) se oženil s norskou profesorkou archeologie Cat Jarmanovou (43). Soukromý obřad byl už v pátek v Arizoně. Pro hraběte je to čtvrtá svatba, pro...

20. května 2026  9:35

Skončil na vozíku, ale život nevzdal. Jančařík dabuje i produkuje divadlo

Michal Jančařík v pražském Divadle Metro (7. května 2026)

Stíhá toho víc než leckterý zdravý člověk. Poté, co opustil Novu, se Michal Jančařík věnuje dabingu a své agentuře Synagoga Concerts, která se čím dál víc orientuje na divadelní projekty. Jejím...

20. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Blbé jméno, super herečka. Svatbou bych ji zachránil, říká Bartoš o Babišové

Kryštof Bartoš v Show Jana Krause (květen 2026)

Herec Kryštof Bartoš (34) je hrdým otcem téměř ročního syna. V Show Jana Krause prozradil, jak se seznámil s jeho matkou i proč ho společně pojmenovali Oskar.

20. května 2026

V zásilce prádla SKIMS od Kim Kardashianové našla policie 90 kilo kokainu

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Spodní prádlo značky SKIMS od Kim Kardashianové se stalo součástí případu pašování velkého množství drog. Kokain v hodnotě v přepočtu 190 milionů korun našla policie v zásilce tohoto prádla, kterou z...

19. května 2026  21:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.