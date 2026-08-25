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Krainová o večírcích s Rolins: Kdybychom měly chytré prsteny, explodovaly by

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  10:00
Dara a Simona byly královnami večírků. Bavily se, užívaly si. Vše co prožívaly,...

Dara a Simona byly královnami večírků. Bavily se, užívaly si. Vše co prožívaly, prožívaly spolu. Byly jako sestry. | foto: Profimedia.cz

Dara Rolins a Simona Krainová byly kdysi nerozlučná dvojka.
Simona Krainová a Dara Rolins
Simona se podělila o více než dvacet let starou fotku.
Simona a Dara se zase našly.
72 fotografií
Modelka Simona Krainová (53) zavzpomínala na svém Instagramu na dobu, kdy byly se zpěvačkou Darou Rolins (53) hvězdami večírků. Šly z jednoho do druhého a nedbaly na zdravý životní styl jako současné mladé hvězdy. Upozorňuje i na to, že přehnaná sebekontrola může škodit.

„Když na mě vyskočí naše devadesátková éra, utřu si pot z čela a říkám si: Ty vole, jak jsme tohle přežily? Byly jsme asi největší mejdanový duo tý doby. Česko i Slovensko nám leželo u nohou a když jsme někam přišly, rozpoutal se cirkus,“ vzpomíná Krainová.

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„Osm hodin spánku? To jsme snad ani nevěděly, že je potřeba. Z jednoho večírku se plynule přešlo na druhý a ráno se prostě fungovalo. Žádný hodinky, prsteny, readiness, skóre spánku ani regenerace. Kdyby nám tehdy něco měřilo tepovku a teplotu, explodovalo by nám to rovnou na ruce,“ přiznává s tím, že jejich životní styl nebyl sice návodem na dlouhověkost, ale žily na plné pecky, což dnešní mladé ženy a dívky díky moderním technologiím ani nemohou.

„Dneska je to občas opačný extrém. Holky už ve třiceti pečou na ig proteinový buchtičky, hlídají každý krok, teplotu, spánek, stres a pomalu i to, jestli se správně nadechly,“ povzdechla si Krainová.

Dara a Simona byly královnami večírků. Bavily se, užívaly si. Vše co prožívaly, prožívaly spolu. Byly jako sestry.
Dara Rolins a Simona Krainová byly kdysi nerozlučná dvojka.
Čím je Simona Krainová starší, tím víc věcí má potřebu ostře komentovat.
V případě Simony Krainové přichází s věkem pravděpodobně vyšší nervozita a agresivita.
72 fotografií

Sama ale přiznává, že se tak chová v současnosti podobně. Dává si protein, doplňky stravy a má chytrý prsten, který dokáže měřit spánek, stres i tepovou frekvenci.

„Ráno hned čumím, co mi zase naměřil... A právě proto vím, že věčná sebekontrola je někdy pěkně na... Člověku nic není, cítí se dobře, ale aplikace oznámí vyšší stres, teplotu nebo horší regeneraci... A už má zkažený den,“ upozorňuje Krainová.

simonakrainova

Doufám, že se na mě Dara za tyhle fotky nebude zlobit Ale když na mě vyskočí naše devadesátková éra, utřu si pot z čela a říkám si: Ty vole, jak jsme tohle přežily? ‍♀️‼️
Byly jsme asi největší mejdanový duo tý dobyČesko i Slovensko nám leželo u nohou a když jsme někam přišly, rozpoutal se cirkus
Novináři tehdy nemohli sedět doma, stáhnout fotku z Instagramu a uvařit z ní článek. Museli si pro nás dojít. A občas čekat před VIP zónou až do rána, než se královny uráčily vylézt
Osm hodin spánku? To jsme snad ani nevěděly, že je potřeba.Z jednoho večírku se plynule přešlo na druhej a ráno se prostě fungovalo. Žádný hodinky, prsteny, readiness, skóre spánku ani regenerace. Kdyby nám tehdy něco měřilo tepovku a teplotu, explodovalo by nám to rovnou na ruce
Nic se neměřilo, nic se nehlídalo. Prostě se žilo naplno. Neříkám, že to byl návod na dlouhověkost Ale z tý doby i každýho momentu jsme vytřískaly maximum. Jely jsme na plný pecky a nenapadlo nás řešit kortizol nebo regeneraci.Dneska je to občas opačnej extrém. Holky už ve třiceti pečou na ig proteinový buchtičky, hlídají každej krok, teplotu, spánek, stres a pomalu i to, jestli se správně nadechly A já? Běhám, cvičím, dávám si protein i doplňky, nosím prsten a ráno hned čumím, co mi zase naměřil…a právě proto vím, že věčná sebekontrola je někdy pěkně na Člověku nic není, cítí se dobře, ale aplikace oznámí vyšší stres, teplotu nebo horší regeneraci… a už má zkaženej den
Myslím, že Dara si dneska taky jede jinej lifestyle. Vzhledem k tomu, že po padesátce vypadá zase na 30, asi taky nebude v nonstop party módu Ono vám navíc tělo po padesátce samo napoví, že je občas nejlepší zůstat doma a držet se od lidí radši dál.
Je skvělý, že dneska máme všechny ty možnosti a umíme se o sebe líp starat. Jen by nám neměly řídit celej život. Občas k němu patří i nečekanej víkend, večer, kterej se utrhne ze řetězu, a ráno, kdy netušíte, kde je kabelka… a možná chvíli ani kde jste vy. Že jo, Daro?
Protože co si budem. Všeho moc škodí. Platilo to v devadesátkách a nezmění na tom nic ani chytrý prsteny, nový technologie nebo AI. A ty nejlepší věci stejně nikdy nebyly v plánu

24. srpna 2026 v 20:03, příspěvek archivován: 25. srpna 2026 v 8:34
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„Je skvělý, že dneska máme všechny ty možnosti a umíme se o sebe líp starat. Jen by nám neměly řídit celý život. Občas k němu patří i nečekaný víkend, večer, který se utrhne ze řetězu, a ráno, kdy netušíte, kde je kabelka… A možná chvíli ani kde jste vy,“ říká Krainová s tím, že „nejlepší věci stejně nikdy nebyly v plánu“.

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celkem hlasů: 72

Dara Rolins, která podle Krainové vypadá na třicet, už taky po padesátce volí jiný životní styl. Na svá party léta ale vzpomíná ráda i ona. „Jasně, že to bylo super! Bez filtru a správně divoké, drzé, tak jak to k mládí a devadesátkám patří. No regrets, aspoň je na co vzpomínat,“ reagovala zpěvačka na post Simony Krainové.

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