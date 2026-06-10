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Babčáková se ozvala z „oázy“ u maringotky. Končí s herectvím i Facebookem

Autor:
  15:26
Herečka Simona Babčáková (53) známá především ze seriálu Comeback se letos ještě objevila ve filmu Přání k narozeninám: Křtiny. Nyní ale oznámila, že hereckou kariéru hodlá ukončit. Prošla několika kurzy a věnuje se teď hlavně transformaci vzdělávání a péči o duševní zdraví. Zřejmě i kvůli tomu se rozhodla odejít také z Facebooku.
Slavnostní premiéra komedie Přání k narozeninám: Křtiny, Simona Babčáková

Slavnostní premiéra komedie Přání k narozeninám: Křtiny, Simona Babčáková | foto: Pavel Dvořák, Tilen Vajt

Z filmu Přání k narozeninám: Křtiny
Simona Babčáková
Simona Babčáková na StarDance XII (Praha, 21. října 2023)
Simona Babčáková
43 fotografií

„Po dlouhodobém zvážení a debatách s přáteli jsem se rozhodla, že již nebudu Facebook používat jako svou informační a sdílecí platformu. Nevnímám ji jako přátelský a bezpečný prostor,“ vysvětlila Simona Babčáková svým sledujícím, kteří ji mohou dál sledovat prostřednictvím jejích stránek.

Oznámila také konec své herecké kariéry. „Potvrzuji, že hereckou dráhu jsem v podstatě ukončila. Budu dohrávat už jenom představení Kde je ta ryba v Dejvickém divadle,“ říká Babčáková, která sama sebe nazývá „Hermionou s ADHD“ a je rozhodnuta své další kroky směrovat k transformaci vzdělávání, péči o duševní zdraví a podpoře cirkulární ekonomiky, regenerativních přístupů v zemědělství a péči o krajinu.

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„Zajímají mě systémové změny aneb jak se budeme adaptovat a vyvíjet,“ píše Babčáková. „Četla jsem knihy, poslouchala přednášky, absolvovala kurzy a semináře. Za svou kompetencí a profesionalitou si stojím. Co se týče facilitace, absolvovala jsem výcvik u Eduticy a v létě si doplním o kurz Facilitace ve školním prostředí od Restorativní školy,“ popsala.

„Mám v srdci naději, že projdeme úžlabinou krizí a proměníme se v laskavou, spolupracující společnost, do které se nebudeme bát vypouštět mláďata a kde se nebudeme bát stárnout,“ dodala Babčáková, která se sama cítí nejspokojenější „ve své oáze na maringotce“.

Slavnostní premiéra komedie Přání k narozeninám: Křtiny, Simona Babčáková
Z filmu Přání k narozeninám: Křtiny
Simona Babčáková
Simona Babčáková na StarDance XII (Praha, 21. října 2023)
43 fotografií

Babčáková je žákyní improvizátora Jaroslava Duška. Vystudovala Zlínskou školu umění a účinkovala v Městském divadle Zlín, pražském Divadle v Dlouhé nebo v Klicperově divadle v Hradci Králové. Zahrála si v mnoha seriálech a ve filmech jako Nuda v Brně, U mě dobrý, Ve stínu nebo Úsměvy smutných mužů.

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