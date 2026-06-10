„Po dlouhodobém zvážení a debatách s přáteli jsem se rozhodla, že již nebudu Facebook používat jako svou informační a sdílecí platformu. Nevnímám ji jako přátelský a bezpečný prostor,“ vysvětlila Simona Babčáková svým sledujícím, kteří ji mohou dál sledovat prostřednictvím jejích stránek.
Oznámila také konec své herecké kariéry. „Potvrzuji, že hereckou dráhu jsem v podstatě ukončila. Budu dohrávat už jenom představení Kde je ta ryba v Dejvickém divadle,“ říká Babčáková, která sama sebe nazývá „Hermionou s ADHD“ a je rozhodnuta své další kroky směrovat k transformaci vzdělávání, péči o duševní zdraví a podpoře cirkulární ekonomiky, regenerativních přístupů v zemědělství a péči o krajinu.
„Zajímají mě systémové změny aneb jak se budeme adaptovat a vyvíjet,“ píše Babčáková. „Četla jsem knihy, poslouchala přednášky, absolvovala kurzy a semináře. Za svou kompetencí a profesionalitou si stojím. Co se týče facilitace, absolvovala jsem výcvik u Eduticy a v létě si doplním o kurz Facilitace ve školním prostředí od Restorativní školy,“ popsala.
„Mám v srdci naději, že projdeme úžlabinou krizí a proměníme se v laskavou, spolupracující společnost, do které se nebudeme bát vypouštět mláďata a kde se nebudeme bát stárnout,“ dodala Babčáková, která se sama cítí nejspokojenější „ve své oáze na maringotce“.
Babčáková je žákyní improvizátora Jaroslava Duška. Vystudovala Zlínskou školu umění a účinkovala v Městském divadle Zlín, pražském Divadle v Dlouhé nebo v Klicperově divadle v Hradci Králové. Zahrála si v mnoha seriálech a ve filmech jako Nuda v Brně, U mě dobrý, Ve stínu nebo Úsměvy smutných mužů.
PŘÁTELÉ KONČÍM!
Po dlouhodobém zvážení a debatách s přáteli, jsem se rozhodla, že již nebudu Facebook pouzívat jako svou informační a sdílecí platformu.
Nevnímám ji jako přátelský a bezpečný prostor.
Proto již nebudu odpovídat a reagovat na komentáře.
Pokud vás zajímá, co dělám, nejvíc informací najdete na mých stránkách, včetně odkazů na rozhovory a podcasty, které byly mnou autorizované či schválené. ...
www.babcakova.cz
Pokud mě chcete kontaktovat, je i nadále možné mi napsat na messenger či na mail na mých stránkách.
Jako profesní síť používám LinkedIn.
Potvrzuji, že hereckou dráhu jsem v podstatě ukončila. Budu dohrávat už jenom představení Kde je ta ryba v Dejvickém divadle.
V průběhu svého života jsem se neustále vzdělávala, jsem Hermiona s ADHD. Četla knihy, poslouchala přednášky, absolvovala kurzy a semináře. Za svou kompetencí a profesionalitou si stojím.
Co se týče facilitace, absolvovala jsem výcvik u Eduticy (a vřele doporučuji, využívám denně) a v létě si doplním o kurz Facilitace ve školním prostředí od Restorativní školy.
Pokud by někoho zajímalo víc informací o mém vzdělání či čemkoliv, co se mě týká, nechť se na mě osobně obrátí, ráda zodpovím na dotazy.
Co se týče mého současného zájmu:
Zajímají mě systémové změny aneb Jak se budeme adaptovat a vyvíjet.
Zabývám se Transformací vzdělávání a péčí o duševní zdraví (to je moje priorita).
Podporuji cirkulární ekonomiku, regenerativní přístupy nejen v zemědělství a péči o krajinu a pečující, transformující, facilitující a vizionářské organizace, jejichž seznam je dlouhý a nerada bych na někoho zapomněla.
Seznam se naštěstí stále prodlužuje a mám v srdci naději, že projdeme úžlabinou krizí a proměníme se v laskavou, spolupracující společnost, do které se nebudeme bát vypouštět mláďata a kde se nebudeme bát stárnout.
Kéž jsou všechny bytosti šťastny.
Já jsem spokojená velmi, ve své oáze na maringotce, odkud vás zdravím a kde regeneruji a užívám si radosti ze života.
Veškerého. Děkuji za možnost prožívat existenci a těším se na vás při různých příležitostech.
Ráda říkám, že je těžší přede mnou utéct než mě vyhledat.
Foto dávám pouze kvůli dosahu z mého momentálně zarostlého ráje po dešti .
10. června 2026 v 13:19, příspěvek archivován: 10. června 2026 v 15:12