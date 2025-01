Šimone, teď vám vychází EP album a máte za sebou spolupráci s Tomem Seanem Pšeničkou. Co mohou lidé od toho vašeho EP očekávat?

Je to vlastně průlet žánry, které já jsem tvořil poslední dva roky. Je tam od všeho trochu – rokenrol, blues, country. Je to vlastně průlet tím, na co se mohou posluchači těšit v průběhu dalších let. Akorát v tomhle EP je pár věcí, které jsou hodně pomalé a komorní a toho bych se do příště chtěl vyvarovat. Bude to prostě čistej rokenrol.

Jak byste popsal svůj styl?

Mám rád motorky, holky, starý auta, koně, country, blues, rokenrol, takže je to všechno dohromady. Jsou to takový padesátky, šedesátky.

Sázíte taky na svůj vzhled? Dokáže „prodat“ muziku, kterou děláte?

Nevím, jestli na to úplně sázím, ale hodně sázím na svůj hlas. Myslím si, nebo doufám, že mám posluchačsky zajímavou barvu hlasu a mimochodem jsem mnohem radši, když mě lidi nejdřív slyší, než vidí.

Mají u vás fanynky nějakou šanci?

Teď aktuálně ne a myslím si, že ani nebudou mít, protože mám přítelkyni a jsem velmi spokojený. Takže bohužel říkám, že ne, ale jinak jsem moc kamarádský a ani nekoušu, takže pro všechno krom nějaký neplechy, jsem.

Na Spotify okouzlíte uši, ale brzy na televizních obrazovkách okouzlíte třeba i oči. Můžeme se na vás těšit v seriálu Zoo, že?

Přesně tak. Od ledna budu v sérii Zoo, která se začne vysílat jako Zoo: nové začátky a ztvárňuju tam postavu Alexe, který je vlastně mladý kluk z bohaté rodiny, který se rozhodl odejít z té zlaté klece a pracuje jako čestný ošetřovatel ve Dvoře Králové v zoo.

Byly při natáčení nějaké stresové elementy v podobě živých rekvizit?

Stresové to pro mě bylo určitě, protože to byl pro mě první takhle velký projekt. První dva natáčecí dny jsem měl hned po sobě a byla to sobota a neděle a oba dva dny jsem točil přes deset obrazů, což třeba u filmu není až tak obvyklé. Běží to tam fakt jako na běžícím páse.

Zapamatovat si ten text, dělat do toho ještě nějakou akci a interagovat tam s dalšími čtyřmi lidmi bylo dost náročné, ale myslím si, že se lepším a že ta chemie už je o dost lepší mezi námi všemi na place.

Šimon Opp, Filip Antonio, Filip František Červenka, Amelie Pokorná a Johanka Nováčková v pokračování seriálu Zoo s pracovním názvem Zoo: Nové začátky (2025)

Je to vaše tajná zbraň proti vyhoření, že fungujete na tolika uměleckých rovinách?

Vlastně jo. Já si tak odpočívám, když jdu k tomu druhému. Ale říkám vždycky, že si spíš odpočinu u toho herectví, protože v muzice je ta kreativa veškerá na mě a v herectví dostanu třeba aspoň scénář, takže vím, jak by se ta postava měla chovat, jak by měla odpovídat, vypadat, takže je to pro mě trošku lehčí než v muzice, kdy vlastně začínám s holým papírem.

Jak hodnotíte českou popkulturu? Myslíte, že až s generací po roce 2000 přichází něco lepšího?

Já jsem dva tisíce dvojka a doufám, že taky něco světu přineseme, protože mi přijde, že lidé z minulého století toho přinesli o dost víc než zatím my. Takže doufám, že toho ještě spoustu naše generace dokáže.

Psychiku vám nejlépe uklidní muzika?

Muzika určitě a já hrozně rád jezdím k nám na chatu, což je u České Lípy, přímo u rybníka. Jezdím tam celoročně, i když tam jsou jenom taková malá kamínka a není tam ani pitná voda, ale chci vypnout, pustit si gramofon, zapálit si v krbu, zahrát si na kytaru a trošku ticha.