Od sebevraždy jsem byl jen kousíček, zachránil mě anděl, líčí herec Bilina

„Mně přijde, že blízkost smrti je nejlepší způsob, jak zjistit, proč jsme vlastně tady. Co děláme se svým životem a daným časem.“ | foto: Česká editoriální fotografie

Vídáme ho třeba v televizním seriálu Zoo, jako muzikant vystupuje se skupinou Ubuntu. Je to umělec i člověk s nevšedním přístupem k životu. „Dokonce si s ním v duchu povídám. David (Stypka) mi dokazuje, že smrt je jen přerušení vizuálního kontaktu. Často se snažíme zemřelé jakoby držet na zemi a přát si, aby tu ještě byli, ale oni tu jsou. Jen v jiné formě,“ říká mimo jiné v rozhovoru.

