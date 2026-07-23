Na koncertech Strippers jsme polonazí, prozradil Opp. S misskou by už nechodil

Šimon Opp působí jako typický rocker. Tetování, kytara, motorky a energie na pódiu k němu neodmyslitelně patří. Sám ale přiznává, že mimo svět reflektorů se stále cítí hlavně jako obyčejný kluk z Čelákovic.
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Dřív jsem vztahy prezentoval, teď už to nechci vytahovat, říká Šimon Opp
Velkou pozornost přitom budí jeho kapela Strippers, která své koncerty nestaví jen na hudbě, ale také na výrazné vizuální show. Název skupiny podle Šimona napovídá, co mohou fanoušci očekávat.
„Když nehrajeme někde venku v mínus pěti stupních, tak se většinově svlékáme,“ prozradil se smíchem. Přestože na koncerty chodí lidé všech generací, největší část publika tvoří ženy. Důvod vidí zpěvák jednoznačně. „Myslím si, že je to stoprocentně tím svlékáním,“ přiznal. „Naše touha je být nejvysekanější kapelou v České republice,“ dodal s nadsázkou.
Řeč přišla i na partnerské vztahy. Opp otevřeně přiznal, že je velmi žárlivý a dnes už by si nedokázal představit partnerku, která by byla stejně známá jako on. V minulosti tvořil pár s Justýnou Zedníkovou (23), vítězkou soutěže Miss Czech Republic.
„Když jsem poznal, jaký jsem hrozný žárlivec, tak nevím, jestli bych zvládl holku, která je takhle vidět. Ať už je to herečka, zpěvačka nebo modelka,“ svěřil se.
Zároveň přiznal, že si svůj postoj uvědomuje jako určitý dvojí metr. Zatímco sám přijímá herecké role, v nichž se například líbá s kolegyněmi, opačnou situaci by podle svých slov nesl jen velmi těžko. „Jsem takovej pokrytec. Trošku se za to stydím, ale prostě bych to asi nezvládl,“ řekl bez okolků.
V rozhovoru pro nový pořad FameCzech na iDNES.cz se rozpovídal také o své cestě k hudbě a herectví, práci na urgentním příjmu, kde se poprvé setkal se smrtí, i o velkém snu jednou vyprodat pražský Eden.