Nechci být za troubu, říká Šimon Opp. Vezme si proto kurz stepu

„O Baťovi něco málo vím, ale o tom scénáři vůbec nic,“ říká Šimon Opp, který byl obsazený do role Baťova vnuka Thomase, nejmladšího člena rodiny. Muzikál, který vzniká pro Letní scénu Musea Kampa, totiž ještě není napsaný.
Přesto smlouvu s produkcí podepsal nejen Šimon Opp, ale i Tomáš Klus, Marek Lambora, Kryštof Krhovják a další. „Všichni jsme tak důvěřiví, že doufáme, že se dílo povede stejně jako předchozí inscenace tohoto týmu - Marta, Meda a Forman,“ říká zpěvák.

Pro všechny zúčastněné bude muzikál výzvou, protože i když má po hudební stránce vycházet z amerického hollywoodskému muzikálu padesátých let, objeví se v něm i rap a beat box.

Pro Oppa, který ovšem nemá herectví vystudované, bude ještě větším dobrodružstvím. „Až doteď jsem byl jenom filmový herec. Divadlu jsem se vyhýbal. Říkal jsem si, že to není moje disciplína a neměl bych se do ní motat, ale na druhou stranu jsem si ji chtěl vyzkoušet, takže když přišla tahle nabídka, neváhal jsem. Předtím jsem viděl muzikál o životě Marty Kubišové a moc se mi líbil,“ říká.

Už teď je jasné, že kromě zpívání čeká herce taky náročný step. „Vezmu si kurz, budu muset. Nechci se nechat zahanbit a být za troubu, takže do toho šlápnu. Ale budu muset zapracovat i na tom herectví,“ říká odhodlaně Šimon.

Šimon Opp, Filip Antonio, Johanka Nováčková, Amelie Pokorná a Filip František Červenka v pokračování seriálu Zoo

Až donedávna točil primácký seriál Zoo Nové začátky, díky kterému získal zkušenosti před kamerou, teď už se však koncentruje především na zpívání. Dokonce opustil i vysokoškolská studia. „Mám za sebou čtyři semestry psychologie a do pátého jsem už nenastoupil. Minulý rok byl těžký, točil jsem a do toho hodně koncertoval. Skloubit to se školou bylo náročné,“ vypráví.

Letos na Českém slavíkovi získal nominaci na Objev roku. I když si cenu nakonec neodnesl, zklamaný rozhodně není. „Byl jsem rád, že si mě vůbec někdo všiml. Protože všichni, co byli v té nominaci se mnou, jsou na hudební scéně podstatně déle, mají za sebou spousty práce. Já spíš teprve začínám. Až tohle léto jsem měl svoji první pořádnou koncertní sezonu,“ říká skromně.

I k muzice se dostal sám, bez odborného vzdělání. A když podepsal smlouvu s hudebním vydavatelstvím před dvěma lety, navrhl mu jeho manažer, aby se věnoval i hraní, že by si mohl přivydělávat v reklamách. „Zkusil jsem to, pár lidí mi řeklo, že asi nějaký talent mám, a tak jsem se dostal postupně do seriálů, filmů a teď i na divadelní prkna,“ usmívá se zpěvák.

Jeho otec je šéfem prodeje aut, matka bývala zdravotní sestřičkou, což je obor, který vystudoval i Šimon, než se dostal na psychologii. „Maminka má ateliér s chráněnou dílnou. Provozuje denní stacionář pro mentálně postižené,“ vypráví Opp, který několikrát byl ve stacionáři hrát a zpívat. „Dělal jsem jim takovou muzikoterapii,“ vysvětluje. Jeho matka se zaměřuje na výtvarnou činnost.

Doma už ale Šimon nežije, bydlení sdílí se svojí přítelkyní Alžbětou Prosovou, která je designérkou. „Vystudovala ČVUT, má magistra. Dělá grafický design a návrhářství interiérů. Navrhla mi plakáty ke koncertům a pomáhá s merchem,“ vypráví Šimon, který se po rozchodu s Miss Czech Republic 2023 Justýnou Zedníkovou zařekl, že s modelkou už nikdy chodit nebude.

O Štědrém dni byl ale mladý pár každý se svou rodinou. Šimon s maminkou, babičkou a bratry. „A následující den jsme jeli klasickou vánoční tour po příbuzných,“ usmívá se.

Jméno Opp, v českých končinách dost nezvyklé, pochází prý podle všeho z původního Oppenheimer. „Dědeček říkal, že se tady objevilo v době napoleonských válek. Můj dávný předek byl nejspíš nějaký zběhlý voják, který se tady zamiloval a zůstal. A protože to bylo dlouhé jméno a špatně se vyslovovalo, tak si ho lidi zkrátili,“ vypráví.

Pokud není na koncertních pódiích, staví Šimon motorky, staré harleye. „Snažím se pokud možno levně sehnat nějaký vrak a součástky a pak z toho dávám dohromady choppery z šedesátých let,“ vypráví. Zatím je ale neprodává. „Nedokážu se s nimi rozloučit, když mě stojí tolik sil a času,“ vysvětluje.

Momentálně má motorky dvě. Na harleyi ještě žádnou bouračku nikdy neměl, ale měl kolizi na jawě. „Zkoušel jsem s ní jezdit v lese a spadl jsem. Naštěstí do mechu, takže to nebylo tak strašné,“ říká. Díky zdravotnické škole by si prý ale uměl poskytnout první pomoc.

