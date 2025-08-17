Od sebevraždy jsem byl jen kousíček, zachránil mě anděl, líčí herec Bilina

Co vás vedlo k rozhodnutí stát se hercem?
Vyrůstal jsem v doktorské rodině a lékaři bývají, jak známo, často napojeni na umění. Máma chtěla být zpěvačka a táta, primář na ARO, má dodnes bigbítovou kapelu Tortilla Band.
Kde jste vyrůstal?
V Sedlčanech, chodil jsem tam i na gympl. Pak jsem se dostal napoprvé na JAMU.
„Ani buddhismus není náboženství. Stejně jako Ubuntu. Je to jen energie, která vede k tomu, aby se mohli mít lidi rádi. Aby viděli, že se dá fungovat v životě jinak než se za něčím pachtit,“ popisuje Šimon jeden ze základů svého života.